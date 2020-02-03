«Можно есть хлеб с сыром»: калининградцы об опыте вегетарианства и веганства

За последние несколько лет в мире стали популярными отнюдь не новые гастрономические тенденции. Вегетарианство, а вместе с ним и его более жесткий формат — веганство, стали модными благодаря изобилию «зеленых» продуктов на прилавках, а также множеству сопутствующих им мифов. Действительно ли отказ от мяса продлевает жизнь, а растительная диета опустошает кошелек, попробовал разобраться корреспондент «Нового Калининграда».

Сетевые корни

О преимуществах, которые несет в себе отказ от приготовленной из мяса пищи, Вероника узнала из тематических блогов в Instagam. Сейчас девушка с уверенностью причисляет себя к «бывшим» и говорит, что интернет переполнен вредной информацией об этих направлениях. «Нет, быть веганом или вегетарианцем — не так уж плохо. Здесь нельзя говорить какими-то категориями, потому что это выбор каждого, просто кому-то он не подходит. Пару лет назад я решила стать веганом, потому что узнала о пользе растительной диеты в интернете. К тому же это помогло быстро завязать с вредными привычками, — вспоминает она. — Ты начинаешь с веганства и думаешь, что сейчас можно наконец-то начать жить правильно».

Сначала Вероника придерживалась канонов жесткого веганства, но быстро поняла, что без молока и яиц ей достаточно трудно. «Не прошло и двух месяцев, как я перешла в вегетарианство. Там много разных вариаций, я выбрала самое простое — ово- (оволактовегетарианство — вариант вегетарианства, при котором допускается употребление молока и яиц — прим. „Нового Калининграда“). Но даже здесь меня ждал провал: наставники, с которыми я консультировалась в веганских группах в интернете, сказали, что я сдалась», — отмечает она, уточняя, что временами «консультанты» противоречили сами себе. «Где-то через полгода у меня начались проблемы с желудком, я пошла к гастроэнтерологу. Пришлось вернуться к мясу, но в душе я была этому рада», — признается Вероника.





Диетолог Александра Давыдова призывает четко разделять вегетарианство и веганство, поскольку новички плохо разбираются в разновидностях и часто выбирают диету, которая просто не подходит их организму. «Вегетарианская диета с включением некоторого количества животных продуктов признана здоровой: где-то кто-то молочную продукцию включает, кто-то — рыбу. То есть можно убрать мясо, оставив некоторые источники животного белка и животных продуктов — тогда диета считается здоровой. Но именно веганский стиль питания нельзя назвать здоровым», — считает она и отмечает, что через год-полтора у человека, полностью отказавшегося от животного белка, могут появляться проблемы с самочувствием. Избежать тяжелых последствий помогут вовремя сданные анализы, напоминает она.



Самостоятельность в поиске информации в принципе характерна как для вегетарианцев, так и для веганов, считает Давыдова. «Веганы в основном все в интернете ищут. Сейчас информации много, и они убеждены, что все знают. Поэтому когда начинаешь „возвращать их на землю“, предлагать сдать анализы, они очень обижаются и агрессивно себя ведут», — отмечает закономерность диетолог.

Веганство как новый экотренд

«Я заинтересовалась экологией, и именно с экологической точки зрения решила выбрать веганство, так как мясная и молочная промышленность очень вредят экологии. После экологии меня заинтересовала и этическая сторона веганства — если можно выбрать жизнь без насилия, то почему бы и нет?» — делится сотрудница одной из косметических компаний города Юлия. Девушка уверена, что веганство — это не просто индивидуальный гастрономический выбор, но и образ жизни, подразумевающий отказ от эксплуатации животных и от продуктов животного происхождения. «Думаю, это можно назвать и движением, потому что веганы в том числе активно продвигают свои идеи в обществе», — считает она и добавляет, что это «классная инициатива, не имеющая минусов».

Представительница движения настаивает, что растительная диета признана полноценной, а правильно составленное сбалансированное меню убережет новичка от негативных последствий для здоровья. «Я с переходом на веганство стала чувствовать себя значительно лучше, у меня плохо усваивались мясо и молочные продукты», — делится опытом Юлия.



