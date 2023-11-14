«500 долларов — домой, остальное себе»: как живут в Калининграде трудовые мигранты (фото)

Трудовые мигранты не становятся для россиян близкими «ни по вере, ни по культуре», и в случае их доминирования россияне рискуют «потерять страну и идентичность». Об этом в конце октября заявил патриарх Кирилл. Вслед за учащением публикаций подобного содержания эксперты констатируют возвращение языка межнациональной вражды, порожденного нагнетанием и раскачкой этой темы. Ксенофобия удобна, когда нужно отвлечь внимание от других проблем. С другой стороны, из-за ослабления рубля мигранты стали значительно меньше зарабатывать даже по сравнению с началом года, и в Калининградской области это уже приводит к дефициту рабочей силы на производственных предприятиях. «Новый Калининград» провел уличный опрос и выяснил, как живется в нашем регионе выходцам из Средней Азии, не боятся ли они оформлять российское гражданство в условиях вялотекущей частичной мобилизации, как часто сталкиваются с ксенофобией и не стремятся ли вернуться на родину.



Ахмат Абдулмалик, Узбекистан

— Мне 20 лет, приехал я полтора года назад. Семья моя там, а я на стройке сейчас работаю в Светлогорске, бетон заливаю. В Калининград поехать мне старшие ребята подсказали, родители были не против. Зарплата у меня выросла, но курс не очень стал, поэтому, можно сказать, зарабатываю так же, как и раньше. Есть знакомые, которые приехали заработать, немного поработали и уехали обратно в Узбекистан, потому что зарплата быстро перестала устраивать. Есть и такие, кто в другую страну поехали работать: в Литву и Латвию, например. В принципе, в Узбекистане можно такие же деньги зарабатывать, как и здесь, но только если ты хороший специалист. У меня специального образования нет, я только школу закончил, но, можно сказать, за полтора года я стал специалистом. Теперь меня и в Узбекистане могут на хорошую работу взять, а до поездки сюда я там только в торговом центре работал. Рабочую специальность здесь можно хорошо освоить за 6-7 месяцев. Я уже опыт хороший получил и могу за любую стройку взяться: с нуля под ключ сделаю.

Я доверяю русским. Но сейчас же [спецоперация] идет, люди стали не такими приветливыми, мне кажется. Мне лично никто ничего плохого не говорил, проблем не было. В Калининграде, как мне друзья говорят, намного лучше люди, чем в других городах России. Можно сказать, тут тихо как-то. О проблемах в других городах мне друзья рассказывали (мы созваниваемся), но это долгая история. В основном с документами проблемы случаются. У одного моего друга «депорт» был. А я официально работаю, никаких проблем с миграционной службой не было.

Алим Сувонов, Таджикистан

— В 1999 году у меня отец сюда на работу приехал, а мы к нему перебрались потихонечку. Папа работал поваром в том же кафе (это европейская кухня), где и я, сейчас его уже нет в живых. Я в Калининграде, можно сказать, 20 лет живу из своих 36-ти, у меня российское гражданство. Основное время в кафе работаю, а на рынке иногда маму подменяю. Заработок у меня за все это время вырос, но и трачу я сейчас больше, потому что все подорожало.

По деньгам мне полегче, потому что вся моя семья здесь и деньги за границу отправлять не нужно. Жилье у нас свое — в 2009 году квартиру купили. Жена есть, трое детей тут родилось: два мальчика и девочка. Проблем у них с русскими сверстниками нет никаких, они тут родились и язык знают хорошо. Двое в школу ходят, младший — в детсад. У меня тоже никогда проблем не было. Это ведь всегда от отдельного человека зависит. Если человек нормально себя ведет, к нему и вопросов нет. Я со своими братьями и сестрами хорошее воспитание от родителей получил, поэтому ни у кого из моих родственников никогда проблем не было.

Когда я приехал, то языка не знал почти, но так как я прибыл не на пустое место, а к родителям, мне было намного легче, чем другим. Конечно, что-то я понимал, но были трудности с разговорной речью. Друзья у меня тут в основном русские, поэтому язык давно перестал быть проблемой. Я в БФУ учился на спортивном факультете, сейчас мы в футбол с ребятами постоянно играем. С языком у меня особых проблем никогда не было, я два года в Южной Корее жил еще, за год успел корейский выучить.

