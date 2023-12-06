«Любителям острых ощущений»: самый большой шлюз Мазурского канала ждет переоборудование (фото)

Самый большой шлюз на Мазурском канале, расположенный у поселка Озерки-Вольные Правдинского района, оформили в аренду на 49 лет. Объектом площадью 887,6 квадратных метров занялся предприниматель Андрей Мациевский, открывший летом 2021 года музей-кафе «Патефон» в Железнодорожном.

Всего на аукцион поступило две заявки, однако вторая, поданная бизнесменом Дмитрием Кутовым, вскоре была отозвана, и в итоге комиссия приняла решение заключить договор аренды по начальной цене договора — 16 882 рубля в месяц (при этом кадастровая стоимость шлюза составляет 3,6 млн рублей).

В разговоре с «Новым Калининградом» инвестор сообщил, что в первую очередь предстоит обеспечить безопасность на объекте, после чего он будет оборудован «для любителей острых ощущений».

Конкретных своих планов Мациевский раскрывать не стал, но пообещал, что «будет очень интересно». Использоваться предпринимателем будут в том числе помещения двух башен шлюза, «привлекающих своей высотой и известностью».

«В них комнаты были при действующем варианте объекта. Сейчас это просто пустые помещения, которые нужно чем-то заполнить, — сообщил бизнесмен. — Появится точка общепита, где можно будет посидеть и выпить чашечку кофе. Должно все прийти в цивилизованное правило. Появится санузел, не будут под кусты гадить».

Восстановлением функций шлюза бизнесмен заниматься не планирует, так как по каналу «некуда идти». «Максимум, что там может быть — это лодочные, саповые и байдарочные маршруты. Если вода есть — сам бог велел добавить это в концепцию. Что касается того, чтобы уйти по этому каналу — это невозможно. Это ведь пятый шлюз, а чтобы до [поселка] Дружбы добраться, нужно еще пройти перепады высот. В полном восстановлении шлюза я смысла не вижу. Он простоял с 1938 года, тогда его собирались запустить, но так и не запустили, потому что целесообразность его запуска пропала. Этот шлюз так и не был задействован, он ни одного судна не пропустил. Но как монументальное сооружение шлюз в очень хорошем состоянии».

Мациевский рассказал, что общается с Владимиром Созиновым, открывшим для посетителей весной 2021 года дом-музей смотрителя шлюза Мазурского канала в поселке Дружба, но рассматривает другую концепцию использования своего объекта.

«Владимир идет своим путем, он еще кирху взял и этим занимается, а у меня свой путь. У меня музей-кафе „Патефон“, гостевой дом и так далее», — добавил он.

Осенью 2022 года музей Мациевского в Железнодорожном выставлялся на продажу. Сейчас предприниматель уверяет, что не планировал продавать его, а всего лишь оценивал спрос и порядок цен.

«Так у нас делается оценка бизнеса, не более, — пояснил он. — Интересанты были. Выставлял я тогда не только музей, но и два кафе, это был комплекс».

Напомним, что в декабре прошлого года власти Правдинского района сообщали, что нашли потенциального инвестора, который заинтересовался шлюзом № 5.

«Этот шлюз пользуется большой популярностью у тех, кто занимается, вы знаете, джампингом, кто занимается экстремальными видами спорта, — заявлял глава администрации муниципалитета Владимир Устинов. — По совместному решению с нашим вице-премьеров Дмитрием Кусковым было принято решение о том, что мы принимаем этот бесхозный объект в муниципальную собственность. И есть уже потенциальный инвестор, который готов им заниматься, вложить средства, сделать его безопасным и придумать там какую-то гастрономию. Чтобы люди, которые занимаются там экстремальными видами спорта, могли не только там присутствовать, но и что-то покушать».

Текст: Иван Марков, фото: Оксана Ошевская, архив «Нового Калининграда»