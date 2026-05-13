ПСБ откроет повторные торги по продаже ЗПИФ комбинированный «Спектр»

Повторная процедура продажи 25 000,00000 шт. инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда комбинированного «Спектр» пройдет 21 мая 2026 года на электронной площадке АО «Российский аукционный дом». Заявки на участие будут приниматься c 14 по 20 мая 2026 года.

Начальная цена лота — 2 100 892 000 рублей, для участия необходимо внести задаток в размере 420 178 400 рублей.

Согласно требованиям законодательства о приватизации при продаже посредством публичного предложения предусмотрено последовательное снижение до 50% от начальной цены реализации актива. Шаг понижения составит 5%. Если несколько участников подтвердят начальную цену или стоимость, сложившуюся на одном из шагов понижения, будет проведен аукцион на повышение с шагом 1%.

В активы ЗПИФ входят 76 земельных участков общей площадью 104,5 га, находящиеся по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Бабигонская волость, ЗАО «Петродворцовое», юго-западнее д. Низино. Участки расположены в 4 км к югу от Нового Петергофа, вблизи южного побережья Финского залива. Район отличается благоприятной экологической обстановкой. Участки обладают хорошим видовым и рекреационным потенциалом — в непосредственной близости находятся Бабигонский пруд и Петергофский канал. Лот может рассматриваться как площадка под реализацию проектов жилой и коммерческой недвижимости.

ЗПИФ комбинированный «Спектр» основан в 2019 году, предназначен для квалифицированных инвесторов и находится под управлением ООО «УК «Меркури Кэпитал Траст».

Подробнее об условиях продажи — на ГИС Торги и АО «Российский аукционный дом».