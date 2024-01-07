Вернуть домой покаявшихся: в соборе Христа Спасителя Калининграда встретили Рождество (фото)

Вернуть домой покаявшихся: в соборе Христа Спасителя Калининграда встретили Рождество (фото) Вернуть домой покаявшихся: в соборе Христа Спасителя Калининграда встретили Рождество (фото) Вернуть домой покаявшихся: в соборе Христа Спасителя Калининграда встретили Рождество (фото) Вернуть домой покаявшихся: в соборе Христа Спасителя Калининграда встретили Рождество (фото) Вернуть домой покаявшихся: в соборе Христа Спасителя Калининграда встретили Рождество (фото) Вернуть домой покаявшихся: в соборе Христа Спасителя Калининграда встретили Рождество (фото) Вернуть домой покаявшихся: в соборе Христа Спасителя Калининграда встретили Рождество (фото) Вернуть домой покаявшихся: в соборе Христа Спасителя Калининграда встретили Рождество (фото) Вернуть домой покаявшихся: в соборе Христа Спасителя Калининграда встретили Рождество (фото) Вернуть домой покаявшихся: в соборе Христа Спасителя Калининграда встретили Рождество (фото) Вернуть домой покаявшихся: в соборе Христа Спасителя Калининграда встретили Рождество (фото) Вернуть домой покаявшихся: в соборе Христа Спасителя Калининграда встретили Рождество (фото) Вернуть домой покаявшихся: в соборе Христа Спасителя Калининграда встретили Рождество (фото) Вернуть домой покаявшихся: в соборе Христа Спасителя Калининграда встретили Рождество (фото) Вернуть домой покаявшихся: в соборе Христа Спасителя Калининграда встретили Рождество (фото) Вернуть домой покаявшихся: в соборе Христа Спасителя Калининграда встретили Рождество (фото) Вернуть домой покаявшихся: в соборе Христа Спасителя Калининграда встретили Рождество (фото) Вернуть домой покаявшихся: в соборе Христа Спасителя Калининграда встретили Рождество (фото) Вернуть домой покаявшихся: в соборе Христа Спасителя Калининграда встретили Рождество (фото) Вернуть домой покаявшихся: в соборе Христа Спасителя Калининграда встретили Рождество (фото) Вернуть домой покаявшихся: в соборе Христа Спасителя Калининграда встретили Рождество (фото) Вернуть домой покаявшихся: в соборе Христа Спасителя Калининграда встретили Рождество (фото) Вернуть домой покаявшихся: в соборе Христа Спасителя Калининграда встретили Рождество (фото) Вернуть домой покаявшихся: в соборе Христа Спасителя Калининграда встретили Рождество (фото) Вернуть домой покаявшихся: в соборе Христа Спасителя Калининграда встретили Рождество (фото) Вернуть домой покаявшихся: в соборе Христа Спасителя Калининграда встретили Рождество (фото) Вернуть домой покаявшихся: в соборе Христа Спасителя Калининграда встретили Рождество (фото) Вернуть домой покаявшихся: в соборе Христа Спасителя Калининграда встретили Рождество (фото) Вернуть домой покаявшихся: в соборе Христа Спасителя Калининграда встретили Рождество (фото) Вернуть домой покаявшихся: в соборе Христа Спасителя Калининграда встретили Рождество (фото) Вернуть домой покаявшихся: в соборе Христа Спасителя Калининграда встретили Рождество (фото) Вернуть домой покаявшихся: в соборе Христа Спасителя Калининграда встретили Рождество (фото) Вернуть домой покаявшихся: в соборе Христа Спасителя Калининграда встретили Рождество (фото) Вернуть домой покаявшихся: в соборе Христа Спасителя Калининграда встретили Рождество (фото)
Все новости по теме: РПЦ

В ночь с 6 на 7 января в храмах Калининградской области прошли рождественские богослужения. Главная литургия традиционно состоялась в Кафедральном соборе Христа Спасителя на площади Победы.

Накануне патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что Россия не должна отвергать уехавших из страны людей, решивших вернуться с покаянием.

Как передает «Коммерсант», патриарх призвал принять даже тех, кто «выступал где-то и говорил что-то против». В пример он привел притчу о блудном сыне.

Патриарх Кирилл отметил, что среди покинувших страну есть «и вполне достойные, но те, которые ошиблись, или испугались, или действительно стремились найти что-то более для себя удобное в жизни, комфортное, но были посрамлены на этом пути». «И если они с покаянием возвращаются в родной дом, то дело отца заключается в том, чтобы их принять», — добавил он.

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград

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