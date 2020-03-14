«Кто читал Конституцию?»: в БФУ им. И. Канта обсудили поправки в основной закон

В Калининграде прошел общественный семинар «Государственный суверенитет как конституционная ценность России». Организаторы — Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) и БФУ им. И. Канта. Как столичные политологи и калининградские юристы обсуждали Конституцию — в репортаже «Нового Калининграда».



Солидная делегация приехала в Калининград из Москвы — четыре доктора исторических и политических наук и глава Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин, известный в российском сегменте Живого Журнала как leteha. Возглавлял делегацию декан факультета политологии МГУ доктор исторических наук Андрей Шутов, член Общественной палаты РФ, вошедший в рабочую группу по подготовке поправок в Конституцию. Калининградскую часть экспертного сообщества представляли в основном представители Юридического института федерального вуза.

Мировая закулиса и украденная победа

Доктор исторических наук Андрей Шутов рассказал, что встреча в Калининграде — первая в серии семинаров, которые Экспертный институт социальных исследований собирается провести в разных регионах России. По его словам, серия экспертных семинаров завершится в Казани, где будет обсуждаться тема под рабочим названием «Наследие Путина».

«Сегодняшняя тема про суверенитет весьма актуальна, поскольку последнее десятилетие продолжают усиливаться голоса не только со стороны зарубежных политологов, но и зарубежных специалистов в области конституционного права, которые считают само понятие суверенитета несостоятельным, — веско отметил Андрей Шутов. — Они считают понятие „суверенитет“ синонимом абсолютизма. По их мнению, это конъюнктурный термин, который не имеет под собой оснований».

По словам эксперта, сегодня политические элиты ряда государств «сознательно идут на ограничение своего суверенитета», и эти государства «являются мишенью мировой закулисы».

Также Шутов обратил внимание, что «у России в последние годы пытаются украсть победу в Великой Отечественной войне, поэтому крайне важно противостоять фальсификациям истории». «Это покушение на идентичность нашего многонационального народа, — отметил он. — Суверенитет — основа для иммунитета нашего государства по отношению к юрисдикциям других государств. В том числе и того государства, которое претендует на главенство в однополярном мире».

Первым с докладом выступил доктор политических наук Сергей Черняховский. По его словам, внесение в Конституцию поправки о преемственности Российской Федерации по отношению к СССР может дать России возможность «помочь бывшим союзным республикам создать свою государственность», поскольку «Россия имеет право действовать от имени Советского Союза в плане выполнения своих государственных обязанностей по восстановлению территориальной целостности СССР». «Это, конечно, формула, сталкивающаяся с рядом практических ограничений», — отметил доктор наук и добавил, что «критерием становится то, создали ли вышедшее из состава СССР государственные образования свою полноценную государственность». «Если не создали, как некоторые республики, то Российская Федерация имеет право распространить суверенитет Советского Союза. Как минимум, помочь создать им полноценную государственность. Как максимум — обеспечить их интеграцию в то пространство, из которого они вышли с нарушением законодательства», — рассказал Черняховский.

На этом месте региональное экспертное сообщество в лице юристов БФУ им. И. Канта заметно заволновалось и поинтересовалось, можно ли задавать вопросы столичным гостям.





«Прошу прощения, я не обозначил формат дискуссии, — поспешил „обрадовать“ калининградских юристов модератор Андрей Шутов. — Сначала мы предоставим возможность выступить с докладами, затем будет дискуссия». Кроме того, по его словам, эксперты могут провести «неформальную дискуссию» во время кофе-паузы. Впрочем, такой формат дискуссии не помешал ему вставить свое мнение по поводу выступления коллеги Черняховского. «Когда некоторые наши политики и политологи говорят, что возраст нашего государства 30 лет, то и осмысление суверенитета идет по определенным траекториям. В этой связи можно ли говорить о суверенитете, как о таковом? Возраст США больше в 10 раз, — сказал модератор. — Тут очень важна констатация, что у нас за плечами — тысячелетняя история».

