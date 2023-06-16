Огурцы и морковь дороже: как изменились цены в калининградских супермаркетах (мониторинг)

Фото из архива Нового Калининграда
Все новости по теме: Мониторинги цен на продукты

За последние две недели в торговых сетях региона больше всего изменились цены на овощи. Как показывает свежий мониторинг «Нового Калининграда», в супермаркетах подорожали огурцы. Цена этой продукции выросла в зависимости от ритейлера на 10-60 рублей. Подорожала также морковь (на 12-30 рублей). При этом стоимость помидоров по сравнению с концом мая существенно снизилась. Килограмм томатов подешевел на 20-60 рублей — до 90-100 рублей. Кроме того, несколько снизилась стоимость репчатого лука.

В областном Минсельхозе в пятницу, 16 июня, сообщили, что в регионе увеличился сбор урожая тепличных овощей. По данным ведомства, цены на томаты и огурцы в магазинах Калининграда и области «продолжают планомерно снижаться». Однако местные помидоры по-прежнему стоят в рознице дороже, чем привозные.

Из фруктов в двух из трех региональных торговых сетей подорожали апельсины. Что касается других продуктов в списке, то по результатам мониторинга можно отметить колебание цен на филе и гречку. В одних супермаркетах эти товары подешевели, в других — напротив, подорожали.

В некоторых случаях поставщики калининградских ритейлеров не совпадают. Кроме того, ассортимент товаров в магазинах может отличаться от недели к неделе, поэтому сравнение стоимости корзин носит довольно условный характер. «Новый Калининград» старался во всех сетях выбирать товары одних и тех же марок либо товары сопоставимого ценового сегмента.

Товар

Торговая сеть, цены в рублях

«Спар»*

«Виктория»**

«Пятерочка»***

Хлеб «Дарницкий», 580 г


28,99, по акции (цена не изм.)

33,90 (цена не изм.)

33,49 (+10 руб.)

Молоко, 2,5%, 800 мл

44,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)

44,90 «Залесский фермер» (цена не изм.)

43,79 «Залесский фермер» (+1,3 руб.)

Кефир, 2,5%, 800 мл


49,99 «Залесский фермер» (-4 руб.)

54,90 «Залесский фермер» (цена не изм.)

52,19 «Залесский фермер» (цена не изм.)

Сметана, 20%, 315 г

68,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)

68,90 «Залесский фермер» (цена не изм.)

63,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)

Творог, 5%, 180 г

85,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)

79,90 «Залесский фермер», по акции (цена не изм.)

83,19 «Залесский фермер» (цена не изм.)

Филе куриное, 1 кг

369,99, по акции (-30 руб.)

399,90 (+30,9 руб.)

379,99 (-20 руб.)

Фарш «Домашний», 400 г


129,99 «Великолукский МК», по акции (-8 руб.)

169,90 «Великолукский МК» (+30 руб.)

199,99 «Мираторг»

Говядина тушеная, высший сорт, 325 г

249,99 «Сохраним традиции» (+60 руб.)

159,90 «Сохраним традиции», по акции (-40 руб.)

205,99 «Сохраним традиции», по акции (цена не изм.)

Мука пшеничная, высший сорт, 1 кг

49,99 «Макфа», по акции

69,90 «Макфа»

44,99 «Селяночка», по акции

Яйца куриные, 1 кат., 10 шт.

69,99 (цена не изм.)

69,90 (+10 руб.)

72,49 «Гурьевское»

Рис, 800-900 г

79,99 (+4 руб.)

79,90 (цена не изм.)

88,49 (цена не изм.)

Гречка, 800 г

79,99 (+25 руб.)


69,90 (-15 руб.)

83,99 (+29,1)

Макароны «Макфа», 450 г

63,99 (цена не изм.)

59,90, по акции (-5 руб.)

49,99, по акции (-10 руб.)

Масло сливочное, 72,5%, 180 г

159,99 АО «Молоко» (Крестьянское) (+17)

149,90 АО «Молоко» (Крестьянское) (цена не изм.)

139,99 «Залесский фермер», по акции

Масло подсолнечное, 1 л

129,99 «Олейна», по акции (цена не изм.)


129,90 «Олейна» (-10 руб.)

123,99 «Олейна»

Сахар, 1 кг

84,99, по акции (+13 руб.)

84,90 (-3 руб.)

71,99 (цена не изм.)

Овощи и фрукты

Картофель, 1 кг

24,99, по акции (цена не изм.)

39,90 (+20 руб.)

33,99 (+7 руб.)

Лук репчатый, 1 кг

69,99, по акции (-30 руб.)

69,90, по акции (-10 руб.)

72,99 (-10,5 руб.)

Капуста белокочанная, 1 кг

69,99, по акции (+10 руб.)

89,90

67,99

Морковь, 1 кг

89,99 (+15 руб.)

89,90 (+30 руб.)

77,99 (+12 руб.)

Огурцы, 1 кг

129,99, по акции (+10 руб.)

159,90 (+60 руб.)

140,99 (+36 руб.)

Помидоры, 1 кг

99,99, по акции (-20 руб.)

89,90, по акции (-60 руб.)

89,99 (-53 руб.)

Лимоны, 1 кг

129,99, по акции (+10 руб.)

169,90 (цена не изм.)

142,99 (цена не изм.)

Апельсины, 1 кг

89,99, по акции (цена не изм.)

129,90 (+40 руб.)

103,99 (+14 руб.)

Яблоки, 1 кг

99,99 «Голден» (+20 руб.)

89,90 «Голден», по акции (-10 руб.)

86,99 «Голден» (-9 руб.)

Бананы, 1 кг

129,99 (-10 руб.)

129,90 (цена не изм.)

133,99 (+1 руб.)


Общая стоимость корзины

2682,74 (+77,74 руб.)

2785,4

2690,44

Цены отслеживаются на популярные товары по возможности одних и тех же производителей в разных сетях. В некоторых случаях поставщики калининградских ритейлеров не совпадают. Кроме того, ассортимент может отличаться от магазина к магазину в рамках одной сети и от недели к неделе. В таблице указаны цены на 16 июня 2023 года.

В некоторых случаях можно напрямую подсчитать изменение цены на товар по сравнению с прошлой неделей. Если разница не указана, это означает, что сравнивались товары разных марок или объемов, или товар просто отсутствовал.

*В таблице приведены цены в магазине «Спар» на ул. Панина, 2а.

**В таблице приведены цены в магазине «Виктория» на ул. Гайдара, 120.

***В таблице приведены цены в магазине «Пятерочка» на ул. Панина, 1.

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