Yota обнулит трафик на Облако Mail для переноса файлов из iCloud

Гигабайты из тарифных пакетов абонентов Yota не будут расходоваться при использовании Облака Mail в браузере и мобильном приложении.

С 13 по 19 мая абоненты Yota смогут перенести файлы из iCloud и галереи смартфона в Облако Mail, не тратя интернет-трафик своего тарифа. Это позволит удобно и выгодно перенести личные архивы в Облако Mail. Пользователи смогут загружать фотографии и видео из галереи смартфона, а также из сервиса iCloud, не расходуя гигабайты из своего тарифного пакета. Это особенно актуально для пользователей, которые хранят в телефоне большие объемы медиаконтента.

Чтобы воспользоваться опцией, достаточно активировать функцию автозагрузки в мобильном приложении Облака Mail. После этого загрузка фото и видео из iCloud будет происходить в фоновом режиме, не требуя дополнительного внимания со стороны пользователя. Все перенесенные файлы автоматически сохраняются в папку, установленную по умолчанию главной, что обеспечивает удобный доступ и порядок в хранении данных. А в период проведения акции абоненты могут переносить даже очень большие архивы, не опасаясь превысить лимиты своего мобильного тарифа или столкнуться с дополнительными расходами трафика.

«Мы стремимся делать цифровые сервисы максимально удобными и выгодными для наших клиентов. Эта акция с коллегами из Mail — отличный способ безопасно перенести важные воспоминания, не беспокоясь об их потере и расходе трафика», — поделился Дмитрий Чудесников, управляющий директор Yota.
«Мы понимаем, насколько важно иметь памятные фото и видео всегда под рукой — с возможностью открыть их в любой момент и с любого устройства. Простая и удобная загрузка контента в Облако позволяет бережно сохранить ценные воспоминания и поддерживать привычный порядок в цифровых альбомах, избавляя от необходимости тратить время на ручной перенос и сортировку файлов», — комментирует Виктор Петрищев, руководитель продуктового направления Облако Mail.

Ранее сообщалось, что оператор «МегаФон» объявил своим абонентам о запуске возможности переноса файлов из iCloud: теперь пользователи могут скачать данные из иностранного хранилища, не беспокоясь о лимитах.

