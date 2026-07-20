«МегаФон» назвал лучшие 5G-смартфоны для России

Россияне всё чаще выбирают смартфоны с поддержкой 5G: по данным объединённой розничной сети «МегаФона» и Yota, за первое полугодие 2026 года их продажи выросли в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В лаборатории тестирования абонентского оборудования оператора проведена серия испытаний и определён рейтинг устройств, наиболее полно реализующих потенциал сетей пятого поколения.

Специалисты отмечают: чтобы гаджет полностью раскрыл возможности следующего поколения связи, у него должна быть продвинутая антенная система, поддерживающая требуемые диапазоны частот, и мощная аппаратная платформа. Эксперты назвали пять лучших моделей, детально оценив их технические преимущества:

1. Samsung Galaxy S26 Ultra. Оборудован мощным 5G-модемом, благодаря чему сохраняется устойчивое соединение даже в зонах со слабым покрытием, где другие теряют сигнал. Продвинутая антенная система и интеллектуальная агрегация частот позволяют достигать максимальной скорости загрузки данных.

2. Xiaomi 15 Ultra. Является одним из лучших для работы в сетях 5G благодаря поддержке максимального количества диапазонов связи, что в свою очередь обеспечивает высокую скорость и стабильность интернета. Оснащен ярким AMOLED-экраном, ёмкой батареей и профессиональной камерой с записью видео в 4K.


3. Vivo iQOO 13. Ориентирован на пользователей, предъявляющих повышенные требования к производительности: в первую очередь на поклонников мобильного гейминга и интенсивных цифровых сценариев. Расширенная поддержка диапазонов 5G способствует снижению сетевой задержки.

4. Realme GT 7 Pro. Рассчитан на тех, кому важны высокая скорость соединения и стабильная работа в повседневных и ресурсоёмких сценариях. 5G‑модуль обеспечивает стабильную работу, AMOLED‑экран оптимизирован по параметрам яркости и цветопередачи, а камера поддерживает запись видео в 4K.

5. Xiaomi 15. Телефон в компактном корпусе сочетает высокую производительность и функциональность: топовый процессор и оптимизированная антенна обеспечивают стабильную работу в 5G, камера поддерживает съёмку в 4K, а ёмкий аккумулятор — длительную автономность..

«Переход на 5G не даёт заметного эффекта в повседневных задачах вроде переписки в мессенджерах или просмотра ленты новостей. Пользовательский опыт ощутимо меняется там, где нагрузка выше: при стриминге, работе с облачными сервисами или загрузке объёмных обновлений. В этих сценариях стабильная пропускная способность и низкая задержка обеспечивают цифровой комфорт — без пауз, зависаний и ожидания. При этом заявленные гигабитные скорости — это лишь часть картины: важно, чтобы смартфон действительно умел использовать возможности сети, а не просто формально поддерживать стандарт», — отметил руководитель центра по исследованию и тестированию абонентского оборудования «МегаФона» Александр Джакония.

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