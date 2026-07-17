«Россети Янтарь Энергосбыт» запустил онлайн-сервис по замене счётчика

Гарантирующий поставщик продолжает бесплатно менять в многоквартирных домах Калининградской области старые счётчики на интеллектуальные с возможностью автоматической передачи показаний.

Оформить заявку на бесплатную замену прибора учёта и выбрать удобное время теперь можно с помощью онлайн-сервиса на сайте компании. Потребителю необходимо только ввести номер лицевого счёта.

Если прибор учёта находится в квартире, дату и время визита специалисты согласуют по телефону.

При отсутствии в программе лицевого счёта направить обращение можно через интернет-приёмную  

Напоминаем: «Россети Янтарь Энергосбыт» никогда не запрашивает в СМС или по телефону:
• коды подтверждения;
• персональные данные
• пароли из сообщений;
• данные банковских карт;
• деньги за замену.

Если в СМС или звонке просят оплату — это 100% мошенники.

Согласовать дату и время замены прибора учёта также можно по телефону: 8-800-222-39-67 (единый номер подрядной организации).

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