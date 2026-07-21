МТС Банк и «Клуб Друзей» заключают стратегическое партнёрство в Калининграде

ПАО «МТС-Банк» (MOEX: MBNK) и «Клуб Друзей» — программа лояльности и платёжный сервис покупателей сети «Спар» в Калининградской области — объявляют о стратегическом партнёрстве. В его рамках МТС Банк закрыл сделку по приобретению доли в ООО «Ритейл-Процессинг», разработчике и операторе платёжного сервиса программы. Параметры сделки не раскрываются. Стороны намерены совместно развивать бизнес и технологии.

Оплата по QR-коду продолжит действовать с мгновенным начислением бонусов по программе лояльности. Финансовым партнёром программы станет МТС Банк, что позволит предложить клиентам, помимо привычного сервиса, новые финансовые продукты и сценарии.

Сделка отражает подход МТС Банка к работе в регионах — опору на сильные локальные проекты. «Клуб Друзей» создан калининградской командой ООО «Ритейл-Процессинг» и уже доказал свою востребованность реальными объёмами розничного оборота. МТС Банк усиливает проект технологической и маркетинговой поддержкой, а также доступом к своей базе клиентов. В свою очередь, Банк получает высокочастотный платёжный сценарий и базу для развития финансовых сервисов в регионе.


Слева на право: Генеральный директор ООО «Ритейл-Процессинг» Леонид Дубов, председатель совета директоров «СПАР-Калининград» Олег Пономарёв, председатель правления МТС Банка Эдуард Иссопов.

«Мы активно расширяем наш Дейли-бизнес — аудиторию пользователей, которые доверяют нам свои повседневные финансовые задачи, и стремимся предлагать сервисы именно для тех покупок и операций, которые наиболее востребованы у наших клиентов. Мы уже развиваем партнёрства с федеральными маркетплейсами и сервисами, видим большой потенциал в сильных региональных проектах, и „Клуб Друзей“ яркий тому пример. Партнёрство с „Ритейл-Процессинг“ сохраняет всё, к чему уже привыкли пользователи „Клуба Друзей“, и добавляет новые финансовые возможности МТС Банка», — подчеркнул руководитель кластера «Дейли Бэнкинг» МТС Банка Антон Пашкевич.
«Мы гордимся тем, что стали партнёрами МТС Банка. Это сотрудничество открывает новые горизонты для нашей компании: мы объединяем технологические возможности современного супермаркета с финтех-сервисами МТС Банка. Кроме того, мы получаем мощный импульс для ускоренного развития Клуба Друзей SPAR. Уникальный альянс лидера регионального ритейла и федерального цифрового банка позволит калининградцам оценить новый уровень клиентского сервиса и сократить расходы на покупку продуктов», — сказал председатель совета директоров «СПАР-Калининград» Олег Пономарёв.

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