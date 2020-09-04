Искусство «вандализма»: киношники изрисовали граффити форт № 8 (фото)

В пятницу стены форта № 8 «Фридрих Вильгельм» пришлось отмывать от странных рисунков. На внутренних и внешних стенах памятника истории появились яркие граффити, плохо сочетающиеся и с его архитектурным обликом, и с его охранным статусом.



Начальник пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков сообщил корреспонденту «Нового Калининграда», что граффити на стенах памятника истории оставила съемочная группа, которая использовала форт в качестве декораций к сериалу в конце августа.

По словам Лыскова, кинокомпания обращалась в региональную Службу охраны объектов культурного наследия, но та отказалась согласовывать съемки. Получив отказ, киношники обратились к собственнику здания и тот пустил их на форт. «Сейчас служба охраны объектов культурного наследия устанавливает ущерб. Съемочную компанию обязали привести все в надлежащий вид, они уже приступили к работам», — отметил Лысков.

Глава пресс-службы правительства также отметил, что перед комиссией по выдаче рибейтов будет поставлен вопрос о том, чтобы лишить их съемочную группу. «Возможна и ответственность вплоть до уголовной по статье „Вандализм“», — подчеркнул Лысков.

Отметим, что согласно информации, размещенной в группе «ВКонтакте» «Массовка, Актеры Калининград. Запись на съемки», 27 августа набиралась массовка на съемки детективного сериала «Кесарь» про поиски серийного убийцы. Съемки должны были проходить на территории форта № 8. В продюсерской компании «Среда», которая занимается съемками сериала «Кесарь», не смогли оперативно прокомментировать ситуацию корреспонденту «Нового Калининграда».

Виталий Невар / Новый Калининград