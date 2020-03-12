MeToo по-пятикоповски: как депутат Госдумы спровоцировал протестный флэшмоб в Сети

Утром в среду думский представитель области Александр Пятикоп запустил настоящий фейсбук-флэшмоб, ставший уже вторым в его преимущественно безоблачной депутатской карьере. На этот раз Александр Иванович умудрился наступить на хвост той части своих подписчиков, которая не поддерживает поправки в Конституцию. Причем наступить так качественно, что обычно скучный аккаунт пережил настоящее нашествие возмущенных пользователей. Впрочем, сам депутат этого кажется не заметил.



Вечером 10 марта в Госдуме РФ приключилась тектоническая активность — президент Владимир Путин разрешил россиянам выбирать себя снова и снова, депутаты разрешили Путину разрешить и заодно одобрили проект поправок в Конституцию. Александр Пятикоп отрапортовал о непростом рабочем дне в своем «Фейсбуке» и лег спать.

А утром 11 марта почитал комментарии и решил показать свою близость к простому калининградскому избирателю. Депутат сообщил, что против поправок в Конституцию, которые он накануне поддержал от лица всех жителей области, выступили всего семеро его фейсбук-подписчиков из 5 тысяч. «Позорный список» был перечислен поименно и явно противопоставлялся прочему многотысячному пятикоповскому электорату, который, исходя из этой логики, поправки должен горячо поддержать.

«Выводы очевидны. Не надо говорить от имени всего народа», — сделал Пятикоп расплывчатое социологическое заключение. Однако через несколько часов выяснилось, что депутатское «социсследование», мягко говоря, не соответствует действительности.

В комментариях начали отмечаться общественные и политические активисты, журналисты, краеведы, художники и прочие пользователи калининградского сегмента «Фейсбука». Недовольные поправками (да и самим депутатом) калининградцы просили записать их в обозначенный им список противников. К вечеру #MeToo по-пятикоповски перевалило за две сотни участников. Страницу народного избранника завалили вопросами о его причудливой социологической методике: одни язвительно вопрошали, не стыдно ли ему, Пятикопу, другие интересовались, выехал ли уже за «списочниками» чекистский воронок. Депутат удостоился и нескольких нелицеприятных эпитетов. Оскорбления, впрочем, были лишними, к тому же годом ранее Александр Пятикоп проголосовал за другой закон, который запрещает россиянам оскорблять депутатов.

Сотрудник калининградского центра «Трансперенси Интернешнл-Россия» Александр Вавилов напомнил Пятикопу о непростой судьбе «одного калининградского сенатора», проголосовавшего за «Закон Димы Яковлева». В образе легко угадывался Николай Власенко. «Так вот, как-то я его спросил: „и не стыдно тебе?“. Он искренне ответил: „стыдно“. Потом что-то пробучал типа „я был человеком системы“. Думаю, и сейчас ему стыдно, а многие до сих пор с брезгливостью на него смотрят, впрочем, речь не о нем, а о Вас», — написал, в частности, Вавилов. Приводить его комментарий полностью нам не позволит Роскомнадзор (и да, за закон о цензуре в соцсетях депутат Пятикоп тоже голосовал).

Кто-то поинтересовался судьбой недостроенного газопровода в Балтийск, что отсылает нас к другому сюжету с фейсбук-активностью депутата. В сентябре 2017 года он опубликовал пост, в котором призвал уволить ныне уже бывшего вице-премьера Максима Федосеева за срыв отопительного сезона. Тогда акцию «ЯМЫФедосеев» Пятикопу организовали главы муниципалитетов. Они тоже не стеснялись в выражениях, но времена были другими, и за закон о цензуре в соцсетях Александр Иванович еще не голосовал.

Впрочем, сам депутат бурной сетевой активности своих подписчиков, кажется, не заметил. Ни одного комментатора ответом он не удостоил, а около 23:00 отчитался об окончании очередного непростого рабочего дня. «Поздно вечером, после рабочего дня, вместе с депутатом Алдаром Валерьевичем Дамдиновым и генеральным директором еженедельника „Аргументы недели“ Олегом Владимировичем Желтовым обсудили проблемы реализации Национального проекта „Образование“. Вопросов много», — написал депутат. Участники дискуссии сошлись на том, что «нельзя отходить от традиционных, российских основ» в образовании, а «слепое копирование западных моделей» может быть для него, образования, «губительным».

В предыдущем посте продолжали бесноваться комментаторы. И тут Александру Пятикопу можно только поаплодировать — и за железную выдержку, и за неосознанный троллинг, вылившиеся в немыслимое: пробудившееся желание критически настроенных по отношению к власти подписчиков хоть как-то где-то проголосовать. Хотя иллюзий, что голосовательной активностью сейчас можно что-то изменить, у них немного. К тому же донести возмущенный запал до избирательных участков в день всеобщего праздника принятия поправок к Конституции все равно решат единицы.

Текст: Алла Сумарокова