Прорыв в «скверном» деле: какими горвласти видят две новые зеленые зоны на «Вагонке»

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Историческому району Ратсхоф достается не так много внимания муниципальных властей, как иным старинным кварталам города. Казалось бы — потенциал места колоссален: в наличии есть пряничные немецкие домики, мощеные булыжником узкие тихие улочки, вековые каштаны, богато поросшие мхом. Но все равно, в отличие от условного Амалиенау, Вагонка (так прозвали в народе бывший Ратсхоф) не может похвастаться тучами туристов или праздно отдыхающих горожан. И вот власти принялись повышать привлекательность района. В частности, намерены разбить два сквера и заняться ремонтом улицы Радищева (которая в результате работ останется без брусчатки).Эта тема обсуждалась в среду, 13 сентября, во время прямой трансляции в городском центре развития «ГорПросвет». О том, какими видятся две новые зеленые зоны в историческом районе города — в материале «Нового Калининграда».

Город-сад

Ратсхоф — один из первых немецких градостроительных проектов, соответствующих концепции «город-сад» (со слов ведущего трансляции — писателя и культуролога Александра Попадина, пальму первенства кенигсбергской окраины может оспорить только один поселок под Дрезденом), район начал складываться в начале ХХ века вокруг вагоностроительного завода. Первоначально он застраивался домами небольшой высотности, всего до двух этажей. Примечательно, что план района учитывал классовую составляющую: у простых заводчан жилищные условия были проще, чем у инженеров или иных высококвалифицированных специалистов. Принципиальный момент заключался в том, что за каждой семьей был закреплен небольшой земельный участок, на котором можно было разбить сад. В большинстве случаев они сохранились.

Новые скверы хотят разбить на пустырях в непосредственной близости друг от друга. Первый — на пересечении Радищева и Станочной, второй — на месте аварийного дома по Станочной, 2-8. Их отличия — ориентация на разные возрастные категории и на разный тип досуга: первый — более энергичный, второй — спокойный, размеренный.







Сквер имени гипотетического Гофмана

По словам главного архитектора Андрея Анисимова, сначала инициативные жители района обратились к городским властям с просьбой открыть сквер имени Гофмана. Городские чиновники услышали жильцов, но вот посвящение зеленой зоны немецкому писателю-романтику на настоящий момент находится под вопросом. Впрочем, концепт-план сквера предполагает некую скульптуру, однако кем она обернется — Гофманом, Шиллером или — как повелось в регионе — Кантом, пока абсолютно непонятно.

«Данная территория — это одно из мест, где паркуется транспорт. И возможное место остановки общественного транспорта и, может быть, туристических автобусов, — объясняет особенности планировки главный архитектор, — И у нас есть клуб „Вагонка“, который периодически генерирует большое количество людей, которые отдыхают, выходят на улицу и нуждаются в своей принимающей площади. Всегда была проблема в том, где им находиться. Тротуары их не вмещали, люди вываливались на дорогу. Здесь было просто некомфортно, люди или вытаптывали все, или ходили туда по нужде. Территория оказалась не готова к приему».

«При этом рядом довольно оживленная дорога, и сделать тут какое-то тихое, домашнее пространство едва ли получится. Мы сделали универсальное городское пространство, в котором можно прийти посидеть, если нужно — собраться какому-то количеству людей, теперь есть где поместиться», — добавил Анисимов.

Предполагается, что в сквере будет пять скамеек. Устанавливать больше градостроители считают излишним, опасаясь, что тогда некоторые неблагополучные граждане будут проводить там сутки напролет. Также там хотят разместить перголу — реечную конструкцию. Больше из эстетических соображений, но у нее будет и утилитарная функция — создавать тень. А вот сами скамейки предполагается сделать крытыми. Этот сквер условно считают более «тихим» местом.







Сквер на месте аварийного дома

Дом по улице Станочной, на месте которого намечено создание второго сквера, был признан аварийным и, со слов главного архитектора, в скором времени будет снесен. Окажется ли освободившаяся территория занята какими-либо новыми постройками — вопрос открытый, пока власти определились только с идеей создать зону отдыха.

Второй сквер хотят ориентировать на более активное проведение досуга. В планах — разместить здесь детские игровые площадки и малые скульптурные формы.

«Предполагается, что здесь будет интересно и взрослым, но и для детей тут много что будет сделано. И для подростков. Тоже скамейки, газончики, острова зелени, сохраняются все деревья», — пояснил концепцию Андрей Анисимов.

Зрители прямой трансляции обратили внимание на то, что проект предполагает обильное использование плитки, и высказали опасения, что последний сквер в историческом районе «закатывают в асфальт». Со слов архитектора, решение использовать большое количество плитки связано с тем, что в сквере будет собираться много людей. И поэтому, если сократить площадь поверхности искусственных напольных покрытий, то отдыхающие просто вытопчут газон.







Никаких даже примерных сроков появления новых зеленых зон в Ратсхофе не называлось.

Текст: Павел Каменев, изображения из презентации проектов