Сенситивные кучки: «завершенный» парк в Гурьевске выглядит недостроенным

Фотокорреспондент «Нового Калининграда» прогулялся по парку сенситивного развития в Гурьевске. О завершении работ на объекте пресс-служба областного правительства отчиталась 30 декабря 2019 года.

«Центральной темой проекта в Гурьевске стало создание территории с малыми архитектурными формами сенситивной направленности. В парке установлены гудящий камень, параболический отражатель, калейдоскоп, зеркальная ротонда, раструб. Здесь оборудованы детские и игровые площадки, места отдыха, водные объекты, зона для выгула собак. В рамках благоустройства уложены сети водоснабжения, канализации, электросетей, обустроены пешеходные дорожки из тротуарной плитки. Установлены опоры освещения и видеонаблюдение, ограждение парка. Предусмотрен хозяйственный блок и торговые павильоны. Проведено озеленение территории», — говорится в сообщении на сайте правительства.

В четверг, 2 января, парк еще закрыт, там продолжаются земляные работы, идет благоустройство, рабочие устанавливают ограждения. Стоимость проекта составила порядка 136 млн рублей. Из них 55 млн рублей были выделены из федерального бюджета по итогам конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Виталий Невар / Новый Калининград