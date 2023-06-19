Комичный столб и осенний полуфабрикат: как ремонтируют дороги микрорайона Космодемьянского (фото)

По улице Карташева, реконструкция которой в середине 2021 года досталась компании «Возрождение», затянувшей сроки сдачи на Автомобильной и Транспортной, в сентябре планируют запустить техническое движение. Кроме того, в микрорайоне имени Александра Космодемьянского достраивают улицу Тихоокеанскую (находится рядом с «Автотор-ареной»). В прошлом году контракт расторгли и нашли нового подрядчика. Какие проблемы возникли у строителей, во что работы упираются сегодня и когда микрорайон получит полноценную кольцевую дорогу, выяснял «Новый Калининград».

Работы на улице Карташева сегодня завершены на пяти участках из шести (к слову, уже этой весной там произошли первые ДТП), но техническое движение на всем протяжении (от улицы Магнитогорской до Балтийского шоссе) смогут открыть только после строительства последнего участка (на отрезке от Аральской до Магнитогорской). Как сообщил во время выезда на место директор МКУ «Городское дорожное строительство и ремонт» Дмитрий Майоров, подрядчик успел сделать переустройство сетей водоснабжения и канализации, а также проложить кабели для организации освещения и связи, построить ливневку и мостовой переход через ручей Лесной. Но все работы должны быть закончены к 4 декабря. К тому времени по плану должен быть уложен верхний слой асфальта.

В итоге проезжая часть будет шириной 7 метров, и по обеим сторонам улицы разместятся тротуары по 2,25 метра. Кроме того, проектом предусмотрена велодорожка полутораметровой ширины, совмещенная с одним из тротуаров. До ремонта на Карташева было также две полосы движения (каждая шириной по три метра), а вместо тротуаров и велодорожек — обочины.

«Фактически работы выполнены на 60%, — сообщил Дмитрий Майоров. — По документам — на 30%. Подрядчику выплачено около 60 млн рублей, а остаток выплатят после того, как пройдет переоценка проекта (из-за удорожания материалов проект сейчас в экспертизе)».

Несмотря на то, что 40% работ от общего объема еще не выполнено, первый замглавы администрации города Игорь Шлыков пообещал, что к 1 сентября на всем протяжении главной магистрали микрорайона откроется техническое движение.

«Дальше подрядчик будет заниматься опорами освещения, благоустройством, — пояснил Шлыков. — Мы также попросили навигацию организовать к 1 сентября. В середине августа сюда будет дополнительный выезд, в ходе которого мы всё проверим. Тогда же проверим, как отремонтирован тротуар на Лужской».

Представители мэрии уверяют, что все работы на объекте должны быть закончены в декабре, однако начальник комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Николай Уханов пошел в обещаниях дальше своих коллег и заявил, что в сентябре подрядчик успеет уложить верхние слои асфальта, а закончит работы в октябре.

Журналисты передали чиновникам и первые жалобы горожан. В частности, жители заметили, что только в течение недавнего времени на недостроенной улице произошли две автомобильные аварии с детьми.

«Работы выполняем по проекту, — отреагировал на замечание Шлыков. — Следим, как двигается основная масса людей, стараемся делать переходы в востребованных местах. Но при этом слишком частые пешеходные переходы замедляют движение, находятся в ненормативной близости друг от друга. Если не будет соответствовать трафику, вернёмся чуть позже к этому вопросу».

Изначально контракт на реконструкцию улицы Карташева стоимостью более 362 млн рублей был заключен в середине 2021 года с компанией «ПО „Возрождение“» из Санкт-Петербурга. Весной 2022 года в мэрии сообщили, что «в связи с ненадлежащим исполнением своих обязательств» договор с фирмой расторгли. Был выбран другой подрядчик (компания «Балтдормостстрой»), и завершение работ было переназначено на осень 2023 года. В ноябре прошлого года выяснилось, что проектно-сметную документацию для реконструкции Карташева в очередной раз переделывают. Теперь же все работы должны выполнить до 28 декабря 2023 года. В соглашении, подписанном мэрией с подрядчиком, говорится, что продление сроков связано «с возникновением независящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения».

Впрочем, есть в микрорайоне Космодемьянского еще один сложный объект — улица Тихоокеанская, которая проходит перед фасадом «Автотор-арены». По центру будущей магистрали сейчас стоят огромные бетонные опоры высоковольтной линии. Документы об их переносе еще не подписаны. А вот если бы их не было, подрядчик успел бы все достроить за месяц. По крайней мере, об этом заявил директор компании «Дорожно-строительное предприятие» Сергей Григоренко.

«Вы видите, там на дороге стоит столб, — указал на опору журналистам Шлыков. — Эта ситуация выглядит комично. Мы ждем материалы. Как только они придут, сразу будем выносить линию, и в течение осени объект будет сдан».

«Есть еще один вопрос, про который мы забыли, — напомнил чиновникам Григоренко, — это „Водоканал“. Они же будут тянуть свой коллектор через улицу».

«Мы не забыли, — возразил подрядчику Шлыков. — Работы у них запланированы на сентябрь».

Григоренко сделал удивленные глаза и предположил, что строительство коллектора «будет связано с разрушением того, что сейчас делается». Он предложил коллегам сделать прокол под дорогой, чтобы строительство не было связано с раскопками на свежей проезжей части.

«Будет обидно, — добавил он. — А то мы тут работаем-работаем, и раскопают нам все».

Переулок Тихоокеанский, пересекающийся с улицей Тихоокеанской и выходящий на улицу Спасателей и далее на Балтийское шоссе, по словам Шлыкова, уже готов к открытию движения.

«Блоки, перекрывающие движение, в ближайшее время мы снимем и дадим возможность жителям улицы Тихоокеанской через переулок выезжать в Калининград. Сама улица Тихоокеанская в нижних слоях исполнена, тротуары есть. Сейчас ждем решение по выносу высоковольтной линии», — заключил Шлыков.

Другими словами, уже этой осенью микрорайон должен получить полуфабрикат собственной кольцевой автодороги, образованной улицами Карташева, Челюскинской, Лужской, Магнитогорской, Спасателей и Балтийским шоссе. К зиме этот полуфабрикат, если в очередной раз ничего не случится, станет готовым продуктом.

Текст: Иван Марков, фото: Юлия Власова / Новый Калининград