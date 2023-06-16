Огурцы и морковь дороже: как изменились цены в калининградских супермаркетах (мониторинг)

За последние две недели в торговых сетях региона больше всего изменились цены на овощи. Как показывает свежий мониторинг «Нового Калининграда», в супермаркетах подорожали огурцы. Цена этой продукции выросла в зависимости от ритейлера на 10-60 рублей. Подорожала также морковь (на 12-30 рублей). При этом стоимость помидоров по сравнению с концом мая существенно снизилась. Килограмм томатов подешевел на 20-60 рублей — до 90-100 рублей. Кроме того, несколько снизилась стоимость репчатого лука.
В областном Минсельхозе в пятницу, 16 июня, сообщили, что в регионе увеличился сбор урожая тепличных овощей. По данным ведомства, цены на томаты и огурцы в магазинах Калининграда и области «продолжают планомерно снижаться». Однако местные помидоры по-прежнему стоят в рознице дороже, чем привозные.
Из фруктов в двух из трех региональных торговых сетей подорожали апельсины. Что касается других продуктов в списке, то по результатам мониторинга можно отметить колебание цен на филе и гречку. В одних супермаркетах эти товары подешевели, в других — напротив, подорожали.
В некоторых случаях поставщики калининградских ритейлеров не совпадают. Кроме того, ассортимент товаров в магазинах может отличаться от недели к неделе, поэтому сравнение стоимости корзин носит довольно условный характер. «Новый Калининград» старался во всех сетях выбирать товары одних и тех же марок либо товары сопоставимого ценового сегмента.
|
Товар
|
Торговая сеть, цены в рублях
|
«Спар»*
|
«Виктория»**
|
«Пятерочка»***
|
Хлеб «Дарницкий», 580 г
|
28,99, по акции (цена не изм.)
|
33,90 (цена не изм.)
|
33,49 (+10 руб.)
|
Молоко, 2,5%, 800 мл
|
44,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)
|
44,90 «Залесский фермер» (цена не изм.)
|
43,79 «Залесский фермер» (+1,3 руб.)
|
Кефир, 2,5%, 800 мл
|
49,99 «Залесский фермер» (-4 руб.)
|
54,90 «Залесский фермер» (цена не изм.)
|
52,19 «Залесский фермер» (цена не изм.)
|
Сметана, 20%, 315 г
|
68,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)
|
68,90 «Залесский фермер» (цена не изм.)
|
63,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)
|
Творог, 5%, 180 г
|
85,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)
|
79,90 «Залесский фермер», по акции (цена не изм.)
|
83,19 «Залесский фермер» (цена не изм.)
|
Филе куриное, 1 кг
|
369,99, по акции (-30 руб.)
|
399,90 (+30,9 руб.)
|
379,99 (-20 руб.)
|
Фарш «Домашний», 400 г
|
129,99 «Великолукский МК», по акции (-8 руб.)
|
169,90 «Великолукский МК» (+30 руб.)
|
199,99 «Мираторг»
|
Говядина тушеная, высший сорт, 325 г
|
249,99 «Сохраним традиции» (+60 руб.)
|
159,90 «Сохраним традиции», по акции (-40 руб.)
|
205,99 «Сохраним традиции», по акции (цена не изм.)
|
Мука пшеничная, высший сорт, 1 кг
|
49,99 «Макфа», по акции
|
69,90 «Макфа»
|
44,99 «Селяночка», по акции
|
Яйца куриные, 1 кат., 10 шт.
|
69,99 (цена не изм.)
|
69,90 (+10 руб.)
|
72,49 «Гурьевское»
|
Рис, 800-900 г
|
79,99 (+4 руб.)
|
79,90 (цена не изм.)
|
88,49 (цена не изм.)
|
Гречка, 800 г
|
79,99 (+25 руб.)
|
69,90 (-15 руб.)
|
83,99 (+29,1)
|
Макароны «Макфа», 450 г
|
63,99 (цена не изм.)
|
59,90, по акции (-5 руб.)
|
49,99, по акции (-10 руб.)
|
Масло сливочное, 72,5%, 180 г
|
159,99 АО «Молоко» (Крестьянское) (+17)
|
149,90 АО «Молоко» (Крестьянское) (цена не изм.)
|
139,99 «Залесский фермер», по акции
|
Масло подсолнечное, 1 л
|
129,99 «Олейна», по акции (цена не изм.)
|
129,90 «Олейна» (-10 руб.)
|
123,99 «Олейна»
|
Сахар, 1 кг
|
84,99, по акции (+13 руб.)
|
84,90 (-3 руб.)
|
71,99 (цена не изм.)
|
Овощи и фрукты
|
Картофель, 1 кг
|
24,99, по акции (цена не изм.)
|
39,90 (+20 руб.)
|
33,99 (+7 руб.)
|
Лук репчатый, 1 кг
|
69,99, по акции (-30 руб.)
|
69,90, по акции (-10 руб.)
|
72,99 (-10,5 руб.)
|
Капуста белокочанная, 1 кг
|
69,99, по акции (+10 руб.)
|
89,90
|
67,99
|
Морковь, 1 кг
|
89,99 (+15 руб.)
|
89,90 (+30 руб.)
|
77,99 (+12 руб.)
|
Огурцы, 1 кг
|
129,99, по акции (+10 руб.)
|
159,90 (+60 руб.)
|
140,99 (+36 руб.)
|
Помидоры, 1 кг
|
99,99, по акции (-20 руб.)
|
89,90, по акции (-60 руб.)
|
89,99 (-53 руб.)
|
Лимоны, 1 кг
|
129,99, по акции (+10 руб.)
|
169,90 (цена не изм.)
|
142,99 (цена не изм.)
|
Апельсины, 1 кг
|
89,99, по акции (цена не изм.)
|
129,90 (+40 руб.)
|
103,99 (+14 руб.)
|
Яблоки, 1 кг
|
99,99 «Голден» (+20 руб.)
|
89,90 «Голден», по акции (-10 руб.)
|
86,99 «Голден» (-9 руб.)
|
Бананы, 1 кг
|
129,99 (-10 руб.)
|
129,90 (цена не изм.)
|
133,99 (+1 руб.)
|
|
Общая стоимость корзины
|
2682,74 (+77,74 руб.)
|
2785,4
|
2690,44
Цены отслеживаются на популярные товары по возможности одних и тех же производителей в разных сетях. В некоторых случаях поставщики калининградских ритейлеров не совпадают. Кроме того, ассортимент может отличаться от магазина к магазину в рамках одной сети и от недели к неделе. В таблице указаны цены на 16 июня 2023 года.
В некоторых случаях можно напрямую подсчитать изменение цены на товар по сравнению с прошлой неделей. Если разница не указана, это означает, что сравнивались товары разных марок или объемов, или товар просто отсутствовал.
*В таблице приведены цены в магазине «Спар» на ул. Панина, 2а.
**В таблице приведены цены в магазине «Виктория» на ул. Гайдара, 120.
***В таблице приведены цены в магазине «Пятерочка» на ул. Панина, 1.
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