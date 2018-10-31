Строгое поколение: на Сельме открыли новый корпус детсада (фото)

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В пятницу на Сельме открылся новый корпус детсада № 59, он рассчитан на 185 ребят, причем 60 мест — в ясельных группах. На открытие садика приехали и губернатор Антон Алиханов и глава Калининграда Алексей Силанов. Губернатор пытался дарить детям подарки, но малыши встретили его довольно сурово. По сути, в микрорайоне появился новый садик, потому что это отдельно стоящее здание с собственной инфраструктурой — пищеблоком, физкультурным и музыкальным залами, медкабинетом, игровыми площадками и прогулочными зонами.

«Мы несколько месяцев назад открыли детский сад на ул. Карамзина. И я думаю, что под старый Новый год или в ближайшие дни мы встретимся на открытии второго корпуса детского сада на ул. Павлика Морозова. При этом мы сегодня уже объявляем торги на строительство детского сада на ул. 3-го Белорусского фронта, Борисовского бульвара. И к середине следующего года завершим строительство одного из самых крупных детских дошкольных учреждений, это корпус детского сада-начальной школы на ул. Красной», — отметил Силанов.

Виталий Невар / Новый Калининград


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