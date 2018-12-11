Жители Советска в этом году довольны елкой, но продолжают завидовать Неману

Виталий Невар / Новый Калининград
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Жители Советска в конце 2018 года высказывали много негатива в отношении местных чиновников, которые, в отличие от неманских властей, скудно украсили город к новогодним праздникам. В 2019-м советчане остались вполне довольны главной новогодней елкой, но все еще завидуют соседнему городу — из-за иллюминации.

В 2013 году на площади Ленина в Советске муниципальные власти высадили взрослую ель, чтобы больше не рубить живые деревья к Новому году. Последних, по подсчетам чиновников, с 1946 года было загублено не менее 66 штук. Дерево прижилось, правда «главной городской елкой» так и не стало — в последние годы украшением ели занимаются сами местные жители. А все массовые гуляния после реконструкции здания центра культуры и досуга «Парус» переместились на площадку у его главного входа. 

Чтобы установить там новогоднюю елку, в 2017 и 2018 годах чиновники рубили деревья на территориях местных детских садов, но внешний вид ели — особенно по сравнению с елкой в соседнем муниципалитете — не всегда оставлял советчан довольными. В 2018 году администрация Неманского городского округа выложила у себя в паблике видео, на котором запечатлен центр города с праздничной иллюминацией. За три дня ролик набрал более 40 тысяч просмотров при населении города в 10 тысяч человек, а в комментариях под постом жители Советска негодовали, что у их города «нет денег на такую красоту» и «ёлка такая стоит, что без слёз не взглянешь».

В 2019 году в Советске впервые установили искусственную елку, которую городу «любезно предоставил» бывший сити-менеджер Немана Сергей Восковщук. «Елка эта давным-давно была куплена той фирмой, в которой я был учредителем. Когда я был главой администрации и даже после этого она стояла на площади города Немана. В этом году она оказалась Неману ненужной — купили новую елку. А с Николаем Николаевичем у меня хорошие отношения и я предложил ему дать, чтобы она не валялась просто так без дела», — рассказал «Новому Калининграду» Восковщук.

Отзывы советчан в соцсети по поводу этой елки оказались по большей части положительными. «Совсем другое дело! Спасибо власти, что услышали многочисленные просьбы, и вместо ржавого забора теперь такая красота. Загляденье и сама елка!», — написал один из пользователей в комментариях под постом с фотографией елки в паблике «Твой Советск». Однако под другим постом в той же группе — с фотографиями праздничной иллюминации в соседнем городе — комментаторы требуют «бесплатный транспорт в новогоднюю ночь до Немана» и завидуют тому, что там «каждый год что-то новое». 

Такие же комментарии — и под постом с фотографиями уличных украшений в Гусеве. «А у нас в городе, что, денег нет? Хорошо хоть елку дали в пользование», — пишет один из пользователей «Вконтакте». «Наш Советск — все от людей: дайте, принесите каждый хоть по одной [игрушке]. Позор! Мне стыдно за наш город. Он всегда раньше при Петушкове был первым после Калининграда, а теперь первый в конце, дорогие советчане!», — возмущается другая. 


Интересно, что в 2016 году именно Советск занял первое место и получил от регионального правительства премию за лучшее праздничное оформление к Новому году. «В Советске комиссия отметила комплексный подход в оформлении разных функциональных зон города. А также мы обратили внимание на особенно красивое оформление зданий учреждений и организаций, чего не было в других муниципалитетах», — цитировали тогда СМИ и.о. министра по муниципальному развитию и внутренней политике области Максима Коломийца.

«У каждого свое мнение. У всех вкусы разные — кому-то одна женщина нравится, кому-то другая. Так и здесь», — ответил Сергей Восковщук на вопрос «Нового Калининграда» о том, где ему больше нравятся уличные украшения — в Немане или в Советске.

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