Ключи за 1,2 млн: калининградские дилеры о том, что ждет автовладельцев после отключения от ПО

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Дилеров европейских автомобильных марок, ушедших из России, отключают от программного обеспечения. Этот факт корреспонденту «Нового Калининграда» так или иначе подтвердили региональные представители крупнейших автоконцернов из ЕС. Большинство из них, впрочем, старается продемонстрировать, что ничего страшного не случилось. «Новый Калининград» задал местным дилерам Skoda (входит в концерн Volkswagen), Mercedes-Benz и BMW вопросы о том, что происходит и чем это грозит (дилер самого Volkswagen, компания «Автомобильный дом», отказался давать комментарии).



Как отключение программного обеспечения повлияет на владельцев автомобилей?

«Ограничение некоторого функционала программного обеспечения не окажет никакого влияния на обслуживание наших клиентов», — заявили в компании «РусМотор» (официальный дилер BMW в Калининграде).

Такого же мнения придерживаются и в компании «Евролак», которая является дилером Mercedes: там сообщили, что дилеры научились обходить эту проблему, а европейцы «в этом помогают»: «Все продаются», — пояснил ее представитель.

Официальный дилер Skoda в Калининграде — «Отто Кар» — считает иначе: «Возможны сложности с обновлениями блоков, так как информация с новыми прошивками хранится на IT-серверах в Европе и принадлежит международной компании Volkswagen Group», — ответил представительный директор компании Денис Романюк.

Действительно ли владельцы машин лишились доступа к истории технического обслуживания и обновлению компонентов?

Во всех трех компаниях сообщили, что у их клиентов не возникло таких проблем. В «Евролаке» (Mercedes) объяснили: «Получение истории авто и обновления происходят другими путями, теперь чаще это стало платно. Хотя раньше также первым встречным такую информацию не давали».

В «Отто Кар» (Skoda) отметили, что «сейчас вся история технического обслуживания, как и раньше, доступна для клиентов на бумажных носителях и в электронном виде для официальных дилеров».

Действительно ли больше не получится сделать дубликат ключей для автомобиля?

Проблема с изготовлением ключей тоже не получила однозначных оценок. Дилер BMW говорит о том, что заказать ключи сейчас возможно, но сроки ожидания увеличились.

«Дубликат сделать можно, просто не официально. В зависимости от модели и года это стоит от 150 тыс. до 1 млн 250 тыс. руб», — ответил дилер Mercedes.

Дилер Skoda отметил, что данные хранятся в Европе, так как ключи изготавливают в Чехии. Но сейчас возможность заказать их остается.

Смогут ли дилеры проводить диагностику машин?

«Конечно, уже делают и давно. Также надо отметить, что дилеры все разные и навыки у мастеров разные (человеческий фактор). Например до СВО „Мерседес-Бенц РУС“ могли колодки задом наперед поставить (на моем примере), даже имея все официальные инструкции по замене», — заявил представитель «Евролака» (Mercedes).

Остальные дилеры подтвердили, что диагностика проводится в обычном режиме.

Существует ли альтернативное программное обеспечение?

«Вероятно, существует, но официальные дилеры их не могут использовать», — сообщили в «Отто Кар» (Skoda).

Представитель «Рус Мотор» ответил, что информацией об альтернативных программах не располагает и использует оригинальное программное обеспечение, полученное по «альтернативным каналам».

«Евролак» (Mercedes) не смог ответить на вопрос.

Как дилерские центры собираются решать возникшие проблемы?

В «Рус Мотор» (BMW) сказали, что у них нет необходимости искать какие-либо способы решения: «Работаем в стандартном режиме, согласно действующим регламентом», — пояснили в компании.

«[Все проблемы] давно решили [те], у кого было желание и кто любит марку Mercedes-Benz. У кого желания нет — перешли на китайские автомобили», — заявили в компании «Евролак».

В «Отто Кар» (Skoda) комментарий не предоставили.



Текст: Ольга Кадомцева, фото: Виталий Невар / Новый Калининград