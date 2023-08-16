«Эстетика тлена»: зачем нужен новый туристический проект от «Хранителей руин»

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В минувшие выходные состоялся фестиваль волонтерского объединения «Хранители руин». Среди прочего добровольцы анонсировали свой большой туристический проект под названием «Готическое кольцо». Его цель заключается в том, чтобы помочь переосмыслить проблемные архитектурные памятники региона и создать на базе заброшенных замков и кирх новые отправные точки для развития туризма в малых населенных пунктах области. О том, как волонтеры планируют превратить депрессивные развалины в места туристического притяжения — в материале «Нового Калининграда».



Область как музей

«Хранители руин» — это волонтерское движение Калининградской области. Они ухаживают за остатками старинных зданий, охраняют их, изучают. Специфическая эстетическая позиция движения заключается в том, что руины исторических зданий сами по себе уже хороши и зрелищны. Причем именно в своем действующем, не восстановленном виде. Представители движения воспринимают руины как целостное культурное явление: они предлагают ухаживать за развалинами, проводить противоаварийные работы, субботники и облагораживать прилегающие к ним территории, но не обязательно стремиться к полному восстановлению памятников. Основатель и главный идеолог движения Василий Плитин видит его задачи следующим образом :

— Мы предлагаем воспринимать регион как область-музей. И так как объекты расположены в природной среде, то можно говорить даже об историческом музее-парке под открытым небом. Соответственно, мы воспринимаем область не только как дом, в котором хорошо бы прибраться, но и как музей, и как парк.

Покупая билеты в Калининград, ты автоматически покупаешь билеты в музей под открытым небом. Мы не просто имеем возможность посещать музей, мы живем в гигантском музее. Где-то артефакты находятся в более лучшем состоянии, где-то они заброшены и разрушены, где-то это просто руины. И мы продвигаем в первую очередь идею принятия: область она такая, какая есть, пока мы предлагаем просто очистить памятники.

Мы ведь не поедем в приграничные зоны очищать какую-нибудь кирху. Это печально, но такова история и ее естественные процессы. Не нужно рвать на себе волосы и переживать по этому поводу, тратить на это жизненные силы и свою энергию. Энергию надо тратить туда, где она может принести пользу. >...<

В районе Правдинска мы видим руины кирх, до которых мы сами даже не можем доехать. Кирха в Октябрьском или кирха в Рощино. Объекты стоят на отшибе цивилизации. Там нет жизни. И даже волонтеры не могут туда добраться. Там нет эстетики руин. Там есть эстетика тлена.

Калининградская область, в таком своем полуруинированном виде, особенно интересна. Нигде в России или мире нет такой концентрации разрушенных кирх и замков. Мы можем привести их в порядок и стать не хуже, чем английские графства, наполненные развалинами аббатств. Калининградская область — это страна руин. В этом есть свой трагизм и свой интерес.





Из чего состоит «готическое кольцо»

В проекте задействовано более 20 кирх разной степени сохранности и 3 замка. По сути, это некая попытка создать локальный готический аналог «Золотого кольца». Маршрут, предложенный волонтерами, выглядит следующим образом: из Калининграда в сторону Правдинска и Железнодорожного, а обратно — через Знаменск и Гвардейск.

Василий Плитин так комментирует концепцию маршрута:

— Мы понимаем, что есть районы, максимально насыщенные историческими памятниками. Мы постарались их выделить, всего их получилось 8. Соответственно, было создано зонирование по концентрации исторических объектов. Получилось, что объекты превращаются в некие бусинки, как единое ожерелье. И мы создаем маршруты выходного дня. В каждом из них можно посетить большое количество памятников. «Готическое кольцо» — первое из колец ожерелья на нашем волонтерском пути. <...>

Мы решили первым пробным маршрутом сделать понятный и известный маршрут от Калининграда до Железнодорожного. Там есть куча всяких крутых объектов, но туристы не считают нужным останавливаться у заброшенных руин или не понимают, как их правильно воспринимать

Сейчас какая популярная история: частный гид берет к себе в машину гостей и едет, например, в Железнодорожный. Они проезжают какие-то поселки, но там все разрушено, кругом просто какие-то руины, которые никому не нужны и на них можно даже не смотреть. Лучше посмотрите, какой прекрасный Железнодорожный! А по пути по сторонам не смотрите, там трэш. <...> С появлением «Готического кольца» эти объекты перестают существовать разрозненно. Теперь они воспринимаются комплексно, как целый маршрут, каждый элемент которого важен.

Схема, по которой «хранители» хотят вызвать интерес к «Готическому кольцу», была отработана на разных памятниках: кирха Борхерсдорфа, кирха Бранденбурга, кирха Повундена (Святой Барбары), кирха Меляукена, кирха Постникена и других. Она заключается в следующем: приходят волонтеры, проводят «первичное благоустройство», привлекают к руинам внимание и ищут им официального пользователя. И — резко повышают шансы на консервацию и противоаварийные работы. Во всяком случае, им бы этого очень хотелось.

Текст: Павел Каменев, фото: Юлия Власова / Новый Калининград