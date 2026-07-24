«Лидеры строительной отрасли»: Калининградец Сергей Калинин вышел в финал

Генеральный директор девелопера «РАСЦВЕТ» Сергей Петрович Калинин вошёл в число финалистов VI Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры строительной отрасли – 2026».

В шестом сезоне конкурса приняли участие более 48 тысяч специалистов из разных регионов России.

Сергей Калинин представляет Калининградскую область в числе финалистов федерального конкурса. Под его руководством девелопер «РАСЦВЕТ» реализует проекты жилой недвижимости в Калининграде и Калининградской области, уделяя особое внимание качеству строительства, современной архитектуре и комплексному развитию территорий.





Выход в финал конкурса подтверждает высокий уровень профессиональных компетенций руководителя и позволяет представить опыт Калининградской области на всероссийском уровне, обменяться лучшими управленческими практиками с коллегами из разных регионов страны, а также принять участие в обсуждении перспектив развития строительной отрасли.



Очный финал VI Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры строительной отрасли» состоится в Саратове с 13 по 16 августа 2026 года. Финалисты примут участие в образовательной программе, стратегических сессиях, защите управленческих проектов и встречах с ведущими экспертами отрасли. Финальные испытания приурочены к празднованию 70-летия Дня строителя.



VI Всероссийский конкурс управленцев «Лидеры строительной отрасли» проводится Всероссийским центром национальной строительной политики при поддержке Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.



Цель конкурса — выявление и поддержка сильнейших управленцев строительной отрасли, развитие кадрового потенциала и формирование профессионального сообщества, способного определять будущее строительного комплекса страны.



