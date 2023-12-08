Ошеломляющие огурцы и яйца: как изменились цены в калининградских супермаркетах (мониторинг)

Фото из архива Нового Калининграда
Все новости по теме: Мониторинги цен на продукты

За месяц в крупнейших торговых сетях региона сильнее всего подорожали огурцы. По сравнению с ноябрьскими данными мониторинга «Нового Калининграда» в декабре цены выросли на 108-125%. Сейчас килограмм среднеплодных гладких огурцов, альтернативы которым в супермаркетах в основном нет, стоит 190-230 рублей. Продолжают расти и цены на яйца: за месяц продукция первой категории подорожала еще на 10 рублей — до 120 рублей за десяток. Второй категории в торговых сетях по-прежнему нет.

Из овощей помимо огурцов подорожала белокочанная капуста (на 12-23 рубля), у двух из трех ритейлеров выросли цены на репчатый лук (на 10-14,5 рубля). Помидоры, стоимость которых росла в последние месяцы, в декабре, напротив, начали дешеветь. Цена за килограмм снизилась на 10-48 рублей в зависимости от сети — до 170-210 рублей.

В категории «Фрукты» подорожания на этот раз не наблюдается. Так, цены на лимоны держатся на ноябрьском уровне (около 130 рублей за килограмм). Стоимость яблок сорта «Голден» несколько снизилась (на 6-10 рублей). В двух из трех торговых сетей подешевели апельсины и бананы.

Стоимость мясных продуктов — куриного филе и домашнего фарша — преимущественно не изменилась. Цены на тушеную говядину колеблются. Из молочной продукции наблюдается изменение цен на творог. В двух торговых сетях двухсотграммовая упаковка 5%-ного продукта подорожала (на 5 и 28 рублей), еще в одной — напротив, подешевела (на 9 рублей).

Цены на гречку продолжают держаться на относительно невысоком уровне: 55-59 рублей. Макароны у двух ритейлеров подорожали: стоимость упаковки весом 450 граммов выросла на 3 и 12 рублей. В еще одной торговой сети эта продукция подешевела на 22 рубля. Стоимость подсолнечного масла тоже колеблется.

Отметим, что в некоторых случаях поставщики калининградских ритейлеров не совпадают. Кроме того, ассортимент товаров в магазинах может отличаться от недели к неделе, поэтому сравнение стоимости корзин носит довольно условный характер. «Новый Калининград» старался во всех сетях выбирать товары одних и тех же марок либо товары сопоставимого ценового сегмента.

Товар

Торговая сеть, цены в рублях

«Спар»*

«Виктория»**

«Пятерочка»***

Хлеб «Дарницкий», 580 г


33,99, по акции (цена не изм.)

33,90 (цена не изм.)

34,99 (цена не изм.)

Молоко, 2,5%, 800 мл

47,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)

45,90 «Залесский фермер» (цена не изм.)

45,49 «Залесский фермер» (цена не изм.)

Кефир, 2,5%, 800 мл


57,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)

49,80 «Залесский фермер» (цена не изм.)

47,49 «Залесский фермер» (цена не изм.)

Сметана, 20%, 315 г

69,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)

69,90 «Залесский фермер» (цена не изм.)

67,99 «Залесский фермер» (+4 руб.)

Творог, 5%, 200 г

97,99 «Залесский фермер» (+28 руб.)

79,90 «Залесский фермер», по акции (+5 руб.)

81,99 «Залесский фермер» (-9 руб.)

Филе куриное, 1 кг

419,99, по акции (+20 руб.)

439,00 (цена не изм.)

459,99 (цена не изм.)

Фарш «Домашний», 400 г


В фасовке по 400 г нет. Упаковка 500 г «Люблинские продукты» — 249,99

169,90 «Великолукский МК» (цена не изм.)

209,99 «Мираторг» (цена не изм.)

Говядина тушеная, высший сорт, 325 г

199,99 «Сохраним традиции», по акции (-50 руб.)