Специалисты также считают, что питаться большим количеством овощей, фруктов, орехов, бобовых, а также другими продуктами неживотного происхождения — неплохая идея. Однако оговариваются, что рацион не должен строиться только на растительной пище. «[Веганская диета] не учитывает такие моменты, как витамины или микроэлементы, которые содержатся только в животной продукции. Например, витамин B12 или железо. Это мы можем потреблять максимально из животной продукции, оно хорошо усваивается именно из этой продукции», — отмечает диетолог-консультант Давыдова и призывает разумно относиться к выбору продуктов. Сам по себе веганский тип питания, уверяет она, нетипичен для России из-за ее географического положения и климатических условий. «У нас нет в изобилии свежих фруктов, с дерева снятых, — все в основном импортное и долго хранится где-то в супермаркетах. Нет такого количества свежих хороших овощей, то есть, постоянно питаясь теми продуктами, которые есть у нас в большом количестве, можно получить проблемы со здоровьем», — считает эксперт.

«Калининградская область, как и вся Европа, признана темным регионом. У нас не хватает витамина D, несмотря на то, что мы живем возле моря, у нас не хватает йода — мы сталкиваемся с дефицитом многих микроэлементов. И как обрабатываются наши почвы? Нитраты, пестициды — если в большом количестве начать употреблять [выращенные с их применением] овощи и фрукты, можно поиметь проблемы со здоровьем и заработать какое-нибудь токсическое отравление», — говорит Давыдова.

С тем, что правильное соотношение органических веществ положительно влияет на самочувствие, согласны и спортсмены. «Полный отказ от животных источников белка, конечно же, не приведет ни к чему хорошему. Если человек ранее ел фастфуд и прочую „тяжелую“ пищу и перешел на растительное питание, ему будет легче. Желудочно-кишечному тракту проще работать, нет тяжести и так далее. Но белок — крайне важный нутриент для нас. Он жизненно необходим», — говорит фитнес-тренер Артем Дмитрук. Вегетарианцы и веганы чаще всего обращаются к нему не с просьбой похудеть или привести себя в форму, а для того, чтобы исправить последствия и устранить в организме дефициты, приобретенные при подобном режиме питания. Тренер признает их право питаться чем угодно, однако настаивает, что те, кто хочет изменить свой стиль жизни, должны придерживаться строгих рамок. «Кто-то ест, например, морепродукты, творог, яйца и прочие белковые продукты. В таком случае особых сложностей в составлении рациона не возникает, но прием добавок для полноценной работы организма необходим. Гораздо сложнее обстоят дела с веганами. Отказавшийся от мяса, рыбы и прочих источников белка человек должен дополнять свой рацион БАДами (биологически активными добавками — прим. «Нового Калининграда»), — поясняет специалист.





«Проснулась и поняла, что больше не хочу есть мясо»

Выпускница одного из калининградских университетов Дарья однажды просто захотела попробовать не есть животную пищу, но ее подтолкнула к этому тяга к новинкам, а не экологические лозунги. «Это не из-за того, что животных убивают, а из-за того, что мне просто захотелось попробовать новое. Я видела знакомую вегетарианку, которая выглядела здоровой и счастливой, и мне захотелось попробовать так же. А вдруг „прокатит“», — признается девушка и замечает, что теперь она реже болеет и не испытывает проблем с желудочно-кишечным трактом.

«Не важно, ешь ты мясо или нет — ты в любом случае можешь быть как здоровым, так и больным, — говорит она. — Просто веганы и вегетарианцы точно понимают, что они не едят часть привычной пищи, поэтому нужно более внимательно относиться к своему рациону. Это побуждает читать больше литературы, искать нужные витамины в других элементах и подобное».