Агенты ЦРУ и китайское чудо

Следующим на очереди с докладом был директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин. Он довольно подробно и со знанием дела рассказал о том, как формировался экономический суверенитет России. По его словам, действующая Конституция создавалась под контролем американских агентов ЦРУ, поскольку Россия зависела от траншей Международного валютного фонда. Кроме того, Данилин рассказал о последних поправках к национальной продовольственной программе, которые требуют, чтобы 90 процентов семенного фонда были российскими. «Раньше этого не было в принципе. И это говорит о том, что в этом направлении мы делаем серьезный шаг вперед», — заметил Павел Данилин.

Слово для очередного доклада дали доктору политических наук Андрею Виноградову. Столичный гость высказал мнение, что России стоит обратить внимание на Китай, который сумел стать геополитическим и экономическим конкурентом западной цивилизации. По мнению ученого, секрет китайского чуда состоит в том, что Китай объединил внешние природные ресурсы, современные технологии и дешевую рабочую силу и смог выйти на мировой рынок. Россия же при этом теряла свою идентичность, отказываясь от самобытности в обмен на экономические интересы. Виноградов добавил, что у государства должна быть своя идентичность, а в Конституции — еще и должна быть идея. «Я надеюсь, что упоминание Бога как раз будет указывать на высокие цели, характер идентичности», — констатировал доктор политических наук.

Кроме того, как считает Виноградов, в России нужно сформировать идеологию, и формирование этой идеологии — это задача интеллектуальной элиты, а не народа.

Спорный вопрос об идеологии, которая сегодня запрещена Конституцией, постарался смягчить модератор. «Мы понимаем идеологию как набор стратегий и тактик для решения конкретных задач, для реализации национальных интересов страны. И неважно, в какой политический цвет эта идеология окрашена, если она будет решать эти задачи, — сказал Андрей Шутов. — Была такая тема бога, мы ее обсуждали. При этом, когда мы говорим об идеологической составляющей, Бог является определенной скрепой, духовной составляющей нашего государства». На этих словах в зале у кого-то заиграла игривая музыка на телефоне. Момент торжественности был утерян.





Ученые отправились на кофе-паузу. Правда, неформально дискутировать на тему Конституции они почему-то не торопились. Представители СМИ метались по залу за кандидатами и докторами наук в надежде услышать горячие споры о поправках, но участники семинара предпочитали пить кофе молча. «А как же неформальная дискуссия?» — бросилась одна из журналисток к Павлу Данилину. «Так дискутируйте!», — ответил столичный эксперт и пошел прочь по коридору.

Впрочем, часть неформальной дискуссии услышать всё же удалось. «Наш самолет едва сел, ветер был боковой сильный», — рассказал один из гостей. «Ветер, да. Но аэропорт у нас хороший построили! — сообщил в ответ калининградский коллега. — Рейсов много, но прямых с другими российскими городами практически нет. Летать приходится через Москву и Питер, а это сразу поездка дороже почти в два раза, если дальше по России нужно». «Но зато у нас тут рядом аэропорт Гданьска, оттуда в города Европы билеты стоят копейки», — раскрыл москвичам секрет калининградской идентичности один из юристов БФУ им. И. Канта. «И как? Ездите? А визы вам нужны?», — поинтересовался московский эксперт. «Нужны, — вздохнул в ответ его региональный коллега. — Раньше было МПП, но его закрыли после визита в Польшу Папы Римского и семинара НАТО у них. Но в принципе, визы есть тут почти у всех, кому они нужны».

Оппозиция как ничто

После кофе столичные и калининградские эксперты все же решили подискутировать, но уже формально. Столичный профессор Черняховский высказал мнение, что при обсуждении поправок в Конституцию не хватает предложений от оппозиции. «С 2012 до 2020 года для немаргинальной, легальной оппозиции были созданы тепличные условия, но никто ими не воспользовался», — посетовал профессор. По его словам, представители оппозиции предпочитают просто критиковать власть, надеясь, что та сделает всё за них. «Оппозиция превратилась практически в ничто, — расстроенно сказал он. — политическое поле сужается, а в результате сужается поле учета политологических экспертов-профессионалов».