259,90 «Сохраним традиции» (+40 руб.)

135,99 «Сохраним традиции» (+47,6 руб.)

Мука пшеничная, высший сорт, 1 кг

49,99 (цена не изм.)

42,90 «Зернофф», по акции (цена не изм.)

59,99 «Предпортовая» (-13 руб.)

Яйца куриные, 1 кат., 10 шт.

119,99 (+10 руб.)

119,90 (+10 руб.)

119,90

Рис, 800-900 г

84,99 за упаковку 800 г (-15 руб.)

129,90 за упаковку 800 г (цена не изм.)

94,99 за упаковку 900 г (-1 руб.)

Гречка, 800 г

54,99 (цена не изм.)


57,20 (цена не изм.)

58,99 (цена не изм.)

Макароны «Макфа», 450 г

47,99 (-22 руб.)

81,90 (+12 руб.)

67,99 (+3 руб.)

Масло сливочное, 72,5%, 180 г

162,99 АО «Молоко» (Крестьянское) (цена не изм.)

162,90 АО «Молоко» (Крестьянское) (+3 руб.)

152,99 АО «Молоко» (Крестьянское) (+10 руб.)

Масло подсолнечное, 1 л

139,99 «Олейна», (+20 руб.)


159,90 «Олейна», по акции (+10 руб.)

142,99 «Олейна» (-10 руб.)

Сахар, 1 кг

83,99 (цена не изм.)

83,90 (+1,5 руб.)

74,99 (-5 руб.)

Овощи и фрукты

Картофель, 1 кг

19,99, молодой, по акции (цена не изм.)

19,90, по акции (+3 руб.)

22,49 (+3,3 руб.)

Лук репчатый, 1 кг

49,99 (+10 руб.)

39,90, по акции (цена не изм.)

59,99 (+14,5 руб.)

Капуста белокочанная, 1 кг

34,99 (+19 руб.)

26,90 (+12 руб.)

36,99 (+22,8 руб.)

Морковь, 1 кг

34,99 (-5 руб.)

29,90, по акции (цена не изм.)

31,99 (+3,5 руб.)

Огурцы, 1 кг

269,99, гладкие (+150 руб.)

249,90, гладкие (+130 руб.)

199,99, колючие

Помидоры, 1 кг

179,99 (-10 руб.)

209,90, по акции (-20 руб.)

170,99 (-48 руб.)

Лимоны, 1 кг

129,99 (цена не изм.)

129,90 (цена не изм.)

126,99 (цена не изм.)

Апельсины, 1 кг

129,99 (-20 руб.)

129,90 (-10 руб.)

148,99 (+2 руб.)

Яблоки, 1 кг

79,99 «Голден» (-10 руб.)

89,90 «Голден» (-6,3 руб.)

87,99 «Голден» (-9 руб.)

Бананы, 1 кг

119,99 (-10 руб.)

119,90, по акции (-10 руб.)

139,99 (цена не изм.)


Общая стоимость корзины

2972,74 руб. (с учетом фарша в другой фасовке)

2902,8 руб. 

2883,15 руб.

Цены отслеживаются на популярные товары по возможности одних и тех же производителей в разных сетях. В некоторых случаях поставщики калининградских ритейлеров не совпадают. Кроме того, ассортимент может отличаться от магазина к магазину в рамках одной сети и от недели к неделе. В таблице указаны цены на 8 декабря 2023 года.

В некоторых случаях можно напрямую подсчитать изменение цены на товар по сравнению с прошлой неделей. Если разница не указана, это означает, что сравнивались товары разных марок или объемов, или товар просто отсутствовал.

*В таблице приведены цены в магазине «Спар» на ул. Панина, 2а.

**В таблице приведены цены в магазине «Виктория» на ул. Гайдара, 120.

***В таблице приведены цены в магазине «Пятерочка» на ул. Панина, 1.

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