«Затягивать нельзя»: для моста Королевы Луизы в Советске разработали проект реставрации

Для реставрации моста Королевы Луизы в Советске, признанного объектом культурного наследия, разработали проектную документацию, в конце ноября она прошла историко-культурную экспертизу. Соответствующий акт опубликован на сайте областного правительства. Работы выполнили в рамках основного проекта по капремонту сооружения.

Сейчас общее состояние моста оценивается как неудовлетворительное, техническое состояние признано недопустимым. Объект состоит из девяти пролетов, в том числе разводного. Документацию по его реставрации разрабатывала калининградская компания «ЭкспертПроектРеставрация». Материалы рассматривала комиссия из трех экспертов под председательством реставратора, помощника депутата Госдумы Светланы Шаповаловой.

Авторы проекта предложили восстановить утраченные оконные проемы в первом уровне помещений разводных механизмов и вернуть оригинальную форму проемам чердака. Кроме того, планируется вернуть историческую форму ограждению первой опоры.

Наряду с этим предложено укрепить конструкцию арки третьей опоры, восстановить отделочный слой опоры разводных механизмов, а также отремонтировать береговую опору и восстановить облицовку из гранита. Экспертная комиссия пришла к выводу, что решения по реставрации не приведут к изменению фасадов моста и позволят привести его надлежащее техническое состояние. Проектная документация получила положительное заключение экспертизы.







Как пояснил «Новому Калининграду» руководитель областной Службы госохраны объектов культурного наследия Евгений Маслов, работы планируется финансировать из федерального бюджета, их заказчиком будет выступать федеральное учреждение «Упрдор «Северо-Запад». Сроки проведения ремонта пока не определены.

«Всё поэтапно. Вначале давайте проект мы примем, согласуем. И от этого, кстати, зависит выделение денег. Но там особо затягивать нельзя. Это же связано с тем, что возникла аварийная ситуация, его перекрывали вместе с дорожниками. Надеюсь, всё это исправим, тем более сейчас — не знаю, к счастью или к несчастью — такой нагрузки нет по известным причинам», — отметил Маслов.

Мост Королевы Луизы был построен в 1904-1907 годах в стилистике барокко по проекту строительного советника Керсье. Основные работы выполняла компания «Бойхельд и Ко». В период Второй мировой войны были уничтожены пролеты строения и северный портал. Сооружение восстановили в 1947 году. После распада СССР мост стал пограничным.

Как отмечается в проектной документации, в 2002-2003 годах проводилась широкомасштабная реставрация портала строения, на котором был установлен герб СССР. Тогда были возвращены барельеф королевы Луизы, бронзовые вазоны и прочие архитектурные элементы главной арки. Домики для технического оборудования моста отреставрировали, он получил подсветку.

В 2020 году по мосту ограничили движение грузового транспорта в связи с его техническим состоянием. Впоследствии Упрдор «Северо-Запад» заявил, что это не привело к снижению динамической нагрузки на сооружение. Весной 2022 года его полностью закрыли для автомобилей из-за угрозы обрушения свода арки. Сейчас по мосту разрешено только пешеходное движение.

Изображения из акта историко-культурной экспертизы. Фото: Виталий Невар / Новый Калининград