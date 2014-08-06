Кусочек общей души: как наш зоопарк и музей Ольштынека потратят 2 млн евро

Год назад стало известно, что Калининградский зоопарк и Этнографический музей польского Ольштынека выиграли совместный грант по программе приграничного сотрудничества. Общий бюджет проекта — почти 2 млн евро. Год ушел на бюрократические тонкости, средства пришли в декабре 2019-го, и сейчас стороны готовы приступить к работе. Директор зоопарка Светлана Соколова и глава музея Эва Врохна рассказали, как будут тратить грантовые евро и дружить семьями.



Калининградский зоопарк и Этнографический музеей Ольштынека тесно связаны исторически — с 1912 года на территории Кёнигсбергского зоопарка был «скансен» — этнографический музей под открытым небом. Со всей Восточной Пруссии сюда свозили оригинальные здания — деревенской кирхи, ветряной мельницы, кузницы, пекарни, крестьянские дома. В 30-е годы экспозицию перевезли в прусский Хохенштайн, теперь это польский Ольштынек, он унаследовал музей.

«Там находится кусочек нашей души, души Кёнигсбергского зоопарка, — сказала директор зоопарка Светлана Соколова. — И мне кажется, что это незаслуженно обойденный объект туристического показа. И основная цель нашего проекта [„Ольштынек — Калининград — от общей истории к будущему партнёрству“] — рассказать калининградцам, что это есть, что можно съездить не только в Гданьск, не только в Труймясто, но и в порядке выходного дня в город Ольштынек чтобы посмотреть часть бывшего Кенигсбергского зоопарка».

«Мы все время говорим о Калининградском зоопарке. Наша история — это Калининградский зоопарк. <...> У нас есть выставки довоенной истории нашего музея, где мы все время говорим о вас, о Калининграде как о городе и о зоопарке, как учреждении», — вторит Соколовой директор Музея народной архитектуры Этнографического парка Ольштынека Эва Врохна.

После переезда скансена, часть территории Кёнигсбергским, а затем и Калининградским зоопарком была освоена, там сначала был исторический волчатник, а затем «Дом старых медведей». Но примерно 1,1 га в границах улиц Шота Руставели, Брамса и Носова после Второй мировой не использовались, за 75 лет превратились в заброшенный парк и долгие годы считалась бесхозной, хоть и принадлежала по документам зоопарку. «Когда я пришла в зоопарк, мне все говорили — тсс, никому не говори [что это наша территория], иначе нас заставят ее убирать», — рассказывает Соколова.

За уборку зоопарк все-таки взялся, но ситуацию это не очень спасает. «Территория ужасно депрессивная, просто абсолютно маргинальная. Там, конечно, гуляют с собаками местные жители, которые отваживаются это делать. Но на самом деле я туда гулять бы не пошла», — говорит директор зоопарка.

Привести эту территорию в Божеский вид — главная задача калининградской части проекта. На благоустройство планируется потратить около 24 млн рублей, еще около 1,8 млн уйдет на прокладку электросетей, в 668 тыс. обойдется WiFi.

Пока готова примерная концепция развития территории («визуализация мечты», пояснила Соколова). Ее авторами стали супруги, немецкий и русская архитекторы Юрген Венцель и Наталия Куницкая. Концепция предусматривает, что территория будет очищена от мусора и огорожена, там появятся кафе, детская площадка, скамейки, уличные тренажеры, освещение, смотровая площадка, система пандусов и лестниц. Планируется также создать прогулочный маршрут из грунтовых дорожек и настилов из натурального дерева.

«Смотровые площадки должны быть доступны для людей с ограниченными возможностями, что еще серьезно усложняет проект. Еще наши архитекторы придумали такую штуку, как система биологической очистки воды. На входе на территорию в районе ул. Брамса собираются высадить растения, которые её фильтруют, и зеленую зону с цветущими растениями в смотровой точке. Я, честно говоря, в это не очень верю, но наши прекрасные дендролог и архитектор уверяют, что это возможно. Если это получится сделать — конечно, будет просто фантастика», — говорит Соколова.