Хасан Мамаюсупов, Узбекистан

— В частной фирме работаю, льем бетон. Раньше в сутки 2500 рублей получал, нормально было. Сейчас все очень сильно поменялось: расценки поднялись, и 3000 рублей у меня выходит, потому что я профессиональный сварщик, гибщик, все с арматурой делать умею. В месяц у меня где-то 60 тысяч выходит, из них 40 тысяч домой отправляю, на остальные живу. В начале каждой недели большую закупку продуктов делаю: мясо покупаю, рис, овощи. За комнату в Балтрайоне 6 тысяч отдаю. Конечно, не хватает денег, поэтому ищу подработки, халтуру, крутиться надо. Иногда тридцатку сверху удается заработать. Те деньги, которые я получал в начале года, меня уже не устраивают. 10 000 рублей — это чуть больше ста долларов. Конечно, я привык тут работать и уезжать пока не хочу. Чтобы найти своих людей в другом месте, нужно много сил и времени потратить, двери просто так не открываются. В Калининграде я уже 10 лет живу, каждую улицу тут знаю, очень привык.

Три-четыре раза я тут попадал в неприятные ситуации. Однажды ночью ко мне в Балтрайоне молодые ребята подошли, подростки лет 14-16. Стали издеваться, кепку забрали, нерусским называли и разными словами. Но у меня в кармане чужие деньги были, отдать их нужно было. Я терпел и ничего в ответ не говорил. Можно сказать, что как лох ушел, хотя мог бы их на место поставить. Но я тогда прикинул, как мне чужие деньги отдавать и сколько надо будет работать, вот и не стал с ними драться. Другой случай был в дачном поселке. Мы бетон заливали, и мне нужно было остаться, чтобы площадку водой полить (иначе бы бетон потрескался, и неприятности были бы с хозяином). Чтобы час или два на месте не сидеть, я решил прогуляться. Какой-то старик вышел и начал кричать, что на него нерусские наехали. Ко мне пристал, и я заводиться стал. Народ на улицу выходить стал. Но рядом бабушка оказалась, она мне сказала: «Сынок, не слушай его, проходи мимо и дурака не валяй». Яблоком угостила. Я успокоился.

В Узбекистане сейчас получше стало, там тоже можно заработать. У меня двое сыновей, им 23 и 25 лет, но я не хочу, чтобы они прожили такую же жизнь, как и я. Не хочу, чтобы они оттуда уезжали. Один учится сейчас, а второй таксистом работает. В этом году они оба бизнесом занимались, арбузы выращивали, оба в месяц по 200 тысяч заработали, если в российские деньги переводить. Меня стали звать к себе. А я в это время не мог им в месяц 500 долларов отправить — не получалось. Все подорожало, а мне кушать надо было, за квартиру платить, за телефон. Думаю, что тоже скоро возвращаться буду. У меня сад там гектар почти. Он мне в этом году где-то 40 тысяч рублей дал.

В Калининграде вообще нормальные люди. Здесь они к приезжим хорошо относятся. У меня здесь много русских знакомых. Я для них на праздники плов делаю, меня и в гости зовут часто. Если свободное время в выходные есть, я иногда даже заказы на плов принимаю. В 2014 году у меня друг сюда приехал из Узбекистана. Он там в полиции работает. Погулял он тут и так мне сказал: «Здесь люди добрые. Хасан, ты в хорошем месте работаешь. В Москве и Питере так людей не уважают». И это правда. Я тут как дома хожу, меня на улице люди знают, мы здороваемся, общаемся.

