«На переходе в технократию»: в Заксобрании региона предложили перенести роспись из загсов в МФЦ

Депутат регионального Заксобрания Александр Никулин предложил перенести неторжественную регистрацию брака из загсов в многофункциональные центры. По мнению парламентария, из-за нехватки финансирования целесообразно передать соответствующие полномочия с муниципального на региональный уровень. Торжественную роспись Никулин предложил организовать в выездном формате. Вопрос обсуждался на заседании комитета по бюджету, налогам и финансам, председателем которого он является, во вторник, 21 ноября.



«У них (муниципалитетов, — прим. „Нового Калининграда“) не хватает денег, даже говорят, что на восемь месяцев зарплаты всего хватает. Кроме того, еще есть какая тенденция: у нас потихонечку услуги агентства ЗАГС переводятся на госуслуги и на услуги МФЦ. Это тоже снижает количество тех действий, которые производят сотрудники агентства. В этой связи встает вопрос, стоит ли нам продолжать на муниципальном уровне держать эти полномочия. Может, их стоит передать на региональный уровень?» — предложил Александр Никулин.

— А где они будут расписывать, если помещения у них забрать? — поинтересовался спикер регионального заксобрания Андрей Кропоткин.

— В МФЦ, например, — отреагировал Никулин.

— Расписываться? Ну что-то это вообще уже на переходе в какую-то технократию. А как же эмоции? А как же «один раз в жизни»? — выразил сомнения Кропоткин.

В свою очередь министр финансов региона Виктор Порембский указал, что с 2023 года власти «в значительной степени пошли на изменение подходов к финансированию этой функции» и не расходуют соответствующую субвенцию на финансирование непосредственно ЗАГСа. «Всю субвенцию, которая должна обеспечить полностью функции по записи актов гражданского состояния, передали муниципальным образованиям», — пояснил чиновник, добавив, что в 2023 году сумма «возрастает больше чем на восемь процентов».

«Все средства транслируются на уровень муниципалитетов, но анализировать, безусловно, надо, это предмет для нашего в том числе анализа. Тогда министерство финансов вместе, наверное, с контрольно-счетной палатой поучаствуют в рассмотрении предложений, прежде всего агентства (ЗАГС — прим. „Нового Калининграда“)», — заключил Порембский.

В ответ Александр Никулин высказал мнение, что необходимо «посмотреть, что реально происходит» в муниципалитетах. «Я знаю, что есть у нас муниципалитеты, где всё хорошо: Гурьевский район, Зеленоградский, город Калининград, где большое количество регистраций идет. Есть муниципалитеты востока области, где всё это плохо, скажем так», — подытожил председатель комитета.

В июле 2022 года руководитель регионального агентства ЗАГС Надежда Костикова сообщала , что из-за плохого финансирования количество персонала в загсах региона пришлось серьезно сократить. «По сравнению с другими субъектами Российской Федерации наша штатная численность настолько оптимальна, что больше сокращать людей мы не можем ни в коем случае, потому что иначе качество услуг снизится значительно по регистрации актов гражданского состояния», — сказала Костикова.