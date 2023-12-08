Ошеломляющие огурцы и яйца: как изменились цены в калининградских супермаркетах (мониторинг)

За месяц в крупнейших торговых сетях региона сильнее всего подорожали огурцы. По сравнению с ноябрьскими данными мониторинга «Нового Калининграда» в декабре цены выросли на 108-125%. Сейчас килограмм среднеплодных гладких огурцов, альтернативы которым в супермаркетах в основном нет, стоит 190-230 рублей. Продолжают расти и цены на яйца: за месяц продукция первой категории подорожала еще на 10 рублей — до 120 рублей за десяток. Второй категории в торговых сетях по-прежнему нет.



Из овощей помимо огурцов подорожала белокочанная капуста (на 12-23 рубля), у двух из трех ритейлеров выросли цены на репчатый лук (на 10-14,5 рубля). Помидоры, стоимость которых росла в последние месяцы, в декабре, напротив, начали дешеветь. Цена за килограмм снизилась на 10-48 рублей в зависимости от сети — до 170-210 рублей.

В категории «Фрукты» подорожания на этот раз не наблюдается. Так, цены на лимоны держатся на ноябрьском уровне (около 130 рублей за килограмм). Стоимость яблок сорта «Голден» несколько снизилась (на 6-10 рублей). В двух из трех торговых сетей подешевели апельсины и бананы.

Стоимость мясных продуктов — куриного филе и домашнего фарша — преимущественно не изменилась. Цены на тушеную говядину колеблются. Из молочной продукции наблюдается изменение цен на творог. В двух торговых сетях двухсотграммовая упаковка 5%-ного продукта подорожала (на 5 и 28 рублей), еще в одной — напротив, подешевела (на 9 рублей).

Цены на гречку продолжают держаться на относительно невысоком уровне: 55-59 рублей. Макароны у двух ритейлеров подорожали: стоимость упаковки весом 450 граммов выросла на 3 и 12 рублей. В еще одной торговой сети эта продукция подешевела на 22 рубля. Стоимость подсолнечного масла тоже колеблется.

Отметим, что в некоторых случаях поставщики калининградских ритейлеров не совпадают. Кроме того, ассортимент товаров в магазинах может отличаться от недели к неделе, поэтому сравнение стоимости корзин носит довольно условный характер. «Новый Калининград» старался во всех сетях выбирать товары одних и тех же марок либо товары сопоставимого ценового сегмента.

Товар Торговая сеть, цены в рублях «Спар»* «Виктория»** «Пятерочка»*** Хлеб «Дарницкий», 580 г

33,99, по акции (цена не изм.) 33,90 (цена не изм.) 34,99 (цена не изм.) Молоко, 2,5%, 800 мл 47,99 «Залесский фермер» (цена не изм.) 45,90 «Залесский фермер» (цена не изм.) 45,49 «Залесский фермер» (цена не изм.) Кефир, 2,5%, 800 мл

57,99 «Залесский фермер» (цена не изм.) 49,80 «Залесский фермер» (цена не изм.) 47,49 «Залесский фермер» (цена не изм.) Сметана, 20%, 315 г 69,99 «Залесский фермер» (цена не изм.) 69,90 «Залесский фермер» (цена не изм.) 67,99 «Залесский фермер» (+4 руб.) Творог, 5%, 200 г 97,99 «Залесский фермер» (+28 руб.) 79,90 «Залесский фермер», по акции (+5 руб.) 81,99 «Залесский фермер» (-9 руб.) Филе куриное, 1 кг 419,99, по акции (+20 руб.) 439,00 (цена не изм.) 459,99 (цена не изм.) Фарш «Домашний», 400 г

