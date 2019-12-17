Не надо обольщаться: какой «раздельный» мусор пойдет в переработку в Калининграде

В Калининграде с 1 февраля запускается раздельный сбор мусора. В среду, 22 января, стало известно, кто именно займется его вывозом: это проект «Зеленое дело». Его представители будут забирать отходы из установленных городом контейнеров, при необходимости сортировать и отправлять в переработку (в основном) либо на свалку (то, чему вторсырьем стать не судьба). Да-да, переработать у нас в области — или отвезти на заводы в ближнее к нам зарубежье — можно далеко не всю макулатуру, пластик и металл. «Новый Калининград» рассказывает, что именно и как лучше разделять.
Макулатура
Идет в переработку:
-
картон, в том числе цветной (коробки, упаковка от бытовой техники, мебели, продуктов питания, лекарств, игрушек,
-
писчая бумага,
-
газеты.
Картон лучше плотно сложить, чтобы он занимал как можно меньше места в контейнере (мало ли, ваши соседи тоже обставили квартиру новой мебелью, и вся упаковка попросту не влезет). В «Зеленом деле» просят по возможности удалять пластиковые части, ручки, удалять полиэтилен и полистирол (а вот скрепки удалять не нужно). Зато можно обклеить картонные «собрания» скотчем.
Не перерабатываются:
-
яичные лотки,
-
ламинированная упаковка и бумага,
-
загрязненная макулатура (землей, маслом, жиром)
-
плакаты,
-
туалетная бумага,
-
наждачная бумага,
-
глянцевая полиграфия (листовки, журналы),
-
книги,
-
обои.
Пластмассы
Перерабатываются:
-
ПЭТ-бутылки — прозрачные (как светлые, так и темные, из-под напитков, молока).
Крышки, ручки и этикетки можно оставить. Бутылки из-под молока и масла необходимо вымыть. Все бутылки желательно смять для того, чтобы они занимали меньше объема в контейнере.
Не принимаются:
-
непрозрачные бутылки (например, из-под кефира),
-
грязные бутылки,
-
бутылки из-под машинного масла или ГСМ-жидкостей,
-
любой другой пластик, в том числе тара от изделий медицинского назначения, шприцы, капельницы).
Металл
Принимаются в качестве вторсырья:
-
жестяные и алюминиевые банки из-под напитков, консервов, корма для животных,
-
крышки от стеклянных банок,
-
чистая фольга,
-
любые другие металлические предметы.
Не принимаются:
-
бытовая техника,
-
грязные банки из-под консервов и корма.
Главное правило, подчеркивает руководитель «Зеленого дела» Олег Пауков — все, что сдается на переработку, не должно быть загрязнено пищевыми (биологическими отходами). Такое сырье теряет свои «потребительские свойства», его переработать нельзя. Почему на переработку не пойдут многие виды отходов, которые в других странах (и даже регионах России) успешно получают «вторую жизнь»? Это связано с тем, что: а) в Калининградской области такой переработки сейчас нет, б) в Польше и Литве эти виды отходов у калининградцев не принимают — достаточно своих, — либо везти их туда... нерентабельно в) отправлять куда-то в другие места дорого. Здесь стоит особо отметить: «Зеленое дело» за свою работу от властей никаких денег получать не будет.
Текст — Оксана Ошевская, фото — Виталий Невар / Новый Калининград, администрация Калининграда
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