Больше, чем спорт: как «Акфен» объединил большой турнир и заботу о детях

2 мая в Калининградской области состоялись приуроченные к 80-летию образования Калининградской области соревнования Всероссийского турнира по спортивной борьбе на призы ГК «АКФЕН». Состязания были посвящены памяти героев Великой Отечественной войны Александра и Зои Космодемьянских.Федерация спортивной борьбы Калининградской области организует этот турнир 21-й раз. И последние шесть из них — при поддержке строительной компании «Акфен». В этом году турнир проходил под эгидой Министерства спорта Калининградской области и с участием команды из братской Республики Беларусь.
Поддержка спорта для «Акфена» — это системная работа, направленная на развитие молодого поколения. При участии компании в регионе была создана школа греко-римской борьбы, где дети могут заниматься на бесплатной основе, развивая спортивные навыки, дисциплину и характер.
Особое внимание в рамках турнира было уделено социальной составляющей мероприятия. По инициативе компании «Акфен» на соревнования были приглашены воспитанники детских домов Калининграда и Калининградской области. Для ребят был организован трансфер, сопровождение, питание и памятные подарки, а посещение турнира стало возможностью познакомиться с большим спортом, увидеть соревнования высокого уровня и получить яркие впечатления от события.
Почётными гостями турнира стали министр спорта Калининградской области Наталья Сергеевна Ищенко, глава городского округа «Калининград» Олег Алексеевич Аминов, депутат Законодательного Собрания Калининградской области Евгений Романович Абарюс, председатель совета регионального отделения «Движения Первых» Калининградской области Кирилл Александрович Сутыка, а также выдающиеся спортсмены, руководители спортивных федераций, общественные деятели и представители попечительского совета, вносящие значимый вклад в развитие спорта в регионе.
В церемонии награждения победителей лично приняли участие основатель компании «Акфен» Зейрали Мусаддинович Байтаров, директор компании Ибрагим Зейралиевич Байтаров и вице-президент Федерации спортивной борьбы Калининградской области Мавлуд Мусаддинович Байтаров, которые вручили спортсменам заслуженные награды.
Поддерживая спорт, социальные инициативы и доступную спортивную инфраструктуру, компания «Акфен» продолжает вносить вклад в формирование сильного, здорового и целеустремлённого поколения.