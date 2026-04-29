Ярмарка вакансий в Калининграде: для тех, кто мечтает о карьере в агрокомплексе

14 и 15 мая в Калининграде пройдет ярмарка вакансий для школьников, абитуриентов, студентов и выпускников, планирующих сделать карьеру в агропромышленном комплексе региона.



Ярмарка вакансий пройдет 14 и 15 мая в ДК «Железнодорожников» по адресу: Калининград, ул. Железнодорожная, 2. Здесь также можно будет найти работу на лето школьнику или выпускнику.





Участники ярмарки смогут познакомиться с ведущими аграрными предприятиями региона: агрохолдингом «Залесье» и «ДолговГрупп», группой компаний «Атлантис», «Вичи Русь» и другими крупными компаниями отрасли.

Знакомство с будущими работодателями даст возможность заранее определиться с местом работы, а также до или после поступления в вуз или колледж заключить контракт с предприятием на целевое обучение. Это значит, что после получения профессии у выпускника уже будет гарантированная работа с достойной заработной платой и возможностью карьерного роста.

О том, где можно будет получить нужную в агропромышленном комплексе специальность или квалификацию, на ярмарке вакансий расскажут представители ведущих образовательных учреждений области. Среди них: КГТУ, Калининградский филиал СПбГАУ, Колледж мехатроники и пищевой индустрии, Колледж агротехнологий и природообустройства, Колледж строительства и профессиональных технологий, Калининградский институт переподготовки кадров агробизнеса.





По задумке организаторов, ярмарка вакансий будет нетипичным мероприятием. Ребят, а также их родителей ждут интересные квесты, мастер-классы и образовательный лекторий. На выходе все участники получат памятные призы. Это будет не просто весело, но и познавательно!

Время работы ярмарки вакансий: 14 мая (с 10:00 до 20:00), 15 мая (с 10:00 до 16:00).

12+