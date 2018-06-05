Это оксюморон: УМВД подает в суд на «Новые колеса» из-за статей о гибели Вшивкова

Виталий Невар / Новый Калининград
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В октябре 2019 года от ожогов, полученных в отделе полиции по Московскому району Калининграда, скончался 36-летний Иван Вшивков. По официальной версии, калининградец, которого задержали за хулиганство, сломал в камере батарею и обварился кипятком. СК возбудил дело о халатности, двое сотрудников отдела полиции были уволены. Родственники Вшивкова не поверили в случайность произошедшего. Об этой резонансной истории выходило множество публикаций как в местных, так и в федеральных СМИ. И вот спустя три месяца журналист «Новых Колес» Алексей Малиновский узнал, что региональное УМВД подает на него в суд с требованием удалить статьи о трагедии с сайта издания.

Как рассказал «Новому Калининграду» Алексей Малиновский, утром 24 января он обнаружил в своем почтовом ящике извещение о бандероли. Когда он получил в почтовом отделении сверток с надписью «От УМВД», то обнаружил в нем целую стопку документов, среди которых было исковое заявление в суд — некий майор полиции Егор Стрюков, представляющий по доверенности интересы ведомства, требовал признать распространенные журналистом в интернете сведения «не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию УМВД России по Калининградской области» (ст. 152 ГК РФ). Прилагалась и копия лингвистической экспертизы, проведенной экспертом из все той же структуры правоохранительных органов, а также два нотариально заверенных акта осмотра доказательств по каждой из публикаций, где опять же фигурирует фамилия Стрюкова.

Газета «Новые колеса» в период с октября по январь 2019 года публиковала на своем сайте целый цикл статей о смерти Ивана Вшивкова. Претензии у УМВД возникли только к двум из четырех материалов. Согласно заключению сотрудника из отдела специальных экспертиз и исследований ЭКЦ УМВД, анализ текстов показал, что там «нарушений логического единства, цельности и связности не обнаружено».

Зато, по мнению эксперта, заголовок публикации «Сварили заживо. Футболист Иван Вшивков зверски убит в полиции» характеризуется «семантической неполнотой», так как не указывается, кем конкретно был «убит» футболист. При этом, исходя из контекста, следует, что действие было совершено в полиции. «Краткому причастию „убит“ дается качественная характеристика „зверски“, придающая смысловые приращения, связанные с крайней степенью жестокости. Аналогичный коннотативный потенциал актуализирует словосочетание „сварили заживо“», — говорится в заключении лингвиста.

Также в заголовке отсутствуют маркеры, говорящие о его предположительном характере и указывающие на источник сообщения. «Таким образом, высказывание представлено в форме утверждения о факте», — считает эксперт. Тут же отмечается, что «установление проверяемости/непроверяемости высказываний» не входит в компетенцию лингвиста.

В заголовке и тексте статьи «Сварили заживо — 2. Полиция и СК заметают следы убийства футболиста» экспертиза также обнаружила признаки нарушений. Так, во фразе «заметать следы» прослеживаются коннотации, связанные с «обманом, фальсификацией, попыткой уйти от ответственности». А лексема «убийство» добавляет написанному смысл, связанный с «опасными действиями, влекущими смерть», говорится в заключении.

В случае с предложением «Может, полицаи приковали Ивана наручниками к радиатору, он его сломал и не смог отойти от струи, а на крики никто не реагировал?А может, его избили до смерти, а потом (чтобы замести следы) облили кипятком и инсценировали несчастный случай?» эксперт отмечает, что эпитет «полицаи» носит презрительный характер и добавляет высказыванию смыслы, связанные с насилием и предательством. А слова «приковать», «облить», «избить (до смерти)» характеризуются деструктивной семантикой и ассоциируются с агрессией.

Эксперт делает выводы, что в обеих публикациях имеется «негативная оценка деятельности представителей органов исполнительной власти». Причем, согласно тексту иска, в УМВД полагают, что эти материалы были намеренно размещены в интернете «с целью причинить вред деловой репутации» ведомства. Истец просит суд обязать ответчика удалить указанные статьи.

Принят ли иск к рассмотрению, еще неизвестно: «На сайте Центрального районного суда Калининграда информации о деле нет. Поэтому пока ждем повестку в суд», — отметил Малиновский.

Главный редактор издания «Новый колеса» Игорь Рудников считает, что у УМВД нет шансов выиграть суд по данному иску, поскольку в обвинениях допущена «масса безграмотных вещей» и опираются полицейские на выводы своей же ведомственной экспертизы: «В полиции просто, видимо, утратили какую-то юридическую квалификацию. Там масса нюансов, которые, на мой взгляд, даже не позволяют рассмотреть эти претензии в суде. Они требуют признать не соответствующими действительности предположения автора — это само по себе уже абсурд».

К тому же, подчеркивает издатель, нельзя заявлять о недостоверности предположений журналистов, пока расследование по факту смерти мужчины еще продолжается. «Самое главное — расследование по делу о гибели футболиста Вшивкова не закончено. Точки на i не расставлены, но полиция уже обращается с иском в суд, требуя признать сведения, которые распространены у нас на сайте газеты, недостоверными. Это оксюморон», — поясняет Рудников.

Вся история с иском в суд, по мнению Рудникова, свидетельствует о том, что дело Вшивкова «стоит на контроле где-то наверху» — в федеральных силовых структурах. «Местное начальство вынуждено реагировать на эту ситуацию — как умеют, так и пытаются оправдаться. Хотя абсурд ситуации состоит еще в том, что после этих событий УМВД признало свою вину. Они не говорят, что они его убили, но признают, что ответственны, так как он погиб у них в КПЗ. Уволены два сотрудника полиции, четыре начальника наказаны — есть официальные документы. Мы не следственные органы, чтобы делать сейчас какие-то выводы. Зачем ставить телегу впереди лошади?».

Текст — Екатерина Медведева / Новый Калининград

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