За 75 бесхозных лет территория сильно заросла, и это еще одна сложность, с которой придется столкнуться при благоустройстве. «Практически все, что там выросло — самосевные насаждения. И это один из самых больших вызовов, с которыми нам предстоит столкнуться. Потому что местное сообщество, местные жители привыкли считать эту территорию парковой зоной. И, соответственно, нам нужно быть очень осторожными в выборе проектных решений для того, чтобы попытаться максимально сохранить те деревья, которые там выросли за прошедшее время», — говорит Соколова.

На строительство заборов по улицам Шота Руставели и Носова, а также ограждения внутри самого зоопарка в проекте предусмотрено еще около 12,7 млн рублей. «Если мы поставим вот эти все беседки, скамейки, фонари, стенды и так далее, это не продержится и полугода. Поэтому нам нужно будет закрыть периметр, восстановить ограждения по всему периметру, — отмечает директор зоопарка. — Я посчитала, получается где-то около полукилометра ограждений. И эту территорию рано утром охранники зоопарка будут открывать, а поздно вечером закрывать, и там будут стоять турникеты для тех, кто вечером там задержался. Я надеюсь таким образом предотвратить какие-то вандальные действия».





Согласно концепции на территорию будет три входа — по одному с каждой улицы. Вход останется бесплатным, но на ночь будет закрываться. «Мы хотим там предусмотреть и возможность прогулки с собаками, чтобы местные жители не переживали, что негде будет гулять. Мы планируем там поставить детскую площадку, мы очень хотим заинтересовать потенциальный средний или мелкий бизнес, чтобы там возникла точка с горячими напитками. Чтобы это место было приятным для посещения. Если хватит денег, у нас этого не было в проекте, но очень хочется поставить там туалет, чтобы люди могли и в туалет там сходить. Мы нафантазировали очень много, в первую очередь мы, конечно, должны будем реализовать то, что мы обещали реализовать в грантовой заявке, и если получится — еще и больше», — отмечают в зоопарке.

Со временем на территории бывшего этнопарка планируется создать зону животных Сибири и Дальнего Востока. «Почему Сибирь и Дальний Восток? За многие десятилетия неиспользования там образовалась настоящая лесная зона. Это как раз то, что хорошо именно для этих животных, которым нужно больше укрытия, больше тени. Соответственно, туда не нужно протягивать отопление, этим животным это не требуется. <...> Там русло ручья, там овраг. И „посадить“ туда какие-то большие здания и сооружения невозможно, только легкие сетчатые вольеры. Только в одном месте есть небольшой плоский участок, где, возможно, расположится какой-то капитальный объект», — объясняет Соколова.

Разработка концепции зоогеографической зоны «Сибирь и Дальний Восток» — вторая задача нынешней программы, на это выделяется почти 4 млн рублей. Сейчас зоопарк рассматривает три коммерческих предложения от проектировщиков — двух польских компаний и одной голландской, в России опыта такой работы пока маловато. «Я думаю, что проложенные дорожки останутся потом при строительстве вольеров. То есть этот проект благоустройства просто плавно впишется в будущее освоение этой территории. Во всяком случае, такую сверхзадачу мы ставим, продолжает директор зоопарка. — У нас уже проект благоустройства есть, но мы сейчас подождем реализации концепции, и строить переходы, мостики и дорожки мы будем уже исходя из концепции расположения вольеров».

Сумма гранта — 1,74 млн евро (113,1 млн рублей). Из них 821,7 тыс. получит Калининградский зоопарк и 919 тыс. — музей в Ольштынеке. Предусмотрено и софинансирование сторон — 102,1 тыс. евро от польского музея и 91,3 тыс. евро от зоопарка. Калининградское учреждение намерено найти средства самостоятельно, но мэрия обещает поддержку на случай форс-мажора.

Приступить к строительству вольеров можно будет не ранее чем через 7 лет. В любом случае на зону «Сибирь и Дальний Восток» предстоит еще найти финансирование. «Мы понимаем, что это колоссальные деньги, которых у зоопарка пока нет. Поэтому пока нет в обозримом будущем перспектив строительства этих вольеров, мы займемся благоустройством территории. Здесь для нас, конечно, очень важно совместить два этих процесса. После того, как мы проведем благоустройство, пять лет мы не должны ничего менять. То есть два года мы сейчас занимаемся реализацией проекта, пять лет мы потом должны держать территорию неизменной, и только после этого мы уже можем начинать реализовывать какие-то проекты по строительству вольеров», — поясняет Светлана Соколова.

