«Стена, которая давит»: в Калининграде согласовали 19-этажный ЖК на улице Невского

Градостроительный совет Калининградской области согласовал концепцию высотного жилого комплекса, который намерены построить на въезде в Калининград по улице Невского. За комплекс, высшей точкой которого будет 19-этажный дом, с готовностью проголосовали все члены совета, а главный архитектор Калининградской области Евгений Костромин даже назвал его «въездными воротами в город». Впрочем, были и более яркие комплиментарные отзывы от коллег Костромина. К похвалам в адрес застройщика вместе с архитектурным сообществом города прислушивался и «Новый Калининград».

Участок между улицами Арсенальной и Невского застраивает холдинг «Калининградстройинвест» депутата областного Заксобрания Валерия Макарова, выкупивший землю в 2018 году. В 2020 году власти согласовали перевод участка в зону строительства многоэтажного жилья.

Жилой массив в северной части участка у путепровода на Невского застройщик пытается согласовать более двух лет. Первый раз проект на градостроительный совет вынесли в апреле 2021 года, тогда речь шла о шести 17-этажных домах. Члены совета отклонили проект и предложили представить видение застройки всей территории площадью 14 га, а не части, а также объяснить, как в микрорайоне на несколько тысяч жителей будет развиваться социальная и транспортная инфраструктура.

В течение лета власти выдали несколько разрешений на строительство девятиэтажных домов (такая высотность не требует согласования на градостроительном совете — прим. «Нового Калининграда») в южной части участка.

К концу сентября 2021 года концепцию скорректировали, показав полную застройку массива из трёх десятков многоэтажек. Количество 17-этажных домов сократили с шести до трёх. Архитекторы вновь раскритиковали проект, назвав его «устаревшим» и «аморальным». Категорически против застройки выступила областная ГИБДД, которой не понравилась идея «микрорайона с тупиковыми проездами». Также не исчезли вопросы к социальной инфраструктуре района, где не хватает детских садов и школ.

Следующие полтора года застройщик дорабатывал и перерабатывал проект, параллельно продолжая получать разрешения на возведение девятиэтажных домов. На прошедшем в среду, 28 июня, градостроительном совете проект представляла уже архитектурная мастерская «4+» участника совета Сергея Гулевского. Ранее комплексом занимался архитектор Илья Соловьёв.

На этот раз концепция практически не вызвала претензий у членов совета. В частности, внутри комплекса появился пешеходный бульвар со сквером, детскими площадками, сухим фонтаном и кафе, а самая «проблемная» часть застройки, примыкающая к эстакадному мосту, была полностью переработана. Корпус первого квартала, выходящего на бульвар, теперь снижен до 8 этажей, второй квартал повышает этажность до 11-13 этажей, а доминантой становится 19-этажное здание.

Архитектор Олег Копылов заметил, что внутриквартальное пешеходное пространство нельзя назвать большим (самая широкая часть сквера-бульвара, по словам Идиатулина, 42 метра), а структура проекта «тяжелая для людей, которые будут там жить».

«Плотноватая застройка как была, так и осталась, — пояснил он. — Я не зря задал вопрос о ширине внутреннего пространства. Оно фактически сопоставимо с обычным нормативом между двумя параллельными многоэтажными зданиями. Назвать это бульваром или площадью, наверное, слишком пафосно».

Говоря о силуэте основного здания, Копылов похвалил его излом, но предложил «прорези между зданиями логически довести до земли», чтобы «разрушить массу».

«Вы строите гигантскую стену, которая давит, — расшифровал свою мысль архитектор. — Если бы сделать три полоски чёрные, появился бы объём».

У архитекторов Андрея Денисова и Игоря Ли замечание было лишь одно. Они нашли, что решетка на фасаде мелковата и ее нужно «чуть-чуть укрупнить».

А дальше проект и вовсе начали откровенно хвалить. Архитектор Олег Васютин назвал его убедительным и заявил, что коллегами «достигнут качественный результат». Его устроила «квартальная средовая форма», «бульварная тема» и «силуэтная характеристика на одном из главных въездов в город».

Андрей Денисов, которого не устраивала фасадная решетка, все-таки отметил, что «пазл сложился».

«Раньше отдельные дома стояли, а сейчас проект завершился и на Генплане, и на фасадах. Думаю, надо согласовывать», — сообщил он.

Петр Черненко отметил понятность и логичность проекта, а также обоснованность решений проектировщиков. Он даже заметил, что повышение этажности с 17 до 19 «было необходимо и не вызывает вопросов».

«Это не просто прихоть, а качество силуэта», — похвалил коллег Черненко.

Игорь Ли также также посчитал, что разработчикам удалось организовать внутреннее пространство, он похвалил «динамичный, но строгий силуэт» жилого комплекса и проголосовал «за».

Проект поддержали советник губернатора по архитектуре Вячеслав Генне и главный архитектор города Андрей Анисимов. Причем Анисимов даже заявил, что вид с эстакады на ЖК вскоре станет «открыточным».

«Это результат, который радует глаз. Есть структурность, композиция. При въезде в город есть объект, который, на мой взгляд, сразу дает впечатление и картинку, которая потом наверняка будет одним из открыточных видов Калининграда», — выразился главный архитектор.

В итоге все члены градсовета (включая Копылова) проект поддержали и одобрили его реализацию. Евгений Костромин лишь по традиции напомнил, что ждет от застройщика паспорта фасадов и разработку проекта архитектурной подсветки.

Представителей ГИБДД, ранее высказывавших претензии, на совете не было, поэтому транспортный вопрос во время обсуждения не поднимался. Тем не менее в представленном проекте теперь есть сквозной проезд через микрорайон.

Вопрос социальной инфраструктуры при этом всплыл только один раз, когда Андрей Анисимов напомнил, что заказчику необходимо обратить внимание на высказанные ранее замечания по этому поводу. Как сообщили «Новому Калининграду» в «Калининградстройинвесте», в 2021 году компания выкупила и передала городу участок на ул. Арсенальной под строительство детского сада. Также в самом комплексе запланировано открытие встроенного детского сада и центра дополнительного дошкольного образования. Что касается школ, то здесь ситуация никак не изменилась.

Текст: Иван Марков / Новый Калининград, слайды: архитектурная мастерская «4+»