Кроме того, по словам Сергея Черняховского, в поправках есть спорные формулировки. К примеру, гарантии, что минимальная оплата труда будет не ниже прожиточного минимума... «Как у нас формируется этот минимум проживания? Это то, что было счастьем в 45-ом году и тем более в 41-ом в блокадном Ленинграде! — заметил доктор наук. — Но сам расчет минимума проживания — это уровень нищеты. И когда мы пишем, что гарантируем минимальную оплату труда не ниже уровня нищеты, это выглядит странно. Нужно говорить, что мы гарантируем не ниже минимально достойного уровня жизни».

В свою очередь исполнительный директор «Российского общества политологов» Игорь Кузнецов обратил внимание участников дискуссии, что отношение к Конституции 20-летних и поколения 40-летних и старше очень разнится. «Сейчас приходит поколение наших третьекурсников. Они родились в 1999 году, им 21 год, и они говорят, что никого, кроме Путина, не помнят. Даже Медведева не помнят как президента, — рассказал Кузнецов. — Это поколение живет в эпохе Путина, и страну видит несколько иначе. Что для них Конституция? Они говорят, что если они благодаря ей получат что-то хорошее, то пусть в неё вносят поправки. Но в целом они очень далеки от этого, у них другая иерархия и композиция ценностей, они не понимают, зачем вообще куда-то идти 22 апреля».





По словам Кузнецова, этот поколенческий разрыв касается в целом отношения молодежи к политической ситуации. «Мы по истории говорим о пионерах-героях, а они не знают, кто это. Говорят о тех, кто осваивал американский континент. И возможности говорить на одном языке с ними всё меньше и меньше», — рассказал столичный эксперт.

Срез народа

В конце концов, дискуссия на семинаре всё же случилась. Под конец встречи доцент БФУ им. И. Канта Александр Саленко внезапно довольно критично высказался в принципе о поправках. Он отметил, что сейчас не те времена, когда необходимо менять основной закон. Более того, российское законодательство вполне успешно включает в себя все те поправки, которые хотят записать в Конституцию. «А вот слова спортсменки Елены Исинбаевой о том, что ей приятно было эту книжку почитать, дискредитируют процесс внесения поправок. А она член рабочей группы! Это ударило по авторитету поправок», — сказал доцент, и часть представителей калининградской юридической аудитории согласно закивали.

Саленко также высказал сомнения по поводу социальных гарантий, которые хотят внести в Конституцию, поскольку в ней уже есть статья, гарантирующая жителям достойную жизнь, которую им должно обеспечить государство. «И по поводу правопреемственности... В день 150-летней годовщины со дня рождения Владимира Ильича Ленина... Возникает этот символизм... Не придется ли нам исполнять обязательства Российской Империи, которые в свое время молодая Советская Россия отказалась исполнять?... На мой взгляд, процедура внесения поправок была поспешной», — обрубил Александр Саленко. И с горечью добавил, что «как юрист» он прогнозирует много деталей, из-за которых потом с Россией смогут судиться и предъявлять ей новые претензии.

Зал зашумел. «В поправках есть расшифровка некоторых положений, обеспечение гарантий на будущее, — веско ответил калининградскому юристу столичный Павел Данилин. — Чтобы когда через пять лет придет к власти новое поколение и отправит нас на свалку истории, эти гарантии были закреплены! Мы думаем о будущем поколении, чтобы у них не возникло соблазна простых решений».

Модератор Андрей Шутов в свою очередь не согласился с тезисом о поспешности поправок. «Зачем растягивать процедуру? Давайте вспомним Конституционное совещание, которое издало в итоге 20 томов... Хотим мы этого? И как люди на нас посмотрят, ради которых мы пишем данную Конституцию и проводим поправки?...», — веско заметил декан факультета политологии МГУ.

Вступился он и за Елену Исинбаеву. «Давайте выйдем на улицу и спросим у людей — кто читал Конституцию?.. Исинбаева, что называется, сняла тот срез в массовом сознании относительно Конституции. Поэтому, ну что... Мы имеем дело с тем народом, с тем сознанием, которое имеем. Мы эксперты, должны понимать... И слава богу, что это всё у нас есть», — заключил столичный гость. Впрочем, на улицу спрашивать у жителей региона, читали ли они Конституцию, представители интеллектуальной элиты не пошли. В аэропорту их ждал самолет на Москву.

Текст: Вячеслав Максимов. Фото с официального сайта БФУ им. И. Канта