ПСБ объявил аукцион на инвестиционные паи ЗПИФ комбинированный «Спектр»

ПСБ выставит на аукцион 25 000,00000 шт. инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда комбинированного «Спектр». Начальная цена реализации актива — 2 100 892 000 рублей, шаг аукциона — 21 008 920 рублей, размер задатка — 420 178 400 рублей.

Заявки на участие принимаются с 1 по 8 мая 2026 года. Аукцион состоится 12 мая 2026 года на электронной площадке АО «Российский аукционный дом».

В активы ЗПИФ входят 76 земельных участков общей площадью 104,5 га, находящиеся по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Бабигонская волость, ЗАО «Петродворцовое», юго-западнее д. Низино. Участки расположены в 4 км к югу от Нового Петергофа, вблизи южного побережья Финского залива. Район отличается благоприятной экологической обстановкой. Участки обладают хорошим видовым и рекреационным потенциалом — в непосредственной близости находятся Бабигонский пруд и Петергофский канал. Лот может рассматриваться как площадка под реализацию проектов жилой и коммерческой недвижимости.

ЗПИФ комбинированный «Спектр» основан в 2010 году, предназначен для квалифицированных инвесторов и находится под управлением ООО «УК «Меркури Кэпитал Траст».

