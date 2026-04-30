ПСБ объявил аукцион на инвестиционные паи ЗПИФ комбинированный «Спектр»

ПСБ выставит на аукцион 25 000,00000 шт. инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда комбинированного «Спектр». Начальная цена реализации актива — 2 100 892 000 рублей, шаг аукциона — 21 008 920 рублей, размер задатка — 420 178 400 рублей.

Заявки на участие принимаются с 1 по 8 мая 2026 года. Аукцион состоится 12 мая 2026 года на электронной площадке АО «Российский аукционный дом».

В активы ЗПИФ входят 76 земельных участков общей площадью 104,5 га, находящиеся по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Бабигонская волость, ЗАО «Петродворцовое», юго-западнее д. Низино. Участки расположены в 4 км к югу от Нового Петергофа, вблизи южного побережья Финского залива. Район отличается благоприятной экологической обстановкой. Участки обладают хорошим видовым и рекреационным потенциалом — в непосредственной близости находятся Бабигонский пруд и Петергофский канал. Лот может рассматриваться как площадка под реализацию проектов жилой и коммерческой недвижимости.

ЗПИФ комбинированный «Спектр» основан в 2010 году, предназначен для квалифицированных инвесторов и находится под управлением ООО «УК «Меркури Кэпитал Траст».

Подробнее об условиях продажи — на ГИС Торги и АО «Российский аукционный дом».


Справка

ПСБ дополнительный офис «Калининградский»

г. Калининград, ул. Барнаульская, 4, эт. 1
8 800 333 03 03
www.psbank.ru

ПСБ дополнительный офис «Калининградский»

г. Калининград, пр-т Ленинский, 2-4
8 800 333 03 03
www.psbank.ru

ПСБ дополнительный офис «Калининградский»

Балтийский р-н, г. Балтийск, пр-т Ленина, 22Б
8 800 333 03 03
www.psbank.ru
Реклама. ПАО «Банк ПСБ» г. Ярославль, ИНН 7744000912
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter