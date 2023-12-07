Пять лет ожидания: в Калининградской области похоронили останки двух экипажей советских летчиков (фото)

В поселке Пятидорожное Багратионовского района в среду, 6 декабря, состоялась торжественная церемония похорон двух советских экипажей штурмовиков Ил-2. История с передачей наград родственникам еще не завершена, но через пять лет после обнаружения останков их хотя бы получилось предать земле. Почему потребовалось столько времени, «Новому Калининграду» рассказали поисковики.

Обследование лесов с целью поиска экипажей штурмовиков Ил-2 в районе Пятидорожного (бывший поселок Бладиау) проводилось отрядом «Совесть» в течение 2017 и 2018 годов. Было известно как минимум о трех советских самолетах, разбившихся в этой местности в начале 1945 года. Первый экипаж, погибший в марте 1945 года (летчик гвардии лейтенант Петр Тарасов и стрелок-радист гвардии старшина Василий Дмитриенко), был найден летом 2017 года. Похоронить этих летчиков успели в начале мая 2018 года. Однако останки летчиков из двух других экипажей, обнаруженные осенью 2018 года, не могли предать земле более пяти лет.

Обломки штурмовика Ил-2 с останками пилота (уроженца села Оса Иркутской области, гвардии старшего лейтенанта Александра Мандрыгина) и воздушного стрелка-радиста (уроженца станции Конышевка Курской области, гвардии старшины Михаила Демина) поисковики нашли в нескольких километрах западнее Пятидорожного. Практически сразу после этого недалеко от места раскопок было обнаружено место падения третьего самолета, сбитого 18 марта 1945 года. Им управлял младший лейтенант Николай Гальченко (уроженец Борисполя Киевской области), а вторым членом экипажа был воздушный стрелок-радист младший сержант Шота Чубинидзе (родился в грузинском селе Оджола).

Участвовавший в поиске родственников погибших Геннадий Полубедов сообщил «Новому Калининграду», что муниципальные власти поначалу просто не спешили с похоронами, а вслед за этим «началось пандемийное время». «Потом и оно уже закончилось, и в апреле этого года был захоронен неполный экипаж бомбардировщика Пе-2, найденный в 2018 году, — рассказал Полубедов. — А вот с этими летчиками всё никак не решалось. Я сам уже, как причастный к ним, писал в Багратионовскую райадминистрацию, и мне обещали, что вот-вот все будет... А ближе к „вот-вот“ сообщили, что церемонию переносят на неопределенное время».

Руководитель поискового отряда «Совесть» Руслан Хисамов подтвердил «Новому Калининграду», что изначально проблема действительно была в ограничениях, связанных с пандемией коронавируса, а потом препятствием стало изменение законодательства.

«Ранее забота о захоронении советских воинов лежала на плечах администраций муниципалитетов, а теперь этим занимаются региональные власти — министерство по муниципальному развитию и внутренней политике, — пояснил Хисамов. — В итоге, пока мы согласовывали с районными властями, они потеряли полномочия. Все это время останки членов обоих экипажей хранились на территории „Альты“ (калининградское муниципальное предприятие „Альта“ — прим. „Нового Калининграда“)».

«Родных всех шестерых упомянутых летчиков искать пришлось мне, — продолжил Геннадий Полубедов. — У всех нашел. У киевлянина Гальченко родную дочь разыскал через три года поисков! А вот у курянина Михаила Демина в России родственников не осталось. Его мать разошлась с отцом еще в начале 1920-х и уехала жить в Одессу. Там у нее, вроде как, родились еще двое сыновей, то есть братьев летчика, но не время оказалось уже по Украине искать».

В итоге похороны летчиков спустя пять лет ожидания все-таки состоялись (на церемонию никто из родственников погибших приехать не смог). Сейчас решается вопрос с передачей воинских наград гвардии старшего лейтенанта Александра Мандрыгина его дальней родственнице, проживающей в Иркутской области.





Текст: Иван Марков / Новый Калининград, фото предоставлены Русланом Хисамовым