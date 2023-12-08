Ошеломляющие огурцы и яйца: как изменились цены в калининградских супермаркетах (мониторинг)

За месяц в крупнейших торговых сетях региона сильнее всего подорожали огурцы. По сравнению с ноябрьскими данными мониторинга «Нового Калининграда» в декабре цены выросли на 108-125%. Сейчас килограмм среднеплодных гладких огурцов, альтернативы которым в супермаркетах в основном нет, стоит 190-230 рублей. Продолжают расти и цены на яйца: за месяц продукция первой категории подорожала еще на 10 рублей — до 120 рублей за десяток. Второй категории в торговых сетях по-прежнему нет.
Из овощей помимо огурцов подорожала белокочанная капуста (на 12-23 рубля), у двух из трех ритейлеров выросли цены на репчатый лук (на 10-14,5 рубля). Помидоры, стоимость которых росла в последние месяцы, в декабре, напротив, начали дешеветь. Цена за килограмм снизилась на 10-48 рублей в зависимости от сети — до 170-210 рублей.
В категории «Фрукты» подорожания на этот раз не наблюдается. Так, цены на лимоны держатся на ноябрьском уровне (около 130 рублей за килограмм). Стоимость яблок сорта «Голден» несколько снизилась (на 6-10 рублей). В двух из трех торговых сетей подешевели апельсины и бананы.
Стоимость мясных продуктов — куриного филе и домашнего фарша — преимущественно не изменилась. Цены на тушеную говядину колеблются. Из молочной продукции наблюдается изменение цен на творог. В двух торговых сетях двухсотграммовая упаковка 5%-ного продукта подорожала (на 5 и 28 рублей), еще в одной — напротив, подешевела (на 9 рублей).
Цены на гречку продолжают держаться на относительно невысоком уровне: 55-59 рублей. Макароны у двух ритейлеров подорожали: стоимость упаковки весом 450 граммов выросла на 3 и 12 рублей. В еще одной торговой сети эта продукция подешевела на 22 рубля. Стоимость подсолнечного масла тоже колеблется.
Отметим, что в некоторых случаях поставщики калининградских ритейлеров не совпадают. Кроме того, ассортимент товаров в магазинах может отличаться от недели к неделе, поэтому сравнение стоимости корзин носит довольно условный характер. «Новый Калининград» старался во всех сетях выбирать товары одних и тех же марок либо товары сопоставимого ценового сегмента.
|
Товар
|
Торговая сеть, цены в рублях
|
«Спар»*
|
«Виктория»**
|
«Пятерочка»***
|
Хлеб «Дарницкий», 580 г
|
33,99, по акции (цена не изм.)
|
33,90 (цена не изм.)
|
34,99 (цена не изм.)
|
Молоко, 2,5%, 800 мл
|
47,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)
|
45,90 «Залесский фермер» (цена не изм.)
|
45,49 «Залесский фермер» (цена не изм.)
|
Кефир, 2,5%, 800 мл
|
57,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)
|
49,80 «Залесский фермер» (цена не изм.)
|
47,49 «Залесский фермер» (цена не изм.)
|
Сметана, 20%, 315 г
|
69,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)
|
69,90 «Залесский фермер» (цена не изм.)
|
67,99 «Залесский фермер» (+4 руб.)
|
Творог, 5%, 200 г
|
97,99 «Залесский фермер» (+28 руб.)
|
79,90 «Залесский фермер», по акции (+5 руб.)
|
81,99 «Залесский фермер» (-9 руб.)
|
Филе куриное, 1 кг
|
419,99, по акции (+20 руб.)
|
439,00 (цена не изм.)
|
459,99 (цена не изм.)
|
Фарш «Домашний», 400 г
|
В фасовке по 400 г нет. Упаковка 500 г «Люблинские продукты» — 249,99
|
169,90 «Великолукский МК» (цена не изм.)
|
209,99 «Мираторг» (цена не изм.)
|
Говядина тушеная, высший сорт, 325 г
|
199,99 «Сохраним традиции», по акции (-50 руб.)
|
259,90 «Сохраним традиции» (+40 руб.)
|
135,99 «Сохраним традиции» (+47,6 руб.)
