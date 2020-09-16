«Это гречка и крупа»: депутаты поспорили о прожиточном минимуме для пенсионеров

В среду социальный комитет областной Думы рассмотрел законопроект о величине прожиточного минимума для пенсионеров на 2021 год, от него зависят доплаты к пенсиям. Депутаты проголосовали «за», хоть их и смутила сумма, на которую государство предлагает жить пенсионерам — 9 850 руб. в месяц, или чуть больше 300 руб. в день. И это без учета коммунальных платежей, не говоря уже о лекарствах и прочих тратах первой необходимости.



Величину прожиточного минимума для неработающих пенсионеров регионы устанавливают самостоятельно каждый год, с 2020-го применяется единый федеральный порядок расчета. В этом году предлагается установить прожиточный минимум в 9 850 руб., это на 284 руб. больше, чем годом ранее. До этой суммы с помощью региональных выплат «подтягиваются» все пенсии в регионе.

Среди субъектов СЗФО мы в прошлом году занимали лишь шестое место по этому показателю. Выше оказались прожиточные уровни для пенсионеров из Ненецкого АО (17 956 руб.), Мурманской области (14 354 руб.), Карелии (11 840 руб.), Республики Коми (11 534 руб.), Архангельской области (10 955 руб.).





При этом наш пенсионный прожиточный минимум выше среднероссийского (9512 руб.), и это плохая новость для областного бюджета. Потому что если показатель региона ниже среднего по стране, то пенсии «дотягивают» до общероссийских федеральными выплатами по линии Пенсионного фонда. А если выше — субъект должен довести пенсии до своей «минималки» региональными выплатами, этим занимаются органы социальной защиты.

«Возникает необходимость установления на 2021 год, как и в нынешнем году, региональной социальной доплаты за счет средств регионального бюджета и субсидий федерального бюджета, который помогает осуществлять эту выплату нашим пенсионерам», — сказала выступавшая в среду на комитете министр социальной политики области Анжелика Майстер.

На региональную соцдоплату в 2021-м необходимо потратить 1 млрд 210 млн 700 тыс. рублей, но предусмотрено федеральное софинансирование в 77% от этой суммы. Таким образом, областная казна должна выделить оставшиеся 278 млн 500 тыс. рублей.





Средний размер социальной доплаты в этом году составил 2 375 руб, в следующем году он должен вырасти до 2 431 руб., получать её будут 41,5 тыс. человек. То есть более 40 тыс. жителей Калининградской области сейчас имеют ежемесячный доход, который недотягивает даже до пенсионного мизера. А эти 9 тыс. 850 руб. даже в облдуме уже мало кто признает суммой, достаточной для жизни.



Депутат от КПРФ Екатерина Семенова поинтересовалась, как именно выглядит потребительская корзина, предполагающая, что человек может прожить на 9,8 тыс. рублей в месяц.

Анжелика Майстер ответила, что продуктовая часть корзины включает порядка 45 наименований различных продуктов питания «начиная от мяса, рыбы, круп, сахара». Цены берутся из данных Калининградстата. На 50% сумма состоит из стоимости продуктов питания, остальное — цены на непродовольственные товары и коммунальные услуги.

«Разделив ту сумму, которая сегодня предлагается на вынесение, 9 тыс. 850 рублей, [на количество дней, мы получим, что] одиноко проживающему пенсионеру предстоит прожить на 328 рублей [в день], это без учета коммунальных услуг. Если заплатить коммунальные услуги зимой, то получается 161 рубль в день. Как на эти деньги можно прожить? Я считаю, что нельзя, поэтому я буду голосовать против». Екатерина Семенова, депутат облдумы

Спикер облдумы Марина Оргеева заявила, что «наверное, не очень корректно» говорить о том, что 9 тыс. 850 руб. — достаточная сумма на месяц (к слову, среднемесячный доход самой Оргеевой в прошлом году составлял 200 тыс. рублей, а в позапрошлом — почти миллион).

«Но вместе с тем мы прекрасно понимаем, что есть расчеты, есть методики. Поэтому, наверное, наша задача выходить с предложениями в Федерацию, в Госдуму, менять эти методики. Если мы с вами сегодня не поддержим этот законопроект, так вот те, о ком вы беспокоитесь, останутся вообще еще с меньшей суммой. Поэтому я считаю, что это вообще не логично сегодня — голосовать против. А вот принять меры к тому, чтобы выйти с законодательной инициативой, — тогда мы будем заботиться о гражданах. Не голосуя за данный закон, мы голосуем еще за уменьшение. Тогда получится, что граждане будут получать только эту сумму по федеральному прожиточному минимуму», — сказала Оргеева.

Глава фракции ЛДПР Евгений Мишин поддержал Семенову. «Единственное, я поддержу этот проект закона. Но я в прошлом году об этом говорил. Абсолютно был задан корректно вопрос. И ответ про „рыбу и мясо“ вызывает изумление, корректно скажу. Конечно, мы проработаем эту инициативу, это не проблема абсолютно. Главное, чтобы и правительство, и все посодействовали нам в том, чтобы мы правильно сделали обоснование и все, потому что этот проект будет достаточно серьезный. Поэтому мы поддержим, но сумма мизерная. Ни о каком мясе и рыбе здесь речь идти не может. Это гречка и крупа», — сказал Мишин.

Екатерина Семенова заявила, что принципиально не согласна голосовать за подобный документ, потому что «наши пенсионеры должны получать минимум 25 тыс. рублей в месяц».

В итоге члены комитета проголосовали за принятие законопроекта во втором и окончательном чтении, против была только Семенова. Займутся ли депутаты облдумы вопросами достатка российских пенсионеров, не совсем понятно. В прошлом году вопрос уже обсуждался и дело кончилось ничем. Правда, глава минсоца Анжелика Майстер отметила, что Минтруд РФ и сам уже создал рабочую группу, которая «разрабатывает совершенно новую методику» с целью сделать «более справедливой эту ситуацию».

