Попробуй Калининградскую область на вкус: топ мастер-классов «Шаакен Дорф»

Калининградская область, как известно, дама ветреная в самом прямом смысле этого слова. Погода меняется на глазах, и жаркое лето даже в эти дни вдруг сменяется ненастьем. Но самые скучные будни или выходные можно превратить в интересное событие. Например, отправиться в эпицентр гастрономического блаженства, где каждый сможет стать настоящим маэстро по изготовлению сыра, шоколада и марципана.

Эти три продукта уже давно стали вкусной визитной карточкой региона и, пожалуй, одними из главных туристических подарков.

Такое приключение станет интересным и незабываемым не только для местных жителей — как взрослых, так и детей, но и для многочисленных гостей Калининградской области.

Ведь подарить или увезти сувенир, сделанный своими руками, дорогого стоит.





Как говорится, собирайте впечатления, а не вещи. Они останутся с вами на всю жизнь.

Тем более что место, где в Калининградской области можно на час превратиться в сыровара, шоколотье или кондитера, само по себе очень необычное. Речь — о семейном производстве «Шаакен Дорф», что расположено в пос. Некрасово, в старинной конюшне.

В течение нескольких лет с огромной любовью и заботой новые владельцы восстанавливали каждую деталь исторического здания, где на первом этаже разместили производство сыра, а на втором — цех для создания всевозможных сладостей — зефира, марципана, шоколада и т.д. Эта продукция давно полюбилась и жителям области, и туристам.





И сегодня самые известные продукты от «Шаакен Дорф» под руководством опытных мастеров можно научиться делать самому. Главное — выбрать!

Мастер-класс по изготовлению сыра

Вы видели, сколько сегодня стоит хороший сыр? А окунувшись в это кулинарное приключение, можно основательно погрузиться в нелегкую работу сыровара. Узнать историю происхождения сыра и тонкости его производства. Самостоятельно пройти путь от формирования своими руками сырного зерна до придания вкуса и формы будущему сыру.

Это будет не скучная теория, а веселая практика с личной кастрюлей сырной массы у каждого! Из нее у вас получится 3 или 4 куска сыра. Каким он будет, можно попробовать сразу же.

А свой только что приготовленный сыр вы заберете с собой. В течение десяти дней, если хватит терпения, его нужно хранить в холодильнике и наблюдать, как тот становится суше. А можно лакомиться трудом своих рук и с первого же дня.

На таких мастер-классах интересно всем. И детям, для которых многое станет открытием. И взрослым, что вместе с сыром увезут коробочку классных впечатлений. А для кого-то, возможно, это будет началом нового хобби, когда можно на собственной кухне продолжать творить вкусную магию!

Продолжительность: около 60 минут.

Требуется предварительная запись.

Для взрослых и детей от 6 лет.

Количество участников: от 2 человек.

Мастер-класс по изготовлению плитки шоколада

Вот здесь готовьтесь к настоящему празднику вкуса и веселья. Это легче, чем делать сыр. И здесь будет очень ярко — работать придется с белым, темным и розовым шоколадом — и сладко! Ведь прежде, чем создать свою плитку, вам предстоит дегустировать уже готовые варианты.

Шоколадный мастер-класс идеально подойдет для семейного уикенда, дружеской вечеринки и корпоративного тимбилдинга.

Готовьтесь получить заряд позитива и сладкого вдохновения! Потому что этот мастер-класс — не просто урок. Это будет феерия ароматов, путешествие в мир, где можно своими руками создать неповторимый шоколад, который будет таять на ваших губах. А вместе с ним — и ваше сердце — от поселившихся там приятных эмоций.

Продолжительность: до 45–50 минут.

Требуется предварительная запись.

Для взрослых и детей от 6 лет.

Количество участников: от 2 человек.

Мастер-класс по изготовлению марципана

Любите ли вы марципан так, как любим его мы и как любили его в Кёнигсберге? У этой сладости простой рецепт, но очень богатая история. Так что здесь вы будете не просто придумывать и создавать из ароматной миндальной массы авторские конфеты. Вы сотворите сладость, что еще в 16-м веке на этой же земле на свадьбе преподнесли в подарок великому магистру Тевтонского ордена герцогу Альбрехту и датской принцессе Доротее!

Наш марципан будет чем-то похож на кёнисбергский. Например, меньшим содержанием сахара. При этом миндаля в нем больше, чем в европейском.

На этом мастер-классе будет много интересных историй, творчества и наполненная изысканными ароматами миндаля атмосфера, которую вы еще долго не забудете.

Продолжительность: до 45–50 минут.

Требуется предварительная запись.

Для взрослых и детей от 6 лет.

Количество участников: от 2 человек.

На сыре мышка и съедобная шишка

В «Шаакен Дорфе» есть зажигательный мастер-класс для самых маленьких, где из-под рук оживет крошечный мышонок. Юные кулинары сами поколдуют над составом несъедобного соленого теста, откроют для себя секреты пластичных материалов и слепят веселого героя.

Вместо мышонка можно выбрать мастер-класс по изготовлению пирожного «Шишка» и погрузиться в мир кондитерского искусства. Ребята узнают легенды этого сладкого шедевра и сами воплотят его в жизнь, украсив по своему желанию.

По традиции одно пирожное-шишку маленькие кондитеры съедают тут же, вторую в нарядной коробочке увозят домой.

А тем, кто делал несъедобного мышонка, восполнить потраченные силы помогут ароматный чай и аппетитные сосиски в тесте!

Продолжительность: 40-60 минут

Возраст: от 6 лет

Количество участников: от 2 человек

Вкус средневекового хлеба

А если вам захочется погрузиться в далекое кулинарное прошлое, то в «Шаакен Дорфе» для больших компаний от 10 человек предлагается интерактивная лекция-дегустация «Хлеб — всему голова». Это возможность попробовать историю на вкус — послушать увлекательные рассказы ведущего о том, что ели представители разных сословий в Средневековье, научиться отличать хлеб для слуг от господского. Самим продегустировать два этих вида, приготовленных по старинным рецептам, и запить все аутентичным горячим напитком за столом, накрытым в средневековом стиле.

В ближайшее время в «Шаакен Дорфе» начнутся мастер-классы по выпечке сырного хлеба с двумя видами сыра. Сейчас уроки проходят последнее тестирование, но уже точно известно, что на горячий, только что испеченный хлеб гости будут намазывать бутербродное масло, которое сами же и приготовят, наполнив всевозможными добавками.

И по уже сложившейся традиции каждый увезет домой не только приятные впечатления, но и ароматную буханочку.

Продолжительность: до 40 минут.

Количество участников: от 10 до 50 человек.

Для взрослых и детей от 6 лет.

+7921 008-00-58,

Подробности всех мероприятий можно уточнить по телефону:на сайте семейного производства «Шаакен Дорф» и на странице производства «ВКонтакте»

Это место в Калининградской области, где важно быть каждому! Приезжайте за новыми впечатлениями вместе с семьёй и друзьями!