В фасовке по 400 г нет. Упаковка 500 г «Люблинские продукты» — 249,99 169,90 «Великолукский МК» (цена не изм.) 209,99 «Мираторг» (цена не изм.) Говядина тушеная, высший сорт, 325 г 199,99 «Сохраним традиции», по акции (-50 руб.) 259,90 «Сохраним традиции» (+40 руб.) 135,99 «Сохраним традиции» (+47,6 руб.) Мука пшеничная, высший сорт, 1 кг 49,99 (цена не изм.) 42,90 «Зернофф», по акции (цена не изм.) 59,99 «Предпортовая» (-13 руб.) Яйца куриные, 1 кат., 10 шт. 119,99 (+10 руб.) 119,90 (+10 руб.) 119,90 Рис, 800-900 г 84,99 за упаковку 800 г (-15 руб.) 129,90 за упаковку 800 г (цена не изм.) 94,99 за упаковку 900 г (-1 руб.) Гречка, 800 г 54,99 (цена не изм.)

57,20 (цена не изм.) 58,99 (цена не изм.) Макароны «Макфа», 450 г 47,99 (-22 руб.) 81,90 (+12 руб.) 67,99 (+3 руб.) Масло сливочное, 72,5%, 180 г 162,99 АО «Молоко» (Крестьянское) (цена не изм.) 162,90 АО «Молоко» (Крестьянское) (+3 руб.) 152,99 АО «Молоко» (Крестьянское) (+10 руб.) Масло подсолнечное, 1 л 139,99 «Олейна», (+20 руб.)

159,90 «Олейна», по акции (+10 руб.) 142,99 «Олейна» (-10 руб.) Сахар, 1 кг 83,99 (цена не изм.) 83,90 (+1,5 руб.) 74,99 (-5 руб.) Овощи и фрукты Картофель, 1 кг 19,99, молодой, по акции (цена не изм.) 19,90, по акции (+3 руб.) 22,49 (+3,3 руб.) Лук репчатый, 1 кг 49,99 (+10 руб.) 39,90, по акции (цена не изм.) 59,99 (+14,5 руб.) Капуста белокочанная, 1 кг 34,99 (+19 руб.) 26,90 (+12 руб.) 36,99 (+22,8 руб.) Морковь, 1 кг 34,99 (-5 руб.) 29,90, по акции (цена не изм.) 31,99 (+3,5 руб.) Огурцы, 1 кг 269,99, гладкие (+150 руб.) 249,90, гладкие (+130 руб.) 199,99, колючие Помидоры, 1 кг 179,99 (-10 руб.) 209,90, по акции (-20 руб.) 170,99 (-48 руб.) Лимоны, 1 кг 129,99 (цена не изм.) 129,90 (цена не изм.) 126,99 (цена не изм.) Апельсины, 1 кг 129,99 (-20 руб.) 129,90 (-10 руб.) 148,99 (+2 руб.) Яблоки, 1 кг 79,99 «Голден» (-10 руб.) 89,90 «Голден» (-6,3 руб.) 87,99 «Голден» (-9 руб.) Бананы, 1 кг 119,99 (-10 руб.) 119,90, по акции (-10 руб.) 139,99 (цена не изм.)

Общая стоимость корзины 2972,74 руб. (с учетом фарша в другой фасовке) 2902,8 руб. 2883,15 руб.

Цены отслеживаются на популярные товары по возможности одних и тех же производителей в разных сетях. В некоторых случаях поставщики калининградских ритейлеров не совпадают. Кроме того, ассортимент может отличаться от магазина к магазину в рамках одной сети и от недели к неделе. В таблице указаны цены на 8 декабря 2023 года.

В некоторых случаях можно напрямую подсчитать изменение цены на товар по сравнению с прошлой неделей. Если разница не указана, это означает, что сравнивались товары разных марок или объемов, или товар просто отсутствовал.

*В таблице приведены цены в магазине «Спар» на ул. Панина, 2а.

**В таблице приведены цены в магазине «Виктория» на ул. Гайдара, 120.

***В таблице приведены цены в магазине «Пятерочка» на ул. Панина, 1.