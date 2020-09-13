Объехать «горлышко»: в Калининграде пустили движение по ул. Дачной (фото)

Все новости по теме: Ремонт дорог

В Калининграде фактически завершилась реконструкция улицы Дачной. По сути, теперь это новая дорога, потому что ее продлили до ул. Стрелецкой — связав, таким образом, Московский проспект и ул. Гагарина. Это один из способов решить проблему «бутылочного горлышка» у Закхаймских ворот.

Решение сопровождалось несколькими скандалами: строители сначала снесли довоенный мост, который пытались отстоять местные жители и краеведы, а затем прошлись по мемориальному кладбищу времен Первой Мировой войны. Подлили масла на рельсы и проектировщики, задумав такую развязку на одном из перекрестков (см. фото), преодолеть которую сможет с наскока далеко не каждый пешеход. Впрочем, в региональном правительстве говорят, что пока еще нанесена не вся разметка и не все знаки установлены, а движение по дороге можно назвать «техническим».

Фото Виталия Невара / Новый Калининград

Подписывайтесь на нас в Telegram, ВКонтакте, Facebook и Instagram.

[x]


Обсудить в ВКонтакте
Есть мнение

Долгое переименование города К.

Замглавреда «НК» Вадим Хлебников о том, почему тема смены названия областной столицы остается актуальной.

Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter