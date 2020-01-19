Холодный мир: на Шенфлизе прошли купания польских и калининградских моржей (фото)

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В субботу, 25 января, в Калининграде на озере Шенфлиз прошел «Международный фестиваль моржей», который организовали члены местного клуба «Янтарные моржи». В мероприятии приняли участие около 100 человек, 70 из которых — представители клубов закаливания из Польши. Собравшиеся любителей зимнего купания участвовали в эстафете, массовых зарядке и заплыве. Для всех участников мероприятия организаторы затопили баню и устроили чаепитие. За тем, как холодная вода становится местом, где завязываются теплые дружеские отношения, наблюдал фотокорреспондент «Нового Калининграда».

Фото — Виталий Невар / Новый Калининград 

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