|
Мука пшеничная, высший сорт, 1 кг
|
49,99 (цена не изм.)
|
42,90 «Зернофф», по акции (цена не изм.)
|
59,99 «Предпортовая» (-13 руб.)
|
Яйца куриные, 1 кат., 10 шт.
|
119,99 (+10 руб.)
|
119,90 (+10 руб.)
|
119,90
|
Рис, 800-900 г
|
84,99 за упаковку 800 г (-15 руб.)
|
129,90 за упаковку 800 г (цена не изм.)
|
94,99 за упаковку 900 г (-1 руб.)
|
Гречка, 800 г
|
54,99 (цена не изм.)
|
57,20 (цена не изм.)
|
58,99 (цена не изм.)
|
Макароны «Макфа», 450 г
|
47,99 (-22 руб.)
|
81,90 (+12 руб.)
|
67,99 (+3 руб.)
|
Масло сливочное, 72,5%, 180 г
|
162,99 АО «Молоко» (Крестьянское) (цена не изм.)
|
162,90 АО «Молоко» (Крестьянское) (+3 руб.)
|
152,99 АО «Молоко» (Крестьянское) (+10 руб.)
|
Масло подсолнечное, 1 л
|
139,99 «Олейна», (+20 руб.)
|
159,90 «Олейна», по акции (+10 руб.)
|
142,99 «Олейна» (-10 руб.)
|
Сахар, 1 кг
|
83,99 (цена не изм.)
|
83,90 (+1,5 руб.)
|
74,99 (-5 руб.)
|
Овощи и фрукты
|
Картофель, 1 кг
|
19,99, молодой, по акции (цена не изм.)
|
19,90, по акции (+3 руб.)
|
22,49 (+3,3 руб.)
|
Лук репчатый, 1 кг
|
49,99 (+10 руб.)
|
39,90, по акции (цена не изм.)
|
59,99 (+14,5 руб.)
|
Капуста белокочанная, 1 кг
|
34,99 (+19 руб.)
|
26,90 (+12 руб.)
|
36,99 (+22,8 руб.)
|
Морковь, 1 кг
|
34,99 (-5 руб.)
|
29,90, по акции (цена не изм.)
|
31,99 (+3,5 руб.)
|
Огурцы, 1 кг
|
269,99, гладкие (+150 руб.)
|
249,90, гладкие (+130 руб.)
|
199,99, колючие
|
Помидоры, 1 кг
|
179,99 (-10 руб.)
|
209,90, по акции (-20 руб.)
|
170,99 (-48 руб.)
|
Лимоны, 1 кг
|
129,99 (цена не изм.)
|
129,90 (цена не изм.)
|
126,99 (цена не изм.)
|
Апельсины, 1 кг
|
129,99 (-20 руб.)
|
129,90 (-10 руб.)
|
148,99 (+2 руб.)
|
Яблоки, 1 кг
|
79,99 «Голден» (-10 руб.)
|
89,90 «Голден» (-6,3 руб.)
|
87,99 «Голден» (-9 руб.)
|
Бананы, 1 кг
|
119,99 (-10 руб.)
|
119,90, по акции (-10 руб.)
|
139,99 (цена не изм.)
|
|
Общая стоимость корзины
|
2972,74 руб. (с учетом фарша в другой фасовке)
|
2902,8 руб.
|
2883,15 руб.
Цены отслеживаются на популярные товары по возможности одних и тех же производителей в разных сетях. В некоторых случаях поставщики калининградских ритейлеров не совпадают. Кроме того, ассортимент может отличаться от магазина к магазину в рамках одной сети и от недели к неделе. В таблице указаны цены на 8 декабря 2023 года.
В некоторых случаях можно напрямую подсчитать изменение цены на товар по сравнению с прошлой неделей. Если разница не указана, это означает, что сравнивались товары разных марок или объемов, или товар просто отсутствовал.
*В таблице приведены цены в магазине «Спар» на ул. Панина, 2а.
**В таблице приведены цены в магазине «Виктория» на ул. Гайдара, 120.
***В таблице приведены цены в магазине «Пятерочка» на ул. Панина, 1.
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