Дарья отмечает, что среди сторонников «зеленой» пищи находятся и те, кто считает, что «можно все время есть хлеб с сыром», довольствуясь огромным количеством углеводов и ничем более. Однако веганство и вегетарианство, по ее мнению, «это просто одна из множества систем питания, но никак не ПП и ЗОЖ» (сокр. «правильное питание» и «здоровый образ жизни» — прим. «Нового Калининграда»). Главное в ней — соблюдать баланс калорий, белков, жиров и углеводов.

Бросаться из крайности в крайность не рекомендуют и диетологи — смена рациона питания не должна быть неожиданной для организма. «Человек должен понять: если он только переходит на этот стиль питания, у него даже могут начаться небольшие проблемы с желудочно-кишечным трактом. Если он ел всегда бутерброд с колбасой на завтрак, а теперь вдруг начинает замачивать орехи и есть бобовые, то первое время может неважно себя чувствовать. Поэтому к смене типа питания нужно тоже с ответственностью подойти — может быть, какие-то ферменты или пребиотики пропить, чтобы немного помочь себе», — советует специалист по питанию Александра Давыдова.

Кто дает зеленый свет?

Вегетарианка Дарья признается, что главным наставником для нее остается американский врач Майк Грегер, по книгам которого она «изучала систему растительного питания, а также узнавала рецепты». Кроме того, девушка любит просматривать блоги нутрициологов (консультантов по питанию — прим. «Нового Калининграда»), в которых черпает много интересной информации.



Отказавшейся от вегетарианства Веронике веб-советчики кажутся скорее вредителями, которые «играют» на теме здоровья. «Сегодня что веганство, что вегетарианство — на каждом шагу. Фастфуды, ярмарки здоровья, какие-то акции в кофешопах. Люди видят красивый образ и начинают бездумно подражать, а потом начинаются проблемы», — вспоминает девушка о своем «растительном» прошлом. После начавшихся проблем со здоровьем она обратилась к врачу, а потом начала заниматься спортом.

Веганка Юлия, напротив, самостоятельно изучает информацию в интернете, а рецепты ищет в Instagram-блогах. Девушка признается, что наставников у нее нет и никогда не было, однако есть компания товарищей, разделяющих ее взгляды. «В городе есть веганское кафе, — рассказывает она, — иногда хожу туда, потому что там можно вкусно поесть всякие сложно приготовленные блюда, которые дома делать лень. В общем, по той же причине, почему люди вообще ходят в заведения». По ее мнению, это также помогает поддерживать веганское движение и поднимать спрос на «неживотную» продукцию.

Однозначную оценку «зеленой» продуктовой корзине никто из собеседников «Нового Калининграда» дать не смог, но как веганы, так и вегетарианцы уверены, что денег на продукты они тратят меньше или столько же, сколько и «мясоеды». Выбравшая веганский путь Юлия пока не рассчитала, сколько денег у нее уходит в месяц на еду, но точно знает, чем будет кормить семью хозяйка-веганка: «Основа рациона — это крупы, бобовые и овощи. Бобовые — нут, фасоль, горох и соя — содержат белок. Соевое „мясо“ дешевле животного, например, — рассказывает она. — Гречка, кускус, булгур,овсянка, огурцы и помидоры, хлеб, соевый соус и томатная паста — большинства из этих продуктов хватает надолго. Еще я люблю сладкое, покупаю в обычных супермаркетах шоколад, вафли, пряники — во многих „обычных“ сладостях нет продуктов животного происхождения в составе, нужно только почитать».

Дарья, в продуктовой корзине которой оказались нут, чечевица, соя и другие растительные белковые продукты, полагает, что питание ей обходится примерно в ту же сумму, что и «всеядным» знакомым. Не видят экономической разницы здесь и специалисты. «Если питаться одной только экзотикой, киноа себе покупать или семена необычные, то, может быть, это будет дороже, — замечает Александра Давыдова и добавляет, что грамотный подход не сделает жизнь дороже. — Можно составить сбалансированный рацион из тех продуктов, которые в доступе. Но здесь уже индивидуально: кто к чему готов».

Текст — Михаил Баранов, фото — Виталий Невар, Алексей Милованов / Новый Калининград