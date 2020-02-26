Дым в кают-компании и человек за бортом: на судне-музее имитировали пожар (фото)

В среду, 26 февраля, на научно-исследовательском судне «Витязь» Музея Мирового океана было дымно и людно — его в качестве тренажера использовали пожарные, спасатели, медики и силовики. По легенде учений, в кают-компании «Витязя» случился пожар (его изображали генераторы безопасного дыма), пострадали люди, а один из спасателей свалился за борт. Задачей специалистов МЧС, Центра медицины катастроф, ГИБДД, Росгвардии и городского управления по делам ГО и ЧС было спасти не только сотрудников, но и экспонаты музея. За учениями наблюдал корреспондент «Нового Калининграда».
Фото — Виталий Невар / Новый Калининград
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