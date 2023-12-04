Самые дорогие в России: почему в регионе «взлетели» цены на воздушные шары с гелием

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Среди стремительно подорожавших товаров в Калининградской области есть не самые очевидные. Например, за последние без малого два года на 50% выросли в цене гелиевые шары. Причина — резкий рост стоимости гелия, сфера применения которого гораздо шире индустрии развлечений. Однако по ней ситуация ударила сильнее всего. О том, почему произошло подорожание и к чему оно привело — в материале «Нового Калининграда».

Цены на гелий в России начали быстро расти с весны 2022 года. Индустрия развлечений — это лишь малая и не самая важная часть спектра применения гелия. Как писал Forbes, в 2022 году возник серьезный дефицит этого газа, который используется при производстве ракетных двигателей, дыхательных смесей для аквалангов, оптического волокна, в магнитно-резонансной томографии, сварочных работах и т.д.. Причем, проблема коснулась не только России, но и стала общемировой после того, как был остановлен завод в США, который обеспечивал около трети поставок газа. Дело в том, что гелий — редкий ресурс на планете, добыча которого сопряжена с трудностями. По итогам 2021 года Россия была на 4 месте в мире по объемам его производства с 9 млрд кубометров, но уже тогда потребности в гелии в стране превысили эту цифру. Но в 2022 году, отмечало издание, экспортеры начали расторгать контракты на поставки в РФ. Для того, чтобы стабилизировать ситуацию, в стране ввели фиксированные цены на гелий для медицины.

При этом в России примерно половину спроса на гелий обеспечивает индустрия развлечений, где этот газ используют для воздушных шаров. Если год-полтора назад тренд на подорожание стоимости газа носил общий характер для всех регионов, то позже в большинстве из них цены стабилизировались. Но в Калининградской области понижения так и не произошло, отмечают представители калининградских ивент-агентств. Для сравнения — сейчас цена стандартного баллона в Москве составляет 22 тысячи 500 рублей, в Калининградской области это 30-32 тысячи.





«Надо начать с того, что гелий в Калининградской области никогда дешевым не был, поскольку его везут через три границы, — рассказала корреспонденту „Нового Калининграда“ директор компании „Шары39“ Анна Суровцева, — Сейчас по всей России гелий дешевеет, а у нас он как был, так и есть. В Калининградской области одна из самых высоких цен на гелий в России, исключая северные регионы». Как говорят продавцы воздушных шаров, на настоящий момент в России работает только один завод «Газпрома» по производству гелия, расположенный в Оренбурге. С иностранными поставщиками опрошенные представители индустрии развлечений не сотрудничают. Поэтому получается, что в Калининградскую область баллоны с газом приходится везти почти через всю страну и две границы, что накладывает свой отпечаток на стоимость материала. Как и в случае с многими другими товарами, поставляемыми в самый западный регион, из-за проблем с логистикой время ожидания поставок гелия тоже значительно возросло.

Вместе с ценами на гелий увеличилась и стоимость самих шаров. «Гелий подорожал, и шары, соответственно, тоже подорожали. С прошлого года, точно не вспомню, но где-то процентов на 70. <....> Просто ориентировочно, что еще не в два раза, но близко к этому», — пояснил представитель компании «Желтый смайл 39» Алексей. До начала спецоперации сорокалитровый стандартный баллон с гелием стоил примерно 17 тысяч рублей, сейчас он вырос в цене почти на 90%.

«Я не заказываю поставки гелия, я беру уже просто у поставщиков, у меня, в принципе, не возникает проблем. Вот те, кто часто меняет баллоны, у кого большой поток. Вот те, я думаю, почувствовали. <...> Посетители отворачиваться не стали. Но цен пугаются, да. Заказов стало меньше. Средний чек сейчас составляет около трех тысяч рублей. Раньше у меня простой шар стоил 120 рублей, сейчас — 180 рублей. Обычный шарик, просто обычный», — сообщила владелица компании «Шаромания 39» Евгения Морева.

В итоге клиенты таких компаний все чаще задумываются над тем, нужна ли им эта услуга. Предприниматели сообщают, что в целом им пока удается сохранить свою клиентуру — хотя отмечают, что уровень негатива в общении с покупателями сильно возрос.

Текст: Павел Каменев, фото: Виталий Невар / «Новый Калининград»