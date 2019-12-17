Не надо обольщаться: какой «раздельный» мусор пойдет в переработку в Калининграде

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В Калининграде с 1 февраля запускается раздельный сбор мусора. В среду, 22 января, стало известно, кто именно займется его вывозом: это проект «Зеленое дело». Его представители будут забирать отходы из установленных городом контейнеров, при необходимости сортировать и отправлять в переработку (в основном) либо на свалку (то, чему вторсырьем стать не судьба). Да-да, переработать у нас в области — или отвезти на заводы в ближнее к нам зарубежье — можно далеко не всю макулатуру, пластик и металл. «Новый Калининград» рассказывает, что именно и как лучше разделять.

Макулатура

Идет в переработку:

  • картон, в том числе цветной (коробки, упаковка от бытовой техники, мебели, продуктов питания, лекарств, игрушек,

  • писчая бумага,

  • газеты.

Картон лучше плотно сложить, чтобы он занимал как можно меньше места в контейнере (мало ли, ваши соседи тоже обставили квартиру новой мебелью, и вся упаковка попросту не влезет). В «Зеленом деле» просят по возможности удалять пластиковые части, ручки, удалять полиэтилен и полистирол (а вот скрепки удалять не нужно). Зато можно обклеить картонные «собрания» скотчем.

Не перерабатываются:

  • яичные лотки,

  • ламинированная упаковка и бумага,

  • загрязненная макулатура (землей, маслом, жиром)

  • плакаты,

  • туалетная бумага,

  • наждачная бумага,

  • глянцевая полиграфия (листовки, журналы),

  • книги,

  • обои.78693103_2284322931857643_8731939361995620352_o.jpg

Пластмассы

Перерабатываются:

  • ПЭТ-бутылки — прозрачные (как светлые, так и темные, из-под напитков, молока).

Крышки, ручки и этикетки можно оставить. Бутылки из-под молока и масла необходимо вымыть. Все бутылки желательно смять для того, чтобы они занимали меньше объема в контейнере.

Не принимаются:

  • непрозрачные бутылки (например, из-под кефира),

  • грязные бутылки,

  • бутылки из-под машинного масла или ГСМ-жидкостей,

  • любой другой пластик, в том числе тара от изделий медицинского назначения, шприцы, капельницы).

Металл

Принимаются в качестве вторсырья:

  • жестяные и алюминиевые банки из-под напитков, консервов, корма для животных,

  • крышки от стеклянных банок,

  • чистая фольга,

  • любые другие металлические предметы.

Не принимаются:

  • бытовая техника,

  • грязные банки из-под консервов и корма.

Главное правило, подчеркивает руководитель «Зеленого дела» Олег Пауков — все, что сдается на переработку, не должно быть загрязнено пищевыми (биологическими отходами). Такое сырье теряет свои «потребительские свойства», его переработать нельзя. Почему на переработку не пойдут многие виды отходов, которые в других странах (и даже регионах России) успешно получают «вторую жизнь»? Это связано с тем, что: а) в Калининградской области такой переработки сейчас нет, б) в Польше и Литве эти виды отходов у калининградцев не принимают — достаточно своих, — либо везти их туда... нерентабельно в) отправлять куда-то в другие места дорого. Здесь стоит особо отметить: «Зеленое дело» за свою работу от властей никаких денег получать не будет.

Текст — Оксана Ошевская, фото — Виталий Невар / Новый Калининград, администрация Калининграда


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