С «еретической ноткой»: памятка для решивших окунуться в Крещение

Своевольная погода, кажется, всерьез настроена подпортить калининградцам радости Крещенских купаний: с размаху окунуться в ледяную прорубь и плескаться в купели в стабильный «плюс» — все-таки немного разные вещи. Те, кого это соображение смущает, могут смело отказаться от крещенских купаний — в РПЦ подчеркивают, что это лишь дань традиции, а не религиозное таинство. Гораздо логичнее в религиозном смысле посетить в этот день службу. А спасатели в очередной раз предупреждают — следование традиции может плохо кончиться, на улице хоть и плохонькая, но все-таки зима. «Новый Калининград» составил памятку для тех, кто все же решил окунуться в прорубь в ночь с 18 на 19 января.



Не целебная, грехи не смывает

Необходимо помнить, что Крещение Господне или Богоявление — один из главных христианских праздников. Праздник начинается днём, после утреннего богослужения 18 января, когда православные отмечают Крещенский Сочельник. А вот традиция Крещенских купаний в нынешнем ее виде — скорее продукт «лихих 90-х», чем древнее церковное таинство. Вот как об этом говорит епископ Черняховский и Славский Николай:

«Массовое крещенское купание как традиция появилось в 90-е годы прошлого века. Вначале мотив окунания в прорубь был вполне благочестивым: „Мы православные христиане, молимся, причащаемся. Мы всегда с Богом, поэтому не побоимся и холодной воды, и вообще ничего не побоимся“. Почти сразу добавились еретические нотки от людей, далеких от Церкви: „Если окунуться в крещенскую прорубь — все грехи простятся и не будешь болеть весь год“. Это, конечно, неправда.

В Церкви Христовой с самого начала утверждено таинство покаяния, а „таинство“ ныряния в прорубь — это что-то новенькое, и придумали его, вероятно, те, кто не хочет идти на исповедь. А вот утверждение о том, что не будешь болеть, совсем из разряда странных и практикой никак не подтверждается. Скорее наоборот — купание в проруби может окончиться печально, и такое бывало не раз».

Если человек причащается каждое воскресение и молится ежедневно, тогда его хранит Божья благодать. А для никогда не причащавшихся и не молившихся окунание в холодную воду становится весьма опасным мероприятием, тем более если подогреться алкоголем. Я бы категорически запретил купаться на Крещение тем, кто не причащался на Рождество Христово и не был на исповеди в рождественский пост. Естественно, нечего делать в ледяной купели некрещеным и пьяным».

Прорубей не будет

Синоптики обещают на Крещение плюсовую температуру. По данным Гидрометцентра РФ, днем в субботу, 18 января, будет +4 градуса, ночью температура опустится до 2 градусов тепла. В воскресенье, 19-го, будет +5 градусов. Осадков не ожидается. Схожий прогноз дает и региональный Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды — он обещает на выходных 3-4 градуса днем, +1 градус ночью и без осадков. Хотя в полной мере доверять прогнозам, составленным более чем на двое суток вперед, не стоит.

Даже теплой зимой купание может плохо кончиться

Купание в холодной воде в любом случае большой стресс для неподготовленного организма. Особенно это опасно для сердечников и людей с бронхо-легочными заболеваниями, предупреждает МЧС.

Чтобы минимизировать риски, нужно придерживаться нескольких правил. Во-первых, нельзя пить «для храбрости» или «сугреву» — алкоголь приводит к быстрому переохлаждению и дает лишнюю нагрузку на сердце. Во-вторых, охлаждаться нужно постепенно: сначала снимите верхнюю одежду, через несколько минут обувь, затем уже можно раздеваться и заходить в воду.

В воде можно провести не больше одной-двух минут. Даже пятиминутное пребывание в ледяной воде уже может привести к переохлаждению и летальному исходу.



После купания нужно растереться полотенцем (желательно махровым), затем поспешить в тепло, одеться и выпить стакан горячего чая. Перед омовением рекомендуется растереть тело любым жирным кремом или оливковым маслом, это поможет избежать раздражения кожи при соприкосновении с ледяной водой, которое может привести к нарушению функции дыхания. Купаться, разумеется, можно только в специально оборудованных местах, где дежурят спасатели и медики.

Где окунуться

Единого организатора у Крещенских купаний в регионе нет. И Калининградская, и Черняховская епархии предоставили «Новому Калининграду» списки мест для купания. Но в Черняховской подчеркнули, что священнослужители лишь придут освятить воду, но само мероприятие организуют муниципалитеты. Еще один список купелей публикует МЧС, он совпадает со списками епархий частично. Кроме того, некоторые общественные и коммерческие организации устраивают купания самостоятельно, приглашая священников. Приведенный ниже список составлен по всем известным источникам, но даже он не полный.

