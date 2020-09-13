Объехать «горлышко»: в Калининграде пустили движение по ул. Дачной (фото)

В Калининграде фактически завершилась реконструкция улицы Дачной. По сути, теперь это новая дорога, потому что ее продлили до ул. Стрелецкой — связав, таким образом, Московский проспект и ул. Гагарина. Это один из способов решить проблему «бутылочного горлышка» у Закхаймских ворот.



Решение сопровождалось несколькими скандалами: строители сначала снесли довоенный мост, который пытались отстоять местные жители и краеведы, а затем прошлись по мемориальному кладбищу времен Первой Мировой войны. Подлили масла на рельсы и проектировщики, задумав такую развязку на одном из перекрестков (см. фото), преодолеть которую сможет с наскока далеко не каждый пешеход. Впрочем, в региональном правительстве говорят, что пока еще нанесена не вся разметка и не все знаки установлены, а движение по дороге можно назвать «техническим».

Фото Виталия Невара / Новый Калининград