Автомобиль от «Автотора» уехал в Севастополь

В Калининграде, во Дворце спорта «Автотор-Арена», завершился Открытый Всероссийский фестиваль единоборств «Кубок Балтики» на призы компании «Автотор». Мероприятие проходило с 6-го по 8 мая и в этот раз было приурочено 80-летию образования Калининградской области.

За звание лучшего спортсмена в 12-ти видах единоборств — боевом самбо, вольной и греко-римской борьбе, грэпплинге, дзюдо, самбо, армейском рукопашном бою, каратэ, панкратионе, ММА, рукопашном бою и тхэквондо — вызвались побороться почти 1200 спортсменов из 33 регионов России и Республики Беларусь.

По сообщениям организаторов, за три дня фестиваль посетили более 9 тысяч зрителей, а также сотня именитых гостей, в том числе прославленных в прошлом спортсменов — Александр Карелин, братья Белоглазовы и другие.







В заключительный, третий, день зрителей ждали особенно жаркие бои, так как на ковер выходили сильнейшие спортсмены, чтобы сразиться за звание абсолютных чемпионов фестиваля — по армейскому рукопашному бою, пляжной борьбе и панкратиону среди мужчин.

«Мы стремились создать для спортсменов, тренеров и зрителей по-настоящему достойный праздник спорта, — открыл состязания в этот день основатель и главный акционер компании „Автотор“ Владимир Щербаков. — Для нас важно, чтобы Калининградская область становилась площадкой для проведения соревнований самого высокого уровня, объединяющих молодёжь, профессионалов и всех, кто разделяет ценности силы, уважения и честной борьбы».

В свою очередь генеральный секретарь Федерации спортивной борьбы России Георгий Брюсов поздравил всех участников, пожелал им успехов и отметил, что у них есть отличная возможность соревноваться в таких прекрасных условиях. «Передам еще раз слова Александра Карелина, который здесь был и всё видел: „Я знал, что будет хорошо, но не знал, что настолько“».

По словам заместителя регионального министра спорта Евгения Скачкова, «Автотор» является постоянным и надёжным партнёром министерства спорта региона и при проведении многих других спортивных мероприятий, а не только тех, что проходят на «Автотор-Арене».







Сами поединки между финалистами были очень зрелищными. В первом бою за звание абсолютного чемпиона по пляжной борьбе победил воспитанник калининградской школы олимпийского резерва, кандидат в мастера спорта по вольной борьбе Вахтанг Акаба.

«Было очень сложно в финале, попался непростой соперник. Но сегодня удача была на моей стороне. Хотя с представителем классической борьбы было очень сложно соперничать, — поделился после Вахтанг. — Если ты попал к нему в захват, то не выберешься. Это мой первый „Кубок Балтики“, хотел участвовать и в прошлом году, но не прошел по возрасту. Отмечу прекрасный уровень организации соревнований. И все соперники попались сложные. Я провел пять схваток за три дня, и хотя трудно было за это время восстанавливаться, всё же переборол себя и победил!»

Вторым чемпионом, теперь в рукопашном армейском бою, снова стал калининградец — Георгий Яцына. И боролся он за звание лучшего также с земляком. «Хотел показать динамичный поединок без большого количества захватов, чтобы зрители увидели красоту рукопашного боя, — поделился спортсмен. — Думаю, у нас всё получилось. Я тренируюсь уже 14 лет. Мой базовый спорт — рукопашный бой версии „Динамо“ с другим снаряжением и другой оценкой баллов. Но меня пригласили побороться в армейском виде и я, ни секунды не раздумывая, сказал: „Да, конечно“. Впервые присутствовал на „Автотор Арене“ — она прекрасна! Это здорово, что у нас в регионе есть люди, которые занимаются развитием спорта».

Георгий Яцына и Вахтанг Акоба получили за победу самые большие денежные премии от «Автотора» — по 250 тысяч рублей из общего призового фонда в 6,5 млн руб.







Но все, конечно, ждали, кому достанется электромобиль «Амберавто A5» производства завода «Автотор». Его присуждали за победу в панкратионе. Эта современная версия единоборств (которая берет начало с Олимпийских игр в древней Греции) была возобновлена в 90-е годы прошлого века и стала составной частью Федерации спортивной борьбы. Сейчас этот панкратион вновь претендует на включение в олимпийские виды спорта.

Бой финалистов по панкратиону оказался, действительно, яростным. И после скрупулезного подсчета баллов за эффективно нанесенные удары сопернику судьи отдали победу Зограбу Оганяну, динамовцу из Севастополя. Он очень сильный противник — четырёхкратный чемпион России по панкратиону, шестикратный — по комплексным единоборствам, мастер спорта по пакратиону и комплексу. Много раз побеждал в международных турнирах и чемпионатах мира. Но, по словам Зограба, соперники на «Автотор-Арене» ему тоже попались под стать.

«Все бои были тяжёлые, — поделился после боя абсолютный чемпион. — Здесь что ни соперник, то чемпион мира многократный. Я побывал и в нокдауне, но вовремя оклемался и нокаутировал соперника. В Калининграде — первый раз. Мне очень понравился город. А организаторам хочу сказать „спасибо“ за просто прекраснейшее мероприятие».



Чемпион честно признался, что о призе в виде электромобиля от «Автотора» мечтал весь последний месяц. «Уехал на соревнования и никому об этом не сказал, — смеется он. — Хотел удивить одноклубников. В этом году поеду на чемпионат Европы в Армению и там точно стану первым».

Спортсмену, по его словам, понравился не только сам фестиваль и современный спорткомплекс, но и расположенный на его территории храм Святого Георгия. «Я приехал вместе с супругой, — говорит он. — Она все три дня за меня свечи ставила. Жена вообще большая молодец, все знает про единоборства и восстановление спортсменов».