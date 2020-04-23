Почти приехали: как выглядит ул. Киевская перед окончательным открытием (фото)

Ремонт самого проблемного участка в начале улицы Киевской завершается. В пятницу здесь начнут укладывать верхний слой асфальта и ограничат движение транспорта в последний раз. Если дорожники не подкачают, уже в выходные ограничения снимут.



По контракту работы должны завершиться 5 мая: таким образом, они продлятся 9 месяцев с небольшим. За это время на участке до трамвайного депо полностью заменили дорожное полотно и подушку под ним, уложили вровень с асфальтом новые рельсы, сделали новые тротуары. Уже сейчас перекресток у «Виктории» совершенно не напоминает тот вселенский кошмар, который здесь наблюдался раньше. Хотя брусчатку, конечно, жалко.

Фото — Виталий Невар / Новый Калининград