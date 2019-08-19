Надеть намордник, снять на видео: что изменится в законе о животных с 1 января

В конце прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон об ответственном обращении с животными. Зоозащитники считают, что закон не только спасает зверей от жестокого обращения, но и обеспечивает безопасное взаимодействие людей с ними. Базовые нормы действуют сейчас, однако в правительстве решили ввести некоторые изменения с началом 2020 года. «Новый Калининград» рассказывает о нововведениях, а также о том, что о них думают калининградцы, которые работают с животными.

Только в наморднике

Власти определили, что как минимум 12 пород собак должны считаться потенциально опасными. Среди них: акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ (гибрид волка), гуль-дог, питбульмастиф, северокавказская собака, а также метисы этих пород.

«Это собаки, обладающие генетически детерминированными качествами агрессии и силы и представляющие потенциальную опасность для жизни и здоровья людей, собаки, используемые для травли, и собаки аборигенных пород, в которых не велась селекция на лояльность к человеку, и особенности их поведения не до конца изучены», — дается пояснение в документации.

Выгул потенциально опасных пород собак без намордника и поводка теперь невозможен нигде. Также если потенциально опасная собака охраняет огороженную территорию своего владельца, он по-прежнему должен сообщать об этом с помощью специальной таблички на входе, чтобы избежать рискованных ситуаций.

Непубличные животные

Использование животных в культурно-зрелищных целях теперь также упорядочено законом. В документе отмечается, что в специально созданных для этого зданиях, сооружениях и на обособленных территориях можно показывать животных, но только при условии, что животное не будут как-либо беспокоить или трогать. Проще говоря, контактные зоопарки автоматически попадают под запрет.

Тем, чьи питомцы были своего рода «экспонатами», придется отказаться от такого бизнеса, но с существенным нюансом. Если дальнейшее использование животного в культурно-зрелищных целях невозможно, его владелец обязан обеспечить содержание питомца до наступления естественной смерти последнего или передать его на содержание физическим или юридическим лицам либо в приют для животных, отмечается в законе.

Ужесточение коснется и мероприятий с участием животных — такое возможно теперь только с предоставлением специальной зоны с укрытиями, куда питомцы могут в любой момент уйти от человека. Также животные больше не должны участвовать в спортивных соревнованиях и похожих событиях.

Жизнь приютов

Закон регламентирует и работу приютов для животных, в том числе прописывает обязанности владельцев. «В отношении животных, находящихся в приютах для животных, владельцы приютов для животных и уполномоченные ими лица несут обязанности как владельцы животных», — уточняется в тексте документа и оговаривается, что для владельцев есть не только общие требования, но и дополнительные.

Так, новоприбывших питомцев нужно осматривать, помещать на десятидневный карантин и вакцинировать от заболеваний, опасных для других животных и людей. Всех животных без владельца нужно маркировать (те самые метки на ушках безнадзорных собак) и подвергать их стерилизации. Для всех перечисленных процедур теперь будет своя документация, куда в обязательном порядке нужно записывать данные по каждому из питомцев. А если владелец приюта взял к себе на попечение животное, то уже не может отказаться от него — оно должно быть с новым хозяином до самой смерти.







В приютах должны будут оказывать помощь хозяевам, потерявшим животных. Это подразумевает организацию свободного посещения помещения с животными, размещение фотографий пропавшего питомца в приюте и дальнейшее информирование, в случае если питомца удалось найти.

Большие братья следят за вами

Отлов с использованием лекарственных средств и технических приспособлений, способных покалечить бездомное животное, запрещается (также запрещен отлов животных с данными владельцев, например на ошейнике). Осуществляющие отлов люди будут нести полную ответственность за здоровье и сохранность животного, а затем отчитываться перед контролирующими органами. Ловить бродячих питомцев в присутствии детей теперь тоже нельзя. А если пойманного питомца решают вернуть в привычную среду обитания, то процедуру освобождения надо зафиксировать на видео — только так уполномоченные органы смогут убедиться, что с животным все в порядке.

Следить за «ловцами» обещают строго. Госнадзор будет контролировать деятельность всех сторон: осуществляющих ловлю сотрудников, владельцев приютов и даже самих хозяев животных. У плохих владельцев питомцев смогут изымать, а их самих привлекать к административной или уголовной ответственности. Также в законе прописаны возможности общественных зоозащитников.

Попытка 2018 года

Нововведения корреспонденту «Нового Калининграда» прокомментировали в антикафе «Котомания», интерактивном пространстве «Zorro Park», а также в гостевом доме «Мушкино». По словам владелицы «Котомании» Лидии Адамович, в заведении не боятся новых поправок в закон. «Мы не совсем контактный зоопарк, у нас есть четкие правила обращения с котиками», — сказала она, отметив, что посетителям нельзя трогать котов, если они не расположены к контакту или спят. Само котокафе работает больше как приют и площадка для мастер-классов, нежели как развлекательное заведение типа зоопарка. «Мы берем к себе бездомных котов, лечим их, пристраиваем. На каждого [кота] свой ветеринарный паспорт», — заключила Адамович и добавила, что работать заведение собирается только в соответствии с законом.

В «Zorro Park» также не ожидают последствий из-за законодательных обновлений. «[Ко вступающему в силу закону] никак мы не готовимся. Мы просто соблюдаем все требования, которые и до этого соблюдали», — отметил генеральный директор интерактивного пространства Андрей Шестаков. В заведении считают, что проблемы владельцев контактных зоопарков к ним не относятся. «Мы вообще не контактный зоопарк, это есть во всех наших правилах. Контакт между посетителями и животными возможен только во время экскурсии на усмотрение старшего сотрудника», — заявил он.

В Сафари-парке «Мушкино» рассказали, что об изменениях в законе пока не слышали. «У нас есть оленье хозяйство и олени, собственно, в большом загоне — много-много гектаров. И вот они [гости] подходят к забору с оленями, кормят их яблоками — это весь контакт, который происходит», — рассказала «Новому Калининграду» управляющая гостевого дома. За содержание зверей и их здоровье, по ее словам, отвечают сотрудники самого сафари-парка.

Текст — Михаил Баранов, фото — Виталий Невар / Новый Калининград