Упорядочить брусчатку и оживить сквер: в Калининграде планируют реконструировать улицу Пацаева

Власти Калининграда запланировали реконструировать улицу Пацаева. Некоторые подробности предстоящей работы в четверг, 8 июня, журналистам раскрыл первый заместитель главы администрации Калининграда Игорь Шлыков. По словам чиновника, подрядчику предстоит заняться сортировкой брусчатки, расширить тротуары, привести в порядок сквер и построить велосипедные дорожки.



Заняться улицей Пацаева власти решили в том числе из-за начала работ на пересекающейся с ней улицей Красной.

«Сейчас мы проектируем ее своими силами, хотим связать тротуарами и велодорожками две параллельные улицы, — пояснил Шлыков. — По Пацаева велодорожка пройдет по скверу, а на том месте, где сейчас находятся павильоны и машины выезжают на тротуар (примыкание к улице карла Маркса — прим. „Нового Калининграда“), мы поменяем дорожную среду, выведем перекресток под прямым углом, сейчас там угол острый — это небезопасно с точки зрения улично-дорожной сети».

Шлыков добавил, что рядом с павильонами будет организовано место для погрузки и выгрузки товаров. Все остальное пространство будет загорожено, чтобы у автомобилистов не было возможности припарковаться.

Реконструкция, по словам Шлыкова, коснется и проезжей части, где сейчас лежит брусчатка.

«Сейчас на улице Пацаева четыре вида брусчатого камня. Мы, конечно же, хотим оставить один. У нас есть фотофиксация всех покрытий», — рассказал Шлыков.

Замглавы также отметил, что тротуары на Пацаева на сегодняшний день чересчур узкие из-за того, что собственники успели пригородить себе территорию.

«Мы сейчас смотрим красные линии улично-дорожной сети, где есть заступы, — рассказал чиновник. — Будем работать с собственниками прилегающих зданий, отодвигать незаконно установленные заборы. Из-за этого у нас появится возможность проложить велодорожку».

Со сквером также, как уверяет Шлыков, сегодня есть проблемы, в том числе из-за жуткой контейнерной площадки.

«Сквер сегодня красиво называется, но до красоты тут еще есть к чему стремиться, — заявил Шлыков. — В том числе мусорные контейнеры, которые там находятся, в неудовлетворительном состоянии. Это кески, куда сбрасывают мусор не только жители ближайших домов, а все, кто проезжает мимо. Мы выезжаем с утра на велосипедах с сотрудниками и регулярно наблюдаем, как подъезжает машина, некие люди выносят много мешков и забрасывают туда. Нас это не устраивает».

Проектировщики предлагают перенести контейнеры из глубины сквера ближе к тротуару и сделать площадку закрывающейся, чтобы пользоваться ей могли только жители ближайших домов.

Реализовать проект горвласти намерены не сейчас, а, по словам Шлыкова, в ближайшие три-четыре года.

Напомним, что администрация Калининграда объявила торги на разработку проекта капитального ремонта ул. Космонавта Пацаева в сентябре прошлого года. Изначально бюджет готов был потратить на проектирование 7,5 млн рублей, однако победитель торгов (компания «Проинжениринг») согласился выполнить эти работы за 5,5 млн.

Как следует из конкурсной документации, длина улицы составляет 570 метров. Проектировщик должен будет предусмотреть две полосы движения (не менее 3 метров шириной каждая), двухметровые тротуары по обеим сторонам и велодорожки. Планируется также установить ограждение из композита или предусмотреть «живую» изгородь.

Текст: Иван Марков, фото: Юлия Власова, Иван Марков / Новый Калининград