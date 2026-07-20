«Цвет волшебства»: у «Ростех Арены» началось строительство комплекса «ОКТАРИН»

В минувший четверг, 16 июля, состоялось подписание соглашений между правительством Калининградской области и группой компаний «КОРТРОС» о сотрудничестве и взаимодействии в рамках реализации проекта застройки острова Октябрьского на территории 77 га в Калининграде. Общий объем инвестиций ГК «КОРТРОС» в создание жилой, коммерческой, социальной недвижимости и инженерно-транспортной инфраструктуры составит более 100 млрд рублей. Завершение реализации проекта запланировано на 2040 год.

«Речь идет о стратегическом партнерстве, когда инвестор направляет значительные инвестиции не просто в стройку, а в долгосрочное и социально ответственное развитие нашего региона. Именно этот принцип заложен в работу с каждым инвестором в Калининградской области», — прокомментировал подписание соглашения губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных.

Соглашение ориентировано на параллельное введение в эксплуатацию жилых площадей и инфраструктуры для сбалансированного развития территории. Первые очереди сопровождаются запуском расширенных сервисов и транспортных решений, а также расширением социальной и коммерческой сети, что должно сформировать комфортную городскую среду.

Проект предполагает создание современной инженерной инфраструктуры: сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и электроснабжения, а также развитие транспортной доступности и логистики внутри территории. В частности, предусмотрено более 2000 парковочных мест.

К социальным обязательствам «ОКТАРИНА» относятся строительство школы на 500 мест и детского сада на 200 детей. Но это только начало. В дальнейшем планируется строительство новых школ и детских садов.





Жилой комплекс решено было назвать «ОКТАРИН». Это вымышленное слово — несуществующий цвет, «цвет волшебства» из серии книг Терри Пратчетта "Плоский мир«(16+).

«ОКТАРИН» объединяет в себе тёплые оттенки красного и фиолетового, которые напоминают о черепичных крышах Калининграда, о закатах над Преголей, об осенних кленах. Жилой комплекс находится в самом центре Калининграда, в окружении большого количества знаковых объектов. Здесь расположен и стадион, и филиал Третьяковской галереи, и филиал Большого театра, и Балтийская школа искусств. В этой локации формируется новый центр, точка притяжения Калининграда. Он станет одним из самых крупных проектов в Калининградской области.

Компании важно при работе над проектом формировать подробный мастер-план и архитектурный код этой локации. В комплексе продуманы сценарии жизни — как для тех, кто поселится в домах, так и в целом для жителей города и для туристов, которые приезжают в регион.





По словам генерального директора ГК «КОРТРОС» Станислава Киселева, при проектировании особое внимание было уделено благоустройству территории, пешеходным связям, веломаршрутам и озеленению в виде, например, многоуровных садов, внутренних парков и скверов.

Жилая часть проекта составит более 350 тыс. кв. м, а общая площадь коммерческих помещений — 105 тыс. кв.м. Первую очередь проекта предполагается завершить в 2029 году. Тогда же планируется сдать первый социальный объект.

В день подписания соглашений между правительством Калининградской области и группой компаний «КОРТРОС» на Октябрьском острове, недалеко от стадиона «Ростех Арена», в основание нового квартала была погружена в грунт именная свая.





«Для нас этот проект — возможность реализовать комплексный подход к развитию городской территории, — подчеркнул Станислав Киселев. — Мы создаем не только современное жилье, но и полноценную среду для жизни, работы и отдыха с необходимой социальной, транспортной и инженерной инфраструктурой. Уверены, что в партнерстве с правительством Калининградской области остров Октябрьский станет новой точкой роста региона и одним из самых привлекательных районов Калининграда».

В ГК «КОРТРОС» отметили, что в ходе реализации проекта компания продолжит формирование единой цифровой экосистемы, которая обеспечит интеграцию технологических решений в сфере жилищного фонда, общедомовых и инфраструктурных объектов, а также взаимодействие с городскими службами.

И еще одна важная деталь: задолго до начала строительства застройщик приступил к реализации конкретных мер, нацеленных на повышение уровня городской инфраструктуры и общего качества жизни в Калининграде. В частности, к 80-летнему юбилею области инвестор благоустроил парковую зону на улице Комсомольской в областном центре.

В рамках выполнения своих социальных обязательств девелоперская компания приобрела высокотехнологичный ангиограф для нужд Больницы скорой медицинской помощи. Закупленное рентгенологическое оборудование позволило открыть Региональный сосудистый центр на базе одного из ведущих медучреждений региона.