Иномджон Колбоев, Таджикистан

— Четыре года назад мы с папой приехали. Через год где-то и мама приехала. Мне уже 11 лет скоро будет. Учусь в 31-й школе. С одноклассниками у меня не бывает проблем, потому что меня боятся. Я на вольную борьбу хожу, и драки в школе иногда бывают. Несколько пацанов там в школе хулиганили, девочек обзывали, прикалывались над ними. Как только мы с ребятами подходим и поговорим, они сразу уходят. У меня и русские друзья есть: 3-4 из них спортсмены. Я их уважаю, и они меня уважают. У меня российское гражданство. Папа мой сейчас деньги копит. Когда много накопит, мы на родину вернемся, чтобы дом построить. Вся семья в этот дом переедет, а мы с папой здесь останемся, будем вместе зарабатывать. После школы я планирую на родину съездить. Если там все у всех нормально, обратно вернусь. Вообще тут хочу остаться.

Ильхом Туланов, Узбекистан

— По сравнению с Москвой за стройку здесь немного платят. Но если хозяин «прямой», тогда еще нормально выходит. Если же деньги получаешь через прораба или через бригадира, то уже меньше заработаешь. В Калининграде на стройке получают 60 тысяч минимум. Из них надо отдать за патент (документ, который дает право на работу иностранному гражданину, не нуждающемуся в визе РФ — прим. «Нового Калининграда») 6 200 или 6 300 рублей, за квартиру — минимум 5 тысяч (я столько плачу). Мы в районе Королевских ворот живем, вдвоем снимаем одну комнату. Потом на питание много уходит — оно сейчас очень дорогое. Вместе с жильем оно выходит в 25-30 тысяч рублей. Все остальное я отправляю домой. Я стараюсь минимум 500 долларов отправлять. Дома у меня жена и сын, они вместе с родителями моими живут. Есть у меня еще брат, он в Улан-Удэ работает. Здесь за кладку блока платят минимум 1500 рублей за куб, а там 2500-2800. По атмосфере тут, конечно, намного лучше, и погода очень хорошая. Там всего 4-5 месяцев можно работать на улице, а остальное время холодно. Я на следующий год планирую переехать на работу к брату, но вообще не слышал, чтобы из Калининграда еще кто-то собирался уезжать. Это странно, потому что главная цель приезда — все-таки заработать деньги. Где хорошо платят, туда и надо ехать. В Калининграде в год можно заработать 5 тысяч долларов, а в той же Бурятии эти деньги можно заработать в два раза быстрее. Остальное время можно с семьей провести.

Курс доллара сильно мои планы изменил. В прошлом году, когда я приехал, тысяча долларов была 57 тысяч рублей, а сейчас это больше 90 тысяч. Работодатель зарплату не поднял, из-за этого и хочу место работы поменять.

Проблем с местными у меня ни разу не было, отношение вообще отличное здесь. В Москве работал, там отношение не очень. С хозяином там все хорошо было, а вот когда в маршрутке едешь, то чувствуешь, что тебе не рады. Не оскорбляли меня никто, но взгляд недобрый чувствовал постоянно. В Калининграде же очень теплое отношение.

Мухтара Касимова, Киргизия

— Я в Калининграде уже 27 лет живу. В других городах России жить не приходилось. Приехала сюда на заработки и решила остаться. У меня брат тут в армии служил, тогда еще Советский Союз был. Он сказал, что Калининград — хорошее место. Потом гражданство оформила. С мужем я 25 лет назад развелась, две дочки у меня от него. Квартиру вместе с дочками снимаю, на свое жилье еще не заработала. Лепешки на продажу я тут пеку уже 20 лет. Сейчас уже только продаю, потому что пекут у нас ребята из Узбекистана. Один самсу печет, другой — лепешки. Зарабатываю по-разному. Когда-то 50 тысяч рублей выходит, когда-то 60. Другого дела у меня нет. Сейчас у нас большой цех по производству. С местными у меня проблем не было, все хорошо. Плохо только, что маме тут климат не подошел, ей 73 года, и она болеет постоянно. Сейчас буду отправлять ее в Киргизию. Там брат у меня остался.

Мухаммед Махмуджанов, Узбекистан

— Я не помню, когда приехал, меня родители привезли. Сейчас мне десять лет, а тогда, кажется, лет пять было. Папа мой раньше на стройке в Калининграде работал. Мы граждане России уже, но в Узбекистане тоже дом строим. Родители туда часть денег отправляют. Сейчас я учусь в школе № 31. Иногда бывает, что я в классе ошибаюсь, то есть в разговоре какие-то ошибки делаю, и некоторые смеяться начинают. Если честно, это бесит чуть-чуть. Драки иногда бывают. В первом классе много драк было, но сейчас уже нормально все. Русские друзья у меня есть, их много.

