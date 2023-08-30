Раскопки без эксгумации: как исследуют культурный слой на участке под дублер Литовского вала

В районе улицы Юбилейной в Калининграде, которую планируют продлить до улицы Невского и сделать дублером Литовского вала, ведут раскопки рядом с еврейским кладбищем. В апреле 2022 года областные власти поручили городу разработать проект планировки для строительства новой дороги. Она должна будет пройти через зеленую зону, рядом со старым еврейским кладбищем, и выйти к улице Невского около «Резиденции королей» и нового кампуса БФУ им. И. Канта.

Осенью прошлого года у калининградцев вызвала беспокойство судьба зеленой зоны между улицами Невского и Гагарина. Городские власти разрешили вырубить деревья — они были обозначены как самосев — на вытянутом участке вдоль Литовского ручья площадью 1,1 гектара. Инициативная группа просила «сдвинуть» будущую дорогу, чтобы сохранить зеленые насаждения, и обращалась по этому поводу в горсовет.

Однако министр природных ресурсов и экологии региона Олег Ступин, комментируя в мае планы по строительству дублера Литовского вала, заявил, что отказываться от них не планируют. «Вопрос строительства этой автомобильной дороги, на наш взгляд, решен. Вопрос заключается в том, насколько были соблюдены права граждан, что эта дорога фактически не приведет к уменьшению уровня озелененности этого конкретного района», — сказал чиновник в эфире Центра управления регионом.

Он напомнил, что власти приняли изменения в законодательство, при которых невозможны вырубки без компенсационного озеленения, и предложил активистам совместно выбрать, где будет проведено такое озеленение. Сейчас калининградцев обеспокоили раскопки рядом со старым еврейским кладбищем.

Как выяснилось, работы на территории проводятся законно. Глава службы охраны памятников Евгений Маслов пояснил, что их ведут представители Самбийской экспедиции Института археологии РАН, которые заключали договор «со структурами администрации» города. Сами археологи сообщили «Новому Калининграду», что проводят предварительные работы в рамках подготовки документации по строительству продолжения улицы Юбилейной. «Отвод должен быть обследован, так как он попадает на участок территории исторических общинных кладбищ на Лабиауэр-штрассе», — пояснила сотрудник Института археологии РАН Ирина Литвиненко. Эксгумировать захоронения на этом этапе не будут, уточнила она.

Задача археологов — обследовать участок площадью 20 квадратных метров, определить, на какой глубине располагаются погребения, какова их плотность и есть ли в культурном слое ценные предметы, пояснили в пресс-службе администрации Калининграда. Сейчас на территории сделали три шурфа. В одном из них обнаружили надмогильные сооружения и костные останки. В двух других работы еще продолжаются.

«Цель шурфления — определить наличие или отсутствие культурного слоя, его глубину, размеры. Все их (археологов, — прим. „Нового Калининграда“) изыскания лягут в основу сметного расчета и потом всё это будет выставлено в контракт на производство строительно-монтажных работ», — прокомментировал первый замглавы городской администрации Игорь Шлыков.

В случае если специалисты установят, что для обустройства дороги останки необходимо эксгумировать и перезахоронить, эти работы проведут на этапе строительства. В мэрии пояснили, что по такому алгоритму сейчас действуют при благоустройстве сквера у Дома искусств.

Разъясняя ситуацию калининградцам в Telegram, в администрации обратили внимание, что археологи Института археологии РАН не первые, кто «пришел с лопатой» на эту территорию. «К 80-м годам прошлого века это кладбище уже было массово разграблено вандалами. А позже частично застроено. И сейчас специалисты стараются оценить его нынешнее состояние», — говорится в сообщении.

Параллельно с этими раскопками власти намерены провести работы, которые позволят признать еврейское кладбище у Королевских ворот объектом культурного наследия. Руководитель региональной еврейской общины Леонид Плитман ранее сообщал о планах обустроить на этой территории мемориальный парк. По его словам, с начала нулевых еврейская община переоформляет договор аренды старого кладбища у городских властей каждые три-четыре года, а теперь планирует добиться передачи земли в собственность, чтобы обезопасить ее от застройки. «Мы хотим, чтобы эта земля была пожизненно за нами закреплена, там же вокруг кладбища всё застроили. Это считается „золотым“ местом. Там все пытаются что-то построить. Ненавязчиво, но тем не менее», — пояснял Плитман.

Текст: Елена Калугина. Фото: Юлия Власова / Новый Калининград