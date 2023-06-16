Огурцы и морковь дороже: как изменились цены в калининградских супермаркетах (мониторинг)

За последние две недели в торговых сетях региона больше всего изменились цены на овощи. Как показывает свежий мониторинг «Нового Калининграда», в супермаркетах подорожали огурцы. Цена этой продукции выросла в зависимости от ритейлера на 10-60 рублей. Подорожала также морковь (на 12-30 рублей). При этом стоимость помидоров по сравнению с концом мая существенно снизилась. Килограмм томатов подешевел на 20-60 рублей — до 90-100 рублей. Кроме того, несколько снизилась стоимость репчатого лука.



В областном Минсельхозе в пятницу, 16 июня, сообщили, что в регионе увеличился сбор урожая тепличных овощей. По данным ведомства, цены на томаты и огурцы в магазинах Калининграда и области «продолжают планомерно снижаться». Однако местные помидоры по-прежнему стоят в рознице дороже, чем привозные.

Из фруктов в двух из трех региональных торговых сетей подорожали апельсины. Что касается других продуктов в списке, то по результатам мониторинга можно отметить колебание цен на филе и гречку. В одних супермаркетах эти товары подешевели, в других — напротив, подорожали.

В некоторых случаях поставщики калининградских ритейлеров не совпадают. Кроме того, ассортимент товаров в магазинах может отличаться от недели к неделе, поэтому сравнение стоимости корзин носит довольно условный характер. «Новый Калининград» старался во всех сетях выбирать товары одних и тех же марок либо товары сопоставимого ценового сегмента.

Товар Торговая сеть, цены в рублях «Спар»* «Виктория»** «Пятерочка»*** Хлеб «Дарницкий», 580 г

28,99, по акции (цена не изм.) 33,90 (цена не изм.) 33,49 (+10 руб.) Молоко, 2,5%, 800 мл 44,99 «Залесский фермер» (цена не изм.) 44,90 «Залесский фермер» (цена не изм.) 43,79 «Залесский фермер» (+1,3 руб.) Кефир, 2,5%, 800 мл

49,99 «Залесский фермер» (-4 руб.) 54,90 «Залесский фермер» (цена не изм.) 52,19 «Залесский фермер» (цена не изм.) Сметана, 20%, 315 г 68,99 «Залесский фермер» (цена не изм.) 68,90 «Залесский фермер» (цена не изм.) 63,99 «Залесский фермер» (цена не изм.) Творог, 5%, 180 г 85,99 «Залесский фермер» (цена не изм.) 79,90 «Залесский фермер», по акции (цена не изм.) 83,19 «Залесский фермер» (цена не изм.) Филе куриное, 1 кг 369,99, по акции (-30 руб.) 399,90 (+30,9 руб.) 379,99 (-20 руб.) Фарш «Домашний», 400 г

129,99 «Великолукский МК», по акции (-8 руб.) 169,90 «Великолукский МК» (+30 руб.) 199,99 «Мираторг» Говядина тушеная, высший сорт, 325 г 249,99 «Сохраним традиции» (+60 руб.) 159,90 «Сохраним традиции», по акции (-40 руб.) 205,99 «Сохраним традиции», по акции (цена не изм.) Мука пшеничная, высший сорт, 1 кг 49,99 «Макфа», по акции 69,90 «Макфа» 44,99 «Селяночка», по акции Яйца куриные, 1 кат., 10 шт. 69,99 (цена не изм.) 69,90 (+10 руб.) 72,49 «Гурьевское» Рис, 800-900 г 79,99 (+4 руб.) 79,90 (цена не изм.) 88,49 (цена не изм.) Гречка, 800 г 79,99 (+25 руб.)

69,90 (-15 руб.) 83,99 (+29,1) Макароны «Макфа», 450 г 63,99 (цена не изм.) 59,90, по акции (-5 руб.) 49,99, по акции (-10 руб.) Масло сливочное, 72,5%, 180 г 159,99 АО «Молоко» (Крестьянское) (+17) 149,90 АО «Молоко» (Крестьянское) (цена не изм.) 139,99 «Залесский фермер», по акции Масло подсолнечное, 1 л 129,99 «Олейна», по акции (цена не изм.)

129,90 «Олейна» (-10 руб.) 123,99 «Олейна» Сахар, 1 кг 84,99, по акции (+13 руб.) 84,90 (-3 руб.) 71,99 (цена не изм.) Овощи и фрукты Картофель, 1 кг 24,99, по акции (цена не изм.) 39,90 (+20 руб.) 33,99 (+7 руб.) Лук репчатый, 1 кг 69,99, по акции (-30 руб.) 69,90, по акции (-10 руб.) 72,99 (-10,5 руб.) Капуста белокочанная, 1 кг 69,99, по акции (+10 руб.) 89,90 67,99 Морковь, 1 кг 89,99 (+15 руб.) 89,90 (+30 руб.) 77,99 (+12 руб.) Огурцы, 1 кг 129,99, по акции (+10 руб.) 159,90 (+60 руб.) 140,99 (+36 руб.) Помидоры, 1 кг 99,99, по акции (-20 руб.) 89,90, по акции (-60 руб.) 89,99 (-53 руб.) Лимоны, 1 кг 129,99, по акции (+10 руб.) 169,90 (цена не изм.) 142,99 (цена не изм.) Апельсины, 1 кг 89,99, по акции (цена не изм.) 129,90 (+40 руб.) 103,99 (+14 руб.) Яблоки, 1 кг 99,99 «Голден» (+20 руб.) 89,90 «Голден», по акции (-10 руб.) 86,99 «Голден» (-9 руб.) Бананы, 1 кг 129,99 (-10 руб.) 129,90 (цена не изм.) 133,99 (+1 руб.)

Общая стоимость корзины 2682,74 (+77,74 руб.) 2785,4 2690,44

Цены отслеживаются на популярные товары по возможности одних и тех же производителей в разных сетях. В некоторых случаях поставщики калининградских ритейлеров не совпадают. Кроме того, ассортимент может отличаться от магазина к магазину в рамках одной сети и от недели к неделе. В таблице указаны цены на 16 июня 2023 года.

В некоторых случаях можно напрямую подсчитать изменение цены на товар по сравнению с прошлой неделей. Если разница не указана, это означает, что сравнивались товары разных марок или объемов, или товар просто отсутствовал.

*В таблице приведены цены в магазине «Спар» на ул. Панина, 2а.

**В таблице приведены цены в магазине «Виктория» на ул. Гайдара, 120.

***В таблице приведены цены в магазине «Пятерочка» на ул. Панина, 1.