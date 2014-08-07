«Это беда»: в Калининграде обещают изъять у продавцов все сладости с никотином

В последнее время в СМИ все чаще появляются публикации о распространении среди населения России зависимости от никпэков — конфет или жвачек с содержанием никотина. Медики заявляют о том, что такие сладости содержат никотина в разы больше, чем обычные сигареты, и очень опасны для здоровья. Совфед попросил правительство принять постановление о запрете на продажу никотиносодержащих нетабачных изделий. Премьер Дмитрий Медведев поручил МВД пресечь продажу никпэков вне торговых точек и в интернете, а Роспотребнадзору — провести внеплановые проверки магазинов. В Калининградской области рейды по изъятию никотиносодержащих конфет уже стартовали. Во время брифинга в четверг, 26 декабря, глава регионального управления Роспотребнадзора Елена Бабура рассказала, почему подобные сладости вне закона и какая ответственность грозит за их реализацию.

Никотиносодержащие конфеты и жевательная резинка появились как аналог запрещенного в России снюса. В продаже встречаются как отечественного, так и импортного производства. Такие сладости не содержат в себе табак, следовательно, изготовление не регулируются техническим регламентом Таможенного союза на табачные изделия.

При этом по способам применения (жевание, сосание) и форме выпуска (карамель, леденцы, жевательная резинка) никпэки безусловно относятся к пищевой продукции, а значит обязаны проходить процедуру оценки соответствия требованиям технического регламента на такую продукцию. «Оценку на соответствие требования качества и безопасности данная продукция, которая есть в торговле, не проходила. То есть эта продукция находится в обороте незаконно», — подчеркнула Бабура.

Продавец обязан предъявить два документа, без которых продукт не может находиться в реализации в России, — декларацию о соответствии или свидетельство о госрегистрации. Однако у продавцов никпэков таких документов быть не может, поскольку продукты с никотином не включены в технический регламент по пищевой продукции и для них не установлены никакие нормативы.

В такой продукции содержание никотина в разы превышает допустимое количество, установленное для табачных изделий. «Содержащееся в одном леденце количество никотина в десятки раз превышает тот никотин, который содержится в сигарете. В РФ есть стандарт — в одной сигарете может находиться не более 1 мг никотина. А вот в этой конфетке, в зависимости от ее крепости, — от 28 до 68 мг никотина», — подчеркнула Бабура.

По словам главы ведомства, употребление никотиносодержащей продукции формирует зависимость и создает высокий риск для здоровья, и в первую очередь — для здоровья детей. «У нас пищевая продукция может продаваться всем, в том числе и несовершеннолетним. Поэтому тот, кто это делал (продавал никпэки — прим. „Нового Калининграда“) — они обошли соответствующим образом закон. На реализацию табачной продукции есть запреты на реализацию несовершеннолетним. В данном случае продукция не относится к табачной и на нее не распространяется законодательство о табачной продукции — ФЗ 15», — говорит Бабура.

В Роспотребнадзоре уверяют, что ритейлеры не могут не знать о незаконности продажи такой никотиносодержащей продукции. «Они берут эту продукцию без документов, они реализуют ее несовершеннолетним, они видят состав этой продукции — что там никотин превышает вообще всякие разумные нормы — они видят, что они делают. <...> Это беда, а недобросовестные хозяйствующие субъекты и недобросовестный бизнес вот таким образом занимается реализацией и продажей», — говорит Бабура.

Никпэки в Калининградской области можно встретить в продаже не только в специализированных магазинах, но и в обычных сетевых супермаркетах или продуктовых ларьках. «Часть хозяйствующих субъектов продавала эту продукцию в открытом виде, а часть — ее прятала, и когда покупатели обращались, то ее продавали. Часть этой продукции лежала там же, где и сигареты, то есть в закрытом виде и не видно, что они продают», — рассказала Бабура.

Пока в управлении Роспотребнадзора затрудняются ответить, как давно никпэки появились на прилавках калининградских магазинов. В ведомстве отмечают, что далеко не все ритейлеры взялись за незаконную реализацию данных товаров, а некоторые после официального обращения надзорных органов уже начали самостоятельно снимать ее с продажи.

«Добропорядочные и добросовестные предприниматели уже эту продукцию изымают из оборота. И мы проконтролируем, чтобы эта продукция была утилизирована», — пообещала Бабура.

В Калининградской области рейды по изъятию из продажи некурительной никотиносодержащей продукции стартовали 25 декабря. Внеплановые межведомственные проверки торговых точек обещают проводить ежедневно, пока вся продукция не будет изъята. «Сейчас мы работаем по мелким торговым точкам, по нашим рынкам и по торговым точкам, которые реализуют табачную продукцию. Мы обязательно пойдем в общепит и посмотрим, что там есть. Мы будем смотреть, что делается в кальянных. То есть мы максимально охватим торговые точки для того, чтобы найти эту продукцию и изъять ее из оборота», — заявила Бабура.

Также региональное управление Роспотребнадзора намерено вычислять сайты, которые реализуют оптово эту продукцию — их будут блокировать. «Сейчас будем и с поставщиками, и с производителями [работать] — это в основном Москва, Санкт-Петербург. Когда мы видим хоть какие-то документы, нам понятно, кто производит», — добавила Бабура.

Продавцов, пойманных на реализации никпэков, намерены привлекать к административной ответственности. Реализация пищевой продукции без документа, подтверждающего качество и безопасность, подпадает под санкции части 2 статьи 14.43 КоАП РФ. «Максимальный штраф по этой статье — 600 тысяч рублей. Мы будем привлекать хозяйствующие субъекты по максимальной планке наказаний, потому что это значительный риск жизни и здоровью граждан. Если продавец допускает административное правонарушение повторно, то, безусловно, штрафы значительно увеличиваются», — уточнила Бабура.

Ранее в Калининградской области внепланово проверки торговых точек на реализацию никпэков не проводились, поскольку в ведомство не поступало жалоб от граждан. «Из планового контроля практически весь малый бизнес был изъят. То есть там были надзорные каникулы. Поэтому в плановом порядке данная деятельность хозяйствующих субъектов не проверялась. У нас нет сплошного контроля всех торговых точек. Обращений о вот такой продукции в управление Роспотребнадзора не поступало», — пояснила Бабура.

В Роспотребнадзоре просят калининградцев сообщать о торговых точках, где реализуются сладости с содержанием никотина, по телефону горячей линии 59-63-42. «Эта продукция вне закона, потому что безопасность этой продукции не подтверждена, употребление этой продукции опасно для жизни и здоровья. Мы принимаем всю информацию обо всех адресах торговых точек, о которых нашим гражданам известно», — обратилась к жителям области Бабура.

Подготовила — Екатерина Медведева / Новый Калининград