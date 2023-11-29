Замыкание периметра: как на ул. Автомобильной возник неразрешимый конфликт бизнесменов с жильцами

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В 2014 году калининградская предпринимательница Жанна Попова приобрела в собственность помещение на первом этаже нового многоквартирного дома по улице Автомобильной. Открыла магазин автозапчастей «Автоэлектроника» — а потом у нее возник конфликт с жильцами многоэтажки. Сейчас покупатели ее магазина свободно подъехать к нему не могут, предприниматель стала терять доход, а у жильцов свой резон — безопасность. При этом все они являются равноправными собственниками, а помещения магазина были предназначены для коммерческого использования изначально. В неразрешимой ситуации попытался разобраться корреспондент «Нового Калининграда».

Вопрос выручки

Ограждение и шлагбаум препятствуют свободному проезду автомобилей к магазину, утверждает Жанна Попова. Учитывая, что речь идет о магазине автозапчастей, сложности с доступом иногда становятся почти непреодолимым препятствием. Ведь комплектующие к машинам — это зачастую габаритные, тяжелые, массивные предметы, которые требуют погрузки прямо у дверей магазина. Нежелание жильцов шестнадцатиэтажного дома избавиться от шлагбаума тоже объяснимо: они опасаются, что тогда им негде будет ставить свои собственные автомобили, а на территории начнут появляться асоциальные горожане.

Впервые шлагбаум попытались установить в 2015 году. В тот раз коммерсанты (на первом этаже многоэтажки расположено несколько магазинов) обратились во множество инстанции и процесс был приостановлен, поскольку нужных разрешений у жильцов не оказалось. Это, однако, не решило проблему коренным образом — инициаторы вооружились нужными бумажками, и в августе этого года шлагбаум воцарился вновь. Охранника нет, конструкция управляется дистанционно брелоками, которые есть не у всех жильцов и которыми, разумеется, не обладают и покупатели. И хотя существует калитка, в итоге поток посетителей в магазине заметно сократился.

«У половины дома нет брелоков. У кого нет машины, они просто не стали их покупать, потому что это тысяча рублей за каждый брелок они хотят, телефон подключить, чтобы открыть шлагбаум, это еще двести рублей. Брелоки не работают выше шестого этажа. То есть если сейчас что-то у кого-то случится на восьмом этаже и приедет „Скорая“, то они не смогут открыть, им надо бежать, выбегать на улицу и открывать там шлагбаум», — говорит предпринимательница.

С ее слов, конфликт получает нестандартное развитие: жители дома сорвали магазинную вывеску с номером телефона (позвонив на него, можно было попросить открыть шлагбаум), потом искусственно занизили рейтинг магазина в «Яндексе», а однажды на его крыльце и вовсе оказались фекалии.

Вопрос безопасности

У жильцов дома своя правда. «У нас с двух сторон дороги, поэтому шлагбаум — это наша безопасность, — объясняет жительница многоэтажки Ирина, — С другой стороны — рядом канава, в которой течет ручей. Поэтому забор — жизненная необходимость. Мы не говорим о чем-то фундаментальном, мы говорим об ограждении и безопасности наших детей».

«В этом году на общем собрании было принято решение, чтобы все-таки поставить шлагбаум и закрыть на 24 часа в сутки территорию, — рассказывает она. — Понимая, что в нашем доме очень много всяких коммерческих предприятий, мы со всеми поговорили. С Поповой — в том числе тоже. Наше предложение было таким — перенесите, пожалуйста, свой рабочий день: не с 10 до 20, а с 8 до 18, чтобы до 18 он был открыт, этот шлагбаум, а после 18 мы бы его закрывали, потому что, во-первых, в это время люди уже начинают приезжать с работы, и мы, жильцы, не можем поставить свою машину у себя во дворе. Мы провели собрание, и более 80% жителей проголосовали „за“».

Как предложенный график работы скажется на прибыльности магазинов, жильцов не волнует.

Нарушений не выявлено

В администрации Калининграда говорят о том, что периметр замкнулся на законных основаниях. «Шлагбаум установлен в границах земельного участка с кадастровым номером 39:15:000000:11203 (ул. Автомобильная), сформированного под многоквартирным домом, нарушений земельного законодательства не выявлено», — указано в ответе на информационный запрос «Нового Калининграда». Наложить сервитут (ограничение) на право пользования участком, чтобы хозяева магазинов могли организовать подъезд, как утверждают горвласти, нельзя. В правовом отношении владельцы квартир и собственники нежилых коммерческих помещений в этом доме находятся в равных условиях. Это значит, что хозяева магазина имеют такие же права на использование участка, как все остальные жильцы дома, и наоборот, а также то, что ситуация складывается патовая. И столкнуться с ней могут владельцы коммерческих помещений в любом многоквартирном доме. Тем более что наличие таких площадей — предустановленная опция для большинства строящихся в регионе многоэтажек.

Текст: Павел Каменев. Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»