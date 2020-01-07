Смиренные взгляды: в соборе Христа Спасителя Калининграда встретили Рождество (фото)

В ночь со вторника на среду в кафедральном соборе Христа Спасителя Калининграда прошла рождественская литургия. Традиционно её провел архиепископ Калининградский и Балтийский Серафим. За тем, как прихожане встречали Рождество, наблюдал фотокорреспондент «Нового Калининграда» Виталий Невар.
В ночь со вторника на среду в кафедральном соборе Христа Спасителя Калининграда прошла рождественская литургия. Традиционно её провел архиепископ Калининградский и Балтийский Серафим. За тем, как прихожане встречали Рождество, наблюдал фотокорреспондент «Нового Калининграда» Виталий Невар.
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