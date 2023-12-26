Обратная сторона веселья: калининградские врачи рассказали о работе в зимние праздники

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По статистике количество звонков в скорую помощь во время новогодних праздников резко увеличивается. При этом часто быстрее и проще обратиться в поликлинику или специализированную больницу. Однако далеко не все представляют, как и когда это сделать. Чтобы дать необходимые разъяснения, калининградские врачи экстренных служб провели пресс-конференцию — мы публикуем ответы на на основные вопросы.

Как работают медучреждения в зимние праздники?

Поликлиники работают все дни, исключая 1 и 7 января, время работы — с 7 до 18 часов. БСМП и скорая — как обычно, круглосуточно на протяжении всех праздников. До 14.00 в дни работы поликлиник оформляются вызовы дежурного врача на дом. Листки нетрудоспособности («больничные») можно получить именно в поликлинических заведениях, БСМП и скорая их не выдают.

В каких случаях следует обращаться в скорую?

На настоящий момент в регионе работает сто карет скорой помощи: 50 из них в Калининграде и 50 — в области. В обычный день на них приходится около 1000-1200 вызовов, в новогодние праздники нагрузка усиливается до двух тысяч вызовов. Поэтому врачи скорой настойчиво просят обращаться в экстренные службы только в тех случаях, когда существует непосредственная опасность для жизни. Нормативное время доезда скорой — 20 минут, но это касается только профильных ситуаций, сопряженных с экстренной помощью. В случае, если вызов заведомо не связан с риском для жизни, машина движется без спецсигнала и время ожидания кареты скорой помощи может затянуться.

Как вызвать скорую?

Напомним, базовые номера вызова скорой — 103 и 03. Звонок, поступивший в Единую службу спасения по номеру 112 может быть принят менее оперативно, так как на этой горячей линии работают диспетчеры без медицинского профиля. Экстренную консультацию главного врача смены скорой можно получить по номерам: 8 (4012) 570-552 и 8 (4012) 570-548.







В каких случаях стоит обратиться напрямую в БСМП?

Травмпункт БСМП принимает граждан со всеми травмами, касающимися опорно-двигательного аппарата: вывихами, переломами, ушибами, а также с ранениями, не проникающими в брюшную полость. Врачи учреждения подчеркивают, что они работают с экстренными состояниями и свежими травмами. С болезненным ушибом, полученным несколько дней назад, правильней будет показаться хирургу в поликлинике.

Куда обратиться с ожогами от петард?

С ожогами и последствиями от взрывов пиротехники следует обратиться в ожоговое отделение Центральной городской клинической больницы по адресу: ул. Летняя, 3. В это учреждение также надо обращаться с обморожениями и травмами глаз. Больница принимает круглосуточно.

Куда обращаться с травмами головы?

С травмами головы и лица надо обращаться Областную клиническую больницу (ул. Клиническая, 74).

В каких случаях нужно обращаться в наркодиспансер? Поставят ли после этого на учет?

Это стоит сделать в случае сильной алкогольной интоксикации. Как сообщили «Новому Калининграду» специалисты учреждения, в случае однократного обращения в наркодиспансер человека без установленной зависимости на учет ставить не будут.

Как избежать алкогольной интоксикации во время застолья?

В наркодиспансере советуют употреблять большое количество воды и пить только один вид алкогольных напитков.

Как можно сделать промывание желудка в домашних условиях?

Для этого надо использовать от трех до пяти литров воды и проводить процедуру «до полной чистоты промывных вод». Как сообщили врачи, марганцовку для этого использовать не нужно, она не принесет пользы, но явно сможет навредить. Ее использование для промывания желудка чревато последствиями вплоть до язвы желудка.

Текст: Павел Каменев. фото: Виталий Невар / Новый Калининград