Изатулло Джалилов, Узбекистан

— В Калининграде я 13 или 14 лет наездами живу. На стройке работаю, занимаюсь внутренней отделкой. В сутки минимально зарабатываю 3000 рублей. В месяц выходит 60-65 тысяч. Иногда бывают подработки, но не всегда, конечно. Мне пока хватает. Но разница с началом года все равно есть. Тогда можно было 800 долларов в месяц отправлять, а сейчас 400-500 выходит. Плюс патент оплачивать надо раз в месяц, это 7 тысяч где-то. 3000 рублей за три месяца на регистрацию надо отдать. За жилье 3000-3500 рублей платим. Конечно, по несколько человек снимаем (мы конкретно вчетвером). В одиночку бы за однокомнатную квартиру пришлось тысяч 12 отдавать. По еде сложно сейчас, потому что подорожало все сильно. Обычно по 5-6 тысяч себе оставляем, а остальное — домой. Покупаем минимальный набор продуктов: картошку, лук, морковь. На улице и в кафе не едим, конечно. Это очень невыгодно. Конечно, в кафе можно сходить, но не очень часто мы себе такое позволяем. Мы обычно вчетвером и ходим, но много не заказываем. Конечно, вы по-другому будете сидеть: шампанское, там, туда-сюда, и выйдет 3500.

Российское гражданство оформлять пока не планировал, семью перевозить тоже не хочу. Сейчас такое время, что рисковать не хочется. На родине спокойнее. Кто-то приезжает с семьей. Если поспокойнее будет, может, и я своих привезу.

Сейчас есть такие, кто отказывается от поездок на заработки, потому что на родине стало получаться зарабатывать. Есть у меня знакомые ребята, которые спокойно по 400-500 долларов там получают. К тому же хорошо, что семья рядом, дети, мама.

Ахмед Ахмаджонов, Таджикистан

— В 2018 году я приехал в Калининград. Мы с семьей собрались и сразу сюда приехали. До этого никто из родственников тут не был, но нам друзья посоветовали. Друзья и с квартирой помогли. Некоторое время мы снимали, а сейчас свою квартиру купили. На родине никого из родственников у нас не осталось, поэтому отправлять никаких денег не нужно. Родня у нас еще в Барнауле живет.

В школе с 8 до 9 класса я тут учился. Как только аттестат получил, сразу работать начал. Когда приехал, язык практически не знал. 20% слов понимал, наверное, а говорить мог только «привет» и «пока». Сейчас уже намного лучше. Язык, мне кажется, в армии выучил — в Гусеве служил, в гвардейской мотострелковой бригаде. То, что меня призвать на СВО могут, знаю. Не переживаю особенно по этому поводу. В принципе, я готов пойти служить, даже хотел бы, но меня родители останавливают. Дело в том, что я единственный сын, а это значит, что за родителями следить должен. Традиция наша такая, не хочу ее нарушать. У меня двое сестер еще, но они замуж выйдут и уйдут, родители — это моя забота.

Мне 20 лет пока. До 25 лет надо успеть жениться. Девушка есть, она русская. Планирую на ней жениться, но надо согласие моих родителей получить. Если они не согласятся, то думать будем. Я мусульманин, у нас обязательно, чтобы жена тоже ислам принимала. Девушка моя в курсе, она согласна. Она сюда из Киргизии приехала и с традициями хорошо знакома, для нее это не какая-то экзотика.

Конфликты у меня с местными ребятами, конечно, были. В основном из-за того, что я поначалу плохо язык знал и не понимал, что мне говорят. Драки бывали, конечно. Приходилось за честь свою постоять. В армии еще было. Там, конечно, запрещено драться, но меня там убираться заставляли. Мне такие вещи нельзя делать. Потом офицеры заставляли, но я шел до конца. На губу отправляли. Десять суток там просидел.

Текст: Иван Марков, фото: Юлия Власова / Новый Калининград