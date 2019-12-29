Багровые реки, мощеные берега: в Светлогорске открыли парк «Муза» (фото)

27 декабря в Светлогорске открыли Парк «Муза», расположенный на берегу Тихого озера. Проект является победителем Всероссийского конкурса лучших проектов в сфере создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Парк включает амфитеатр (универсальную площадку для проведения концертов, дискотек и кинопоказов), площадку для выставок и пленеров, скульптуры, площадки с игровыми и спортивными конструкциями для взрослых и детей, беседки.

Благоустройство стоимостью 76,1 млн руб. должны закончить до 20 ноября 2019 года, но, согласно информации на сайте госзакупок, за три месяца подрядчик (его выбрали только после повторных торгов) выполнил работы на сумму 8,3 млн руб.

Фотокорреспондент «Нового Калининграда» побывал в приморском городе и осмотрел объект.

Фото — Виталий Невар / Новый Калининград



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