Еще одним пунктом нынешней программы для калининградского зоопарка станет проектирование экспозиции для совместного содержания бурых медведей и европейских волков, на это предусмотрено 13 млн грантовых рублей . Нынешняя «Медвежья гора» была построена еще в 30-е годы прошлого века и давно устарела. Однако пока до конца не ясно, согласятся ли волки и мишки жить бок о бок. «Это абсолютно непредсказуемый процесс. В связи с этим вольер будет спроектирован таким образом, что, если будут конфликты между двумя видами животных, их можно будет разделить, и тогда это будут два полноценных отдельных друг от друга вольера. Территория, которую займет новый вольер, это там, где сейчас находятся олени», — поясняет директор зоопарка.

И последнее, что предусматривает калининградская часть проекта — рассказ об этнографическом прошлом зоопарка и отчасти — музее Ольштынека. Для этого планируется создать мобильное приложение с элементами дополненной реальности. Кроме того, на прогулочном маршруте установят 10 информационных стендов.

«Мы хотим визуализировать прошлое этой территории. Меня часто спрашивают — а не хотим ли мы воссоздать этот музей. Но оригинальный музей находится от нас всего в 168 километрах, он доступен для калининградцев, и делать копию существующего музея, на мой взгляд, совершенно нецелесообразно. Но у нас остались какие-то фрагменты — где-то кусочек фундамента, где-то кусочек ограждения, где-то еще что-то. И поэтому у нас будут уставлены вот такие стенды, на английском, польском и русском. И у нас будут установлены дополнительные приложения с элементами дополненной реальности», — заключает Соколова.





С польской стороны самым крупным объектом программы станет строительство склада музейных экспонатов с открытой для посетителей экспозиционной частью. На это уйдет 860 тыс. евро грантовых денег (около 59 млн рублей). Внешне здание будет представлять собой копию конюшен усадебного комплекса Толкины, но с современной музейной начинкой.

«Наш сегодняшний склад музейных экспонатов слишком маленький для того, чтобы поместить экспонаты, музейные объекты, которые мы покупаем и которые нам дарят. <...> Мы хотим, чтобы большее количество наших музейных объектов было доступно для наших посетителей. В нашем музее выставляется обычно 30% экспонатов. Это очень много, обычно в музеях около 10-20% [предметов] на постоянных экспозициях. Мы все-таки хотим показывать большую часть», — рассказывает директор музея народной архитектуры Эва Врохна.

Второе, что должен сделать музей — разработать техническую документацию для последующего строительства копий пяти исторических зданий. Три из них — хозяйственные постройки из прусской местности Пемпен (сейчас территория Литвы) — сарая, конюшен и наземного погреба. «До войны в нашем музее эти объекты находились, но после 1942 года были сожжены. Мы хотим их воссоздать, чтобы они снова были одним крестьянским двором», пояснила Врохна.

Еще один объект — «Дом рыбака» из другой прусской местности, Гильге. Сегодня это поселок Матросово в Полесском городском округе. «Это был большой объект. После войны он тоже был сожжен, точно мы не знаем почему. Но мы хотим восстановить „Дом рыбака“ и сделать так, чтобы здания из Пемпена и здание из Гильге находились в отдельных крестьянских дворах», — пояснила директор польского музея.

Последнее здание, запроектировать которое планируется в рамках гранта, — усадьба из Йельмуни (сегодня это гмина Сорквиты, Мронговский уезд Польши). «У нас есть некоторые объекты из усадебных комплексов, но это прежде всего хозяйственные постройки. У нас не хватает самого главного — усадебного строения», — сетует Врохна. В прошлом году польские музейщики объехали все воеводство и смотрели, как выглядят различные усадебные дома и остановились на этом варианте.

Кроме того, в рамках гранта планируется создать туристический маршрут и мобильное приложение к нему, а также провести совместную с калининградскими партнерами научной конференции.

Проект должен быть завершен в конце 2021 года. Одним из его итогов должен стать рост количества посетителей Калининградского зоопарка на 5%, а Этнографического парка в Ольштынеке — на 2%. Стороны очень надеются установить тесные научные и культурные связи и хотят по возможности «рекламировать» друг друга своим посетителям.