Список мест проведения крещенских купаний 18-19 января 2020 года:

1. Калининград, Храм св. прп. Герасима Болдинского на ул. Колхозной, 41. Там будет организована крещенская купель (временный бассейн возле храма). Мероприятие начнется в 22:00.

2. Калининград, Храм св. прп. Сергия Радонежского на пл. Калинина, 2. Купания также будут проходить во временном бассейне возле храма с 12:00 до 01:00 в субботу, 18 января и с 12:00 до 01:00 в воскресенье, 19 января.

3. Калининград, Свято-Никольский храм на Тенистой аллее, 39б, купель на территории храма.

4. пос. Янтарный, храм Иконы Казанской Божией матери на ул. Озерной, 1. Сбор верующих начинается в храме 23.00, на 23.20 запланировано начало крестного хода к озеру Янтарному. В полночь начнется молебен и погружение.

5. Багратионовск, Храм свв. мцц. Веры, Надежды, Любови и матери их Софии на ул. Красноармейской, 52. В 17.00 там начнется вечернее богослужение, по его окончании запланирован крестный ход к городскому озеру Лангер и погружение.

6. Светлогорск, купания устраивает приход храма в честь Серафима Саровского, ул. Маяковского 14. В 17.00 в субботу, 18 января, начнется в 17:00 Всенощное бдение. Купания пройдут в Балтийском море, в районе пляжа Светлогорского военного санатория.

7. пос. Константиновка Гурьевского ГО, подворье «Хуторское». Купания будут проходить в озере на территории комплекса в субботу, 18 января, с 16:00 до 3:00 и с 10:00 до 15:00 в воскресенье, 19 января.

8. Зеленоградск, Храм св. ап. Андрея Первозванного на ул. Московской, 13А. В 21:00 начало Всенощного бдения, в 23.55 — начало Крестного хода, купания пройдут в Балтийском море.

9. Озеро Чайка, Куршская коса. Купель организована на территории гостевого дома «Чайков пруд» в пос. Рыбачий. С 17:00 до 19:00 в субботу в храме прп. Сергия Радонежского (также в Рыбачем) пройдет праздничная литургия, затем начнутся купания. До 2 часов ночи у озера будут дежурить медики и инспекторы нацпарка. С 10.00 до 17.00 в воскресенье, 19 января, крещенская купель на озере Чайка будет также открыта для посещения.

10. Балтийск, Храм св. блг. кн. Александра Невского, пр. Ленина 59а. На территории храма организована купель, мероприятия будут проходить с 20.00 18 января до 19 января 21.00.

11. Источник в пос. Малиновка Гурьевского ГО, в 20.00 представители Храма в честь иконы Божией Матери «Иверская» проведут чин освящения воды.

12. пос. Ижевское, Светловский ГО. Купания организует гостевой дом «Славянский двор». В 18.00 представители Храма св. Илии Пророка проведут освещение воды.

13. пос. Ровное, Гвардейский ГО, приход Храма святого Иоанна Предтечи. Купания пройдут в карьере «Детский».

14. Гусев, ул. Победы (в районе городской площади), купания пройдут в реке Писсе.

15. Озерск Православный храм им. Александра Невского, парк Заречный. Купания пройдут в реке Анграпе.

16. Полесск, Храм «Святителя Тихона», ул. Калининградская д. 4.

17. пос. Железнодорожный Правдинского ГО, Петропавловская церковь на ул. Коммунистической, 2. Купания будут организованы на левом берегу реки Стоговка, в 100 м от мельничной плотины.

18. Правдинск, Храм «Святого Великомученика Георгия Победоносца», ул. Столярная 13. Купания будут организованы на спуске к правому берегу Мельничного пруда.

19. Черняховск, «Святой источник», на ул. Ленинградской, 27.

20. пос. Свобода Черняховского ГО, Храм св. Петра и Февроньи, на ул. Школьной, 12.

21. пос. Пригородное, Нестеровский ГО. Купания пройдут в пожарном водоеме на ул. Луговой. Освящение воды проведет «Свято-Духов приход».

22. пос. Лесистое Нестеровского ГО, купания пройдут в озере Рыбном.

23. пос. Приозерье Славского ГО, Свято-Елисаветинский Женский-Монастырь. Там будут открыты 4 оборудованных купели, в 23.00 пройдет водосвятный молебен, окунуться можно будет до 4 утра. Купания продолжатся 19 января (воскресенье), в течение всего дня.

24. пос. Изобильное Полесского ГО, монастырь в честь иконы Божией Матери «Державная».

Текст — Алла Сумарокова, фото — Виталий Невар